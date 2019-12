Wann ein Sturz bei der Jagd als Arbeitsunfall anerkannt wird

11.12.2019 – Ein Mann hatte als Gast an einer Treibjagd teilgenommen, um sich dort unentgeltlich als Treiber und Hundeführer zu verdingen. In diesem Fall steht er in der Regel nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Hessische Landessozialgericht mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 5. November 2019 entschieden (L 3 U 45/17).

Ein Mann, der über eine Jagderlaubnis verfügt, beteiligte sich auf Einladung einer Forstverwaltung als Hundeführer und Treiber unentgeltlich an einer Gesellschaftsjagd. Deren Ziel war es, der Wildschweinproblematik in dem Jagdrevier Herr zu werden.

Bei dem Versuch, zusammen mit anderen Treibern das Schwarzwild aus einem Brombeerfeld zu treiben, rutschte der Gast aus. Dabei verletzte er sich am Knie.

Keine fremdbestimmte Arbeit

Wegen der Folgen nahm der Verletzte Leistungen der Berufsgenossenschaft in Anspruch. Die lehnte letztlich jedoch eine Anerkennung des Zwischenfalls als Arbeitsunfall ab. Ihre bis dahin erbrachten Aufwendungen machte sie daher gegenüber der Krankenkasse des Verunglückten geltend.

Mit Erfolg. Nach Überzeugung des Hessischen Landessozialgerichts stand der Treiber und Hundeführer während der ehrenamtlichen Tätigkeit nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Da die Gesellschaftsjagd in einem fremden Revier stattgefunden hatte, scheidet nach Meinung der Richter auch ein Unfallversicherungs-Schutz als landwirtschaftlicher Unternehmer aus.

Zum Zeitpunkt seines Unfalls sei der Mann auch nicht als Beschäftigter oder als sogenannter „Wie-Beschäftigter“ im Sinne von § 2 Absatz 2 Satz 1 SGB VII tätig gewesen. Denn er habe als Treiber mit Hund sowie als Teil einer Treibergruppe eine jagdtypische Tätigkeit ausgeübt und keine fremdbestimmte Arbeit verrichtet.

Revision zugelassen

Die Treiber und Hundeführer hätten sich zwar – wie im Übrigen alle Teilnehmer der Gesellschaftsjagd – nach bestimmten Rollenanweisungen sowie Zeit- und Ortsvorgaben richten müssen. Dabei habe es sich aber nicht um Weisungen gehandelt, die in einem Arbeitsverhältnis üblich seien. Sie seien vielmehr lediglich im Hinblick auf die Sicherheit und das Gelingen der Jagd als Ganzes erteilt worden.

Im Übrigen sei die Handlungstendenz des Verletzten auf das eigene private Interesse an dem besonderen Jagdgeschehen sowie auf die Arbeit seines Jagdhundes gerichtet gewesen.

Auch das spreche für eine nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehende Tätigkeit. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben die Richter eine Revision zum Bundessozialgericht zugelassen.

Der Rechtsstreit wäre voraussichtlich anders ausgegangen, wenn der Verletzte vollständig in die Jagdorganisation eingebunden gewesen wäre. Denn dann hätte er nach einem Urteil des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2018 unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestanden (VersicherungsJournal 24.9.2018).