Wann die Beitragsoptimierung durch Makler von der Umsatzsteuer befreit ist

6.11.2025 – Ein steuerfreier Umsatz aus der Tätigkeit als Versicherungsmakler kann auch dann vorliegen, wenn aufgrund der Tätigkeit ein bestehender Vertrag durch Abschluss einer Änderungsvereinbarung optimiert wird, stellte der Bundesfinanzhof fest. Dass der Versicherungsnehmer das Entgelt entrichtet, stehe der Steuerbefreiung nicht entgegen.

Eine als Versicherungsmakler (§ 34d GewO) tätige GmbH hat sich darauf spezialisiert, bestehende private Krankenversicherungsverträge zu optimieren. Ihre Kunden gewinnt sie hauptsächlich durch Werbung im Internet.

Die Optimierung erfolgt im Wesentlichen durch Wechsel in einen Tarif mit geringeren Beiträgen beim selben Versicherer. Die GmbH führt dazu einen Tarifvergleich durch und übernimmt das Prozedere des Tarifwechsels. Im Erfolgsfall erhält sie von den Kunden eine Provision, die sich nach der Ersparnis aufgrund des Tarifwechsels errechnet.

Für 2015 und 2016 erklärte die GmbH die auf diese Weise erzielten Umsätze zunächst als steuerpflichtig. Umsatzsteuer wies sie in ihren Rechnungen nicht gesondert aus.

Später beantragte sie, die Umsatzsteuerfestsetzungen für diese Umsätze nach § 164 Absatz 2 AO zu ändern. Begründung: Anders als ursprünglich erklärt, seien die Umsätze steuerfrei, und es greife die Befreiung nach § 4 Nr. 11 UStG für Versicherungsmaklerumsätze.

Finanzgericht: Steuerbefreiung erfordert keine Neuabschlüsse

Das führte zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Vermittler und dem Finanzamt.

Das Finanzgericht entschied zugunsten des Maklers: Die streitigen Umsätze seien nach § 4 Nr. 11 UStG steuerfrei. Für eine danach befreite Tätigkeit genüge es, dass Versicherer und Versicherungsnehmer in der Weise zusammengebracht werden, dass bestehende Verträge optimiert werden.

Neuabschlüsse seien nicht erforderlich. Die Steuerbefreiung erfasse also auch die vorliegende Tarifoptimierung, bei der es nicht zu einem Wechsel des Versicherers kommt.

Das Finanzamt wandte sich an den Bundesfinanzhof (BFH) und bekräftigte seine Ansicht: Die Maklertätigkeit sei ganz wesentlich durch den Abschluss neuer Verträge geprägt. Wenn es, wie hier, nicht dazu komme, sei die Steuerbefreiung zu versagen.

Versicherer und Kunden nicht erstmals, aber erneut zusammengebracht

Der BFH wies jedoch die Revision des Finanzamts im Urteil vom 8. Juli 2025 (XI R 7/23) als unbegründet zurück.

Die GmbH habe mit der Vermittlung optimierter Versicherungstarife, ohne Wechsel des Versicherers, steuerfreie Umsätze ausgeführt. Sie habe auch mit diesen Umsätzen „die spezifischen und wesentlichen Funktionen“ einer Versicherungsvermittlungsleistung erfüllt.

„Denn sie hat durch Recherche und Vergleich der verfügbaren Tarifoptionen, die Aufarbeitung der Ergebnisse und die Beratung der Kunden in Bezug auf mögliche Tarif- und Wechseloptionen die wesentliche Ursache für das Zustandekommen entsprechender Änderungen an den Versicherungsverträgen zwischen den Versicherern und den Versicherungsnehmern gesetzt.“

Sie habe damit Versicherer und Versicherungsnehmer „zwar nicht erstmals, doch aber erneut – zum Abschluss eines Änderungsvertrags – zusammengebracht“. Neben der „Nachweiserbringung hinsichtlich der günstigeren Bedingungen“, die der jeweilige Versicherer anbietet, habe sie außerdem den Tarif im Namen der Kunden gegenüber den Versicherern umgestellt.

Tätigkeit im Interesse beider Seiten

Entgegen der Auffassung des Finanzamts sei die Tätigkeit der GmbH „in für die Versicherungsvermittlung typischer Weise“ durch ein Auftreten im Interesse beider Vertragsparteien geprägt: „Während die Versicherten durch günstigere Tarifoptionen profitierten, hatten die Versicherer den Vorteil, ihre Bestandskunden nicht zu verlieren.“

Der BFH verwies in dem Zusammenhang auf Abschnitt 4.11.1 Absatz 3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses: Das Bundesfinanzministerium gehe, „anders als das Finanzamt“, zu Recht davon aus, dass auch sogenannte Bestandspflegeleistungen berufstypisch und somit nach § 4 Nr. 11 UStG steuerfrei sind.

Keine steuerliche Ungleichbehandlung

Angesichts dessen habe das Finanzgericht zu Recht auch eine Wettbewerbssituation zwischen der Vermittlung optimierter Versicherungsbedingungen in bestehenden Verträgen und der Vermittlung neuer, tarifgünstigerer Versicherungsverträge angenommen.

Dies zeige sich schon daran, dass die GmbH sonst ihren Kunden zu einem Wechsel des Versicherers raten müsste, um ein für sie umsatzsteuerrechtlich günstigeres Ergebnis zu erreichen, obwohl ein Wechsel des Versicherers aus Kundensicht unter Umständen mit gravierenden Nachteilen verbunden wäre.

Der Grundsatz der umsatzsteuerlichen Neutralität verbiete es, „diese gleichartigen und miteinander in Wettbewerb stehenden Dienstleistungen hinsichtlich der Mehrwertsteuer unterschiedlich zu behandeln“.

Nicht entgeltliche Beratung, sondern erfolgreiche Vermittlung

Das Finanzamt hatte vor dem BFH weiter argumentiert, es gehe der GmbH mit der hier strittigen erfolgsabhängigen Vergütung im Wesentlichen darum, am Markt wie eine Maklerin zu wirken, obwohl sie in Wirklichkeit Beratungsleistungen erbringe. Diese Einschätzung teilte der BFH nicht.

Die Leistung bestehe nämlich nicht in der Beratung der Kunden gegen Entgelt, sondern in der erfolgreichen Vermittlung eines günstigeren Krankenversicherungsvertrags (beim bisherigen Versicherer) gegen Entgelt. „Ein (nach der Ersparnis berechnetes) Entgelt erhält die Klägerin nicht für eine Beratung, sondern nur im Fall der erfolgreichen Vertragsänderung.“

Auch das Vermitteln optimierter Versicherungsverträge in einem besseren Tarif zähle zur Tätigkeit eines Versicherungsmaklers. Dass erfolgsabhängige Provisionen vereinbart wurden, „bestätigt das Vorliegen berufstypischer – hier maklertypischer – Leistungen“.

Dass nicht der Versicherer, sondern der Kunde die Provision zahlt, hatte für den BFH „kein entscheidungserhebliches Gewicht“. Es sei bei der Maklertätigkeit auch in dieser Hinsicht berufstypisch, dass das Maklerhonorar (auch oder nur) vom Empfänger der vermittelten Leistung (oder einem Dritten) geschuldet oder gezahlt wird. Entscheidend sei nicht, wer das Honorar an die GmbH zahlt, sondern dass sie es für eine steuerfreie Tätigkeit erhält.