Wann ein Kaskoversicherer Verbringung bezahlen muss

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Eine Untersuchung des Statistischen Bundesamtes zeigt, wie hoch im Durchschnitt die monatlichen Einnahmen und Ausgaben je Haushalt in 2018 waren. Der Anteil der Konsumausgaben hängt stark von der Haushaltsgröße ab. (Bild: Hans, Pixabay, CC0) mehr ...

Die Verbraucherschützer meinen, dass der Direktversicherer seine Neukunden mit dem Verzicht überrumpeln würde. Eine sonst übliche Leistung werde vorenthalten. Der Versicherer hält dagegen und führt Gründe für sein Vorgehen an. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Die Kfz-Versicherung ist und bleibt die dominante Sparte im Kompositbereich. An wen unabhängige Vermittler bevorzugt Policen vermitteln, zeigt eine aktuelle Untersuchung. Während an der Spitze ein Anbieter einsam seine Runden zieht, gab es auf den Positionen dahinter ein enges Rennen. (Bild: Wichert) mehr ...

Welche Sparten bei unabhängigen Vermittlern zu den größten Ladenhütern gehören und wo das Geschäft regelrecht brummte, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. Die Rangfolge änderte sich zahlreich, zum Teil deutlich und mit einigen großen Überraschungen. (Bild: Wichert) mehr ...

Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen von Kfz-Versicherern bewerten, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Dabei haben insgesamt 14 Gesellschaften in den Kategorien Service- und Direktversicherer mit „sehr gut“ abgeschnitten. (Bild: Wichert) mehr ...

3.3.2020 –

Der Versicherer übernimmt weitere Anteile an einem Schweizer Insurtech und will somit sein Engagement in einem bestimmten Geschäftsfeld stärken. (Bild: Die Bayerische) mehr ...