Wann der Kfz-Versicherer für Schreckensbilder zahlen muss

9.12.2020 – Ein Pkw-Lenker hatte bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad, dessen Fahrer dabei tödlich verunglückte, psychische Schäden in Form einer pathologischen Verarbeitung des Geschehens erlitten. In diesem Fall steht ihm ein Anspruch auf Schadensersatz sowie die Zahlung eines Schmerzensgeldes zu. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Berufungsurteil vom 29. Juni 2020 entschieden (22 U 128/19) und damit eine gleichlautende Entscheidung des Landgerichts Darmstadt bestätigt.

Der Kläger war mit seinem Personenkraftwagen auf einer Landstraße unterwegs, als in einer Kurve ein ihm entgegenkommender Motorradfahrer frontal in sein Auto fuhr. Dieser schlug mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Pkws auf und stürzte anschließend in einen Straßengraben.

Quälende Erinnerungen

Der Autofahrer selbst wurde bei dem Unfall zwar nicht körperlich verletzt. Er konnte jedoch das Bild des Motorradfahrers nicht mehr vergessen, der ihn im Graben liegend unmittelbar nach der Kollision angeschaut hatte und dann verstorben war.

Der Mann war nach dem Unfall nicht mehr dazu in der Lage, zu arbeiten. Er litt unter erheblichen Schlafstörungen und konnte keinem geregelten Tagesablauf mehr nachgehen. Er musste sich daher in psychotherapeutische Behandlung begeben.

Der Versicherer des Motorradfahrers kam zwar in vollem Umfang für den erlittenen materiellen Schadens des Klägers auf. Für seinen durch die psychischen Folgen erlittenen Schaden zahlte er ihm jedoch nur ein Schmerzensgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Streit um Höhe des Schmerzensgeldes

Das hielt der Pkw-Lenker angesichts einer wegen seiner posttraumatischen Belastungsstörung festgestellten Minderung seiner Erwerbsfähigkeit von 20 Prozent für deutlich zu gering. Mit seiner gegen den Versicherer eingereichten Klage verlangte er daher die Zahlung eines Schmerzensgeldes von mindestens 30.000 Euro.

Damit hatte er nur bedingt Erfolg. Sowohl das Landgericht Darmstadt als auch das Frankfurter Oberlandesgericht hielten die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von insgesamt 15.000 Euro für ausreichend.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme stehe zwar fest, dass der Mann unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. Diese sei nach den Feststellungen eines Sachverständigen noch für mindestens zwei bis drei Jahre therapiebedürftig. Auch die Minderung seiner Erwerbsfähigkeit stehe nicht in Frage.

Dem Autofahrer stehe trotz allem kein höherer Schmerzensgeldanspruch zu.

Allgemeines Lebensrisiko

So hätten zum Beispiel Personen, die wegen des Miterlebens eines schweren Unfalls psychisch erkranken, keinen Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes, wenn sie selbst lediglich als Zuschauer beteiligt gewesen seien. Denn ein derartiges Erleben sei grundsätzlich dem allgemeinen Lebensrisiko zuzuordnen.

Etwas anderes gelte für den Kläger, der unmittelbar an der Kollision beteiligt gewesen sei. Bei der Bemessung der Höhe des ihm zustehenden Schmerzensgeldes müsse jedoch berücksichtigt werden, dass er durch die Teilnahme am Straßenverkehr ein erhöhtes Risiko eingegangen sei, psychisch traumatisierende Situationen zu erleben.

Die Höhe des von ihm geforderten Schmerzensgeldes sei daher unangemessen, zumal es sich bei dem Verstorbenen nicht um einen Angehörigen gehandelt habe, dessen Tod der Mann habe miterleben müssen.

Das Frankfurter Oberlandesgericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.