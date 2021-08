Wann die Rente nach einem Arbeitsunfall aufgestockt wird

25.8.2021 – Ein Beschäftigter hatte sich während seiner ersten Ausbildung eine Augenverletzung zugezogen, die zu einer Invalidität führte. Er hat in der Regel keinen Anspruch auf eine Erhöhung der ihm gewährten Verletztenrente, wenn er danach studiert und so ein deutlich höheres Einkommen erzielt. So das Sozialgericht Heilbronn in einem Gerichtsbescheid vom 21. Dezember 2020 (S 2 U 1011/20).

Der 1954 geborene Kläger hatte sich im Jahr 1971 während einer Berufsausbildung zum Fernmeldehandwerker eine Augenverletzung zugezogen. Die Ausbildung schloss er gut ein Jahr später ab.

Weil die Verletzung zu einer Minderung seiner Erwerbsfähigkeit führte, erhielt er seitdem von der Berufsgenossenschaft eine Verletztenrente. Die wurde nach Abschluss der Lehre auf Basis der Einkünfte eines ausgebildeten Fernmeldehandwerkers berechnet.

In der Folgezeit erwarb der Mann die Fachhochschulreife. Anschließend begann er ein Technikstudium. Seit dessen Abschluss ist er als Diplom-Ingenieur tätig.

Antrag auf Rentenerhöhung

Der Betroffene verlangte nun eine Rentenerhöhung von der Berufsgenossenschaft. Er argumentierte, dass die gezahlte Rente nicht seinen tatsächlichen Einkommensverhältnissen entspreche.

Zur Zeit seines Unfalls sei er noch in Ausbildung gewesen. Seine weitere Karriereplanung habe eine akademische Ausbildung bei der Bundeswehr zum Piloten der Luftwaffe vorgesehen. Später wollte er als Pilot bei der zivilen Luftfahrt tätig sein.

Diese Pläne habe er wegen seiner Augenverletzung jedoch ad acta legen müssen. Der Kläger beantragte daher im Jahr 2019 eine Überprüfung der Rentenhöhe für die letzten vier Jahre im Sinne von § 44 SGB X.

Ohne Erfolg. Das Heilbronner Sozialgericht schloss sich der Auffassung der Berufsgenossenschaft an, dass die dem Mann zustehende Rente ausschließlich auf Basis der Einkünfte eines ausgebildeten Fernmeldehandwerkers zu berechnen sei. Denn seine tatsächlichen Einkünfte würden keine Rolle spielen.

Keine einheitliche Berufsausbildung

Bei dem erst neun Jahre nach dem Unfall begonnenen Studium zum Diplom-Ingenieur habe es sich um eine neue, für die Berechnung der Rente nicht zu berücksichtigende Ausbildung gehandelt. Ein Bezug zu den zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls prägenden Lebensverhältnissen des Betroffenen sei daher nicht gegeben.

„Dass die Tätigkeit als Diplom-Ingenieur später tatsächlich das gesamte berufliche Leben und damit den Lebenszuschnitt und die Stellung des Klägers geprägt hat, kann nicht berücksichtigt werden. Dies entspricht der grundsätzlichen Entscheidung des Gesetzgebers, spätere Erwerbsaussichten außen vor zu lassen und allein auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles abzustellen“, so die Richter.

Der Mann habe im Augenblick seines Arbeitsunfalls eine Ausbildung zum Fernmeldehandwerker absolviert. Nach Überzeugung des Gerichts habe er damit nicht gleichzeitig in einer einheitlichen Berufsausbildung zum Piloten gestanden, auch wenn er dieses Berufsziel von Beginn an angestrebt haben sollte.