Wann der Verweis auf eine freie Werkstatt zulässig ist

9.11.2020 – Auch der Halter eines älteren Fahrzeugs, das bislang ausschließlich in einer markengebundenen Fachwerkstatt gewartet wurde, darf im Fall eines Unfalls durch den Versicherer des Unfallverursachers in der Regel nicht auf eine freie Werkstatt verwiesen werden. Das hat das Amtsgericht Bonn mit Urteil vom 12. November 2019 entschieden (114 C 125/19).

Der mehrere Jahre alte Personenkraftwagen des Klägers war bei einem Verkehrsunfall erheblich beschädigt worden. Ein Sachverständiger kalkulierte die unfallbedingten Reparaturkosten auf rund 3.200 Euro. Dabei setzte er die Stundenverrechnungs-Sätze einer markengebundenen Fachwerkstatt an.

Scheckheftgepflegt, aber keine regelmäßige Wartung?

Der Autohalter hatte dem Versicherer des Unfallverursachers ein Serviceheft vorlegte, aus dem hervorging, dass sein Fahrzeug bis zu dem Unfall ausschließlich in einer markengebundenen Werkstatt gewartet worden war. Bei der Regulierung des Schadens wollte der dennoch lediglich die Stundenverrechnungs-Sätze einer freien Werkstatt berücksichtigen. Dadurch ergab sich eine Differenz zuungunsten des Geschädigten in Höhe von 800 Euro.

Der Versicherer stellte die in dem Serviceheft dokumentierten Wartungen zwar nicht in Abrede. Diese seien jedoch zum Teil deutlich nach den von dem Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Intervallen erfolgt. Von einer regelmäßigen Wartung in einer markengebundenen Fachwerkstatt könne daher keine Rede sein.

Keine strikte Einhaltung von Inspektionszeiten

Dieser Argumentation wollte sich das Bonner Amtsgericht nicht anschließen. Es gab der Klage des Geschädigten auf Zahlung des von dem Versicherer einbehaltenen Differenzbetrages in vollem Umfang statt.

Bei Fahrzeugen, die älter als drei Jahre sind, sei es nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zwar entscheidend, wo sie regelmäßig gewartet beziehungsweise scheckheftgepflegt worden seien. Auf die strikte Einhaltung von Inspektionszeiten komme es in der Regel jedoch nicht an, auch wenn der Zeitfaktor nicht völlig außer Acht bleiben könne.

Erst bei mehrfacher Überschreitung von mehr als vier Monaten

Es gehe schlichtweg um die Frage, ob ein Fahrzeug bei einem Verkauf noch als scheckheftgepflegt angepriesen werden dürfe. Das sei jedoch bei einer Überschreitung einzelner Wartungsintervalle um nur wenige Monate der Fall.

Im Fall des Klägers habe die längste Überschreitung knapp viereinhalb Monate betragen, wobei berücksichtigt werden müsse, dass zuvor eine Wartung vorgezogen worden sei. Sein Fahrzeug sei daher noch als scheckheftgepflegt einzustufen.

Der Fall wäre nach Meinung des Gerichts nur bei einer mehrfachen Überschreitung von mehr als vier Monaten oder einer einmaligen Überschreitung von mehr als sechs Monaten anders zu beurteilen gewesen.