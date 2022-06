Wann ein Privathaftpflicht-Versicherer für einen Katzenbiss zahlen muss

8.6.2022 – Im Fall eines durch ein Tier verursachten Schadens kann sich ein Haftpflichtversicherer nicht dadurch einer Pflicht zur Schadenregulierung entziehen, dass er die übereinstimmende Schadenschilderung des Tierhalters und des Geschädigten pauschal in Abrede stellt. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 26. April 2022 entschieden (VI ZR 1321/20).

Der Entscheidung lag die Klage eines Mannes zugrunde, der bei dem Besuch einer Freundin unter deren Schlafcouch gegriffen hatte, um sie zusammenzuschieben. Dabei bemerkte er die darunter liegende Katze der Frau nicht und wurde von ihr in die Hand gebissen.

Das Tier ließ auch nicht los. Es hing vielmehr noch an seiner Hand, als er sie laut aufschreiend unter der Couch hervorzog.

Wegen des Bisses begab sich der Kläger noch am selben Tag in ärztliche Behandlung. Weil sich kurz darauf eine starke Entzündung entwickelte, musste er in eine Klinik eingewiesen werden. Dort wurde er sechsmal operiert.

Fehlender Beweis?

Der Privathaftpflicht-Versicherer der Katzenhalterin erkannte zunächst seine Einstandsverpflichtung an. Er zahlte auf den vom Gebissenen geltend gemachten Schaden 1.000 Euro. Das reichte diesem jedoch nicht aus. Als er einen höheren Betrag forderte, stellte der Versicherer seine Einstandspflicht plötzlich vollends in Abrede.

Obwohl die Tierhalterin die Schilderung des Mannes vollumfänglich bestätigte, hielt der Versicherer das Geschehen für unplausibel. Denn wenn die Katze tatsächlich vor Schreck zugebissen haben sollte, sei zu erwarten gewesen, dass nicht die Handinnen- sondern deren Rückseite verletzt worden wäre.

Im Übrigen seien Katzen nicht bissig. Der Kläger müsse das Tier daher provoziert, geärgert und in die Enge getrieben haben, bevor es zu dem Biss gekommen sei. Er habe sich seine Verletzung daher selbst zuzuschreiben.

Dieser Argumentation schlossen sich die Vorinstanzen an. Der Betroffene habe seine Schilderung nicht beweisen können. Seine Klage sei daher als unbegründet zurückzuweisen. Doch dem folgte der Bundesgerichtshof nicht. Er hob das Urteil des Berufungsgerichts auf und wies den Fall zur erneuten Entscheidung an die Vorinstanz zurück.

Gefährdungshaftung

Der Bundesgerichtshof sah es als erwiesen an, dass der Verletzte von der Katze seiner Freundin in die Hand gebissen wurde.

Für eine Haftung gemäß § 833 Satz 1 BGB sei es jedoch unerheblich, „ob die Katze unter einem Tisch oder unter dem Sofa lag und ob der Kläger das Sofa angehoben hat oder lediglich anheben wollte.“ Entscheidend sei ausschließlich, dass der Mann durch den Katzenbiss, in dem sich die typische Tiergefahr der Katze verwirklicht habe, verletzt worden sei.

Denn die in § 833 Satz 1 BGB geregelte Gefährdungshaftung des Tierhalters setze lediglich voraus, dass durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt werde und sich in dem Schadensereignis eine spezifische oder typische Tiergefahr desjenigen Tieres verwirklicht habe, dessen Halter in Anspruch genommen werden solle.

Zurückverwiesen an das Berufungsgericht

Es komme auch nicht darauf an, dass der Versicherer die mit dem Kläger übereinstimmende Schilderung des Vorgangs durch die Versicherte bestritten habe. Denn er könne nach den Bestimmungen der Zivilprozessordnung keinen Sachvortrag halten, der im Widerspruch zu dem der Versicherten stehe.

„Er kann nicht unstreitig stellen, was diese bestreitet, und nicht bestreiten, was diese erkennbar unstreitig stellen will“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Der Bundesgerichtshof hat daher die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und den Fall zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.