Wann ein Vorstand Sozialversicherungs-pflichtig ist

22.3.2021 – Ehrenamtliche Vorstände einer gemeinnützigen Stiftung, die eine Aufwandsentschädigung erhalten, unterliegen je nach den Umständen des Einzelfalls der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Sozialversicherung. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 23. Februar 2021 entschieden (B 12 R 15/19 R).

Geklagt hatte eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. Ihr Zweck ist die Förderung wissenschaftlicher und sozialer Projekte. Einziges Organ der Stiftung ist ein aus drei Personen bestehender Vorstand. Der vertritt die Stiftung durch jeweils zwei Vorstandsmitglieder nach außen. Vorstandsbeschlüsse erfordern grundsätzlich die einfache Stimmenmehrheit.

Keine unentgeltliche Tätigkeit?

Einer der Vorstände war seit November 2010 für die Stiftung tätig. In dieser Eigenschaft war er mit der Projektförderung sowie mit der Investition des Stiftungskapitals betraut.

Laut Satzung übten die Vorstandsmitglieder ihr Amt ehrenamtlich aus. Sie hatten jedoch einen Anspruch auf Erstattung von Aufwendungen einschließlich einer Vergütung ihres Zeitaufwandes. Der wurde auf Basis eines Stundensatzes von 75 Euro entlohnt. So ergaben sich für das Vorstandsmitglied Beträge zwischen 20.000 bis 60.000 Euro jährlich.

Im Rahmen eines Statusfeststellungs-Verfahrens kam die Deutsche Rentenversicherung Bund zu dem Ergebnis, dass der Vorstand in verschiedenen Zweigen der gesetzlichen Sozialversicherung versicherungspflichtig sei. Denn nach den vom Bundessozialgericht zum Ehrenamt aufgestellten Grundsätzen sei er nicht unentgeltlich tätig.

Persönliche Abhängigkeit

Dieser Rechtsauffassung schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Sozialgericht Köln als auch das von der Stiftung in Berufung angerufene Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen an. Auch mit ihrer beim Bundessozialgericht eingelegten Revision hatten sie keinen Erfolg.

Für das Argument der Stiftung, dass das Vorstandsmitglied als weisungsfreies Organmitglied nicht der Versicherungspflicht unterliege, fanden die Richter keine Anhaltspunkte. Denn maßgeblich für die Abgrenzung zu einer selbstständigen Tätigkeit sei dessen persönliche Abhängigkeit.

Die Satzung der Stiftung regele zwar kein ausdrückliches Weisungsrecht. Das Vorstandsmitglied dürfe jedoch trotz allem nicht nach eigenem Gutdünken handeln. Oberste Richtschnur bei der Erfüllung seiner Aufgaben sei vielmehr der Stifterwillen. Für sein Handeln sei außerdem ein Konsens mit den weiteren Vorstandmitgliedern erforderlich.

Entgeltliche Tätigkeit

„Er war in den Vorstand als Willens- und Verwaltungsorgan der Stiftung eingegliedert. Für sein rechtsgeschäftliches Handeln nach außen war er wegen der Gesamtvertretung durch jeweils zwei Vorstandsmitglieder zur wechselseitigen Absprache verpflichtet“, heißt es dazu in der Begründung der Entscheidung des Bundessozialgerichts.

Unabhängig davon würden die Organbefugnisse dem Vorstand insgesamt als solchem und nicht deren einzelnen Mitgliedern persönlich zustehen. Die Rechtsmacht, ihnen nicht genehme Beschlüsse des Vorstandes zu verhindern, hätten einzelne Vorstandsmitglieder in dem dreiköpfigen Gremium folglich nicht.

Eine Versicherungsfreiheit ergebe sich auch nicht aus der satzungsgemäßen Bezeichnung der Tätigkeit als Ehrenamt. Bei objektiver Betrachtung liege vielmehr eine entgeltliche Tätigkeit zu Erwerbszwecken vor. Dafür spreche insbesondere die Bemessung der Vergütung auf Basis eines Stundensatzes sowie deren Höhe.