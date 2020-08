Wann die BU-Versicherung nach einer Umschulung zahlt

7.8.2020 – Chancen und Erwartungen auf einen möglichen Aufstieg beziehungsweise bessere Verdienstmöglichkeiten im Rahmen eines bisher ausgeübten Berufs sind im Rahmen einer Berufsunfähigkeits-Versicherung nicht versichert. Das hat das Oberlandesgericht Oldenburg mit einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 11. Mai 2020 entschieden (1 U 14/20).

Ein Berufsunfähigkeits-Versicherer ist in der Regel nur dann zur Leistung verpflichtet, wenn feststeht, dass der Versicherte seinen Beruf auf Dauer nicht mehr ausüben kann.

Dies gilt auch, wenn dieser nicht zu einer anderen Tätigkeit in der Lage ist, die seiner Ausbildung, seinen Fähigkeiten und seiner bisherigen Lebensstellung entspricht und er eine solche Tätigkeit auch tatsächlich nicht ausübt.

Rente aus Berufsunfähigkeits-Versicherung trotz erfolgreicher Umschulung?

Das ist jedoch nicht immer leicht zu beurteilen. Daher sind gelegentlich die Gerichte gefragt. So auch im Fall eines Mannes, der nach einem Unfall in seinem Beruf als Heizungsmonteur nicht mehr arbeiten konnte. Er bezog daher eine Rente aus seiner Berufsunfähigkeits-Versicherung.

Der Versicherer stellte die Zahlungen jedoch ein, nachdem der Handwerker erfolgreich zum technischen Zeichner umgeschult worden war und in seinem neuen Beruf letztlich genau so viel verdiente, wie in seiner Zeit als Heizungsmonteur.

Der Versicherte argumentierte, dass die beiden Berufe nicht miteinander vergleichbar seien und ein Heizungsmonteur im ländlichen Raum, in welchem er lebe, ein höheres Sozialprestige genieße, als ein technischer Zeichner. Er setzte sich damit gegen die Einstellung der Rentenzahlungen zur Wehr.

Es käme hinzu, dass sich das Gehaltsniveau im Handwerk seit seinem Unfall besonders positiv entwickelt habe. Er hätte daher in seinem bisherigen Beruf mittlerweile deutlich mehr verdienen können, als in seiner jetzigen Tätigkeit.

Chancen und Erwarten verpflichten nicht zur Leistung

Diese Argumentation vermochte das Oldenburger Oberlandesgericht jedoch nicht zu überzeugen. Es wies die Klage des Mannes gegen seinen Berufsunfähigkeits-Versicherer als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter ist die Behauptung, dass Handwerker ein höheres Sozialprestige als technische Zeichner genießen, durch nichts belegt. Dieses Argument könne folglich nicht für eine weitere Zahlungsverpflichtung des Versicherers herangezogen werden.

Das gelte auch für die These, dass sich die Gehälter im Handwerk nach dem Eintritt des Versicherungsfalles verbessert hätten. Abzustellen sei nämlich auf die Lebensstellung eines Versicherten bei Eintritt des Versicherungsfalles und nicht die in der Folgezeit.

Denn Chancen und Erwartungen seien nicht Basis für eine Leistungsverpflichtung eines Berufsunfähigkeits-Versicherers. Dieser habe seine Leistungen daher zu Recht einstellen dürfen.

Weiterer Fall

Zu diesem Ergebnis kamen die Richter auch im Fall der Klage eines ehemaligen Estrichlegers, der ähnlich argumentiert hatte.

Nachdem auch er aus beruflichen Gründen nicht mehr als Handwerker tätig sein konnte, wurde er erfolgreich zum kaufmännischen Angestellten umgeschult. Als solcher verdiente er geringfügig weniger als bisher.

Auch dieser Kläger argumentierte, dass ein Handwerker eine höhere gesellschaftliche Wertschätzung erfahre als ein Beschäftigter in einem kaufmännischen Bereich. Ohne die eingetretene Berufsunfähigkeit habe er außerdem einen Meistertitel erwerben und ein Firmenfahrzeug erhalten können. Sein Berufsunfähigkeits-Versicherer habe die Rentenzahlungen daher nicht einstellen dürfen.

Diese Argumente überzeugten das Gericht jedoch ebenfalls nicht. Denn die Erwartung eines möglichen beruflichen Aufstiegs sei ebenfalls nicht Gegenstand einer Berufsunfähigkeits-Versicherung (Urteil vom 11. Mai 2020; 1 U 15/20).