Wann der Hausratversicherer einen Einkommensnachweis verlangen darf

1.12.2023 – Zu den Auskunfts- und Aufklärungs-Obliegenheiten eines Versicherten gegenüber seinem Hausratversicherer kann es nach einem Einbruchdiebstahl gehören, ihm auf Anfrage durch die Vorlage entsprechender Unterlagen seine Einkommensverhältnisse zu offenbaren. Das hat das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 16. Juni 2023 entschieden (306 O 151/22).

WERBUNG

Eine Frau hatte für sich und ihren Ehemann eine Hausratversicherung abgeschlossen. Bei einem Anfang November 2021 erfolgten Wohnungseinbruch erbeuteten die Täter nach ihren Angaben unter anderem Gold- und Schmucksachen im Wert von knapp 109.000 Euro.

Fehlende Rechtsgrundlage?

Bei einem Treffen mit einem Beauftragten des Versicherers gab die Kundin an, dass ihr Mann als angestellter Bauleiter ein monatliches Nettoeinkommen von rund 5.000 Euro erhalte. Sie selbst verdiene als selbstständige Immobilienkauffrau jährlich rund 100.000 bis 150.000 Euro netto.

Angesichts der behaupteten Höhe des Schadens verlangte der Hausratversicherer, die angegebenen Einkommen durch die Vorlage entsprechender Belege nachzuweisen. Darauf antwortete das Ehepaar, dass es keine Veranlassung sehe, Nachweise zu ihren Einkommensverhältnissen vorzulegen. Denn dafür würde keine Rechtsgrundlage bestehen.

Darauf antwortete der Versicherer, dass ihm aufgrund der eingereichten umfangreichen Stehlgutliste ohne entsprechende Nachweise keine den Fall abschließende Prüfung möglich sei. Im Übrigen sei er wegen der unvollständigen Angaben zu den Vermögensverhältnissen leistungsfrei.

Hausratversicherer ist wegen fehlender Angaben leistungsfrei

Zu Recht, befand das schließlich mit dem Fall befasste Hamburger Landgericht. Es wies die Klage der Eheleute auf eine Regulierung des Schadens als unbegründet zurück.

Nach Ansicht des Gerichts war das Ehepaar dazu verpflichtet, dem Auskunftsverlangen des Versicherers durch Vorlage entsprechender Belege nachzukommen. Die Verpflichtung beinhalte nämlich, jede Auskunft zu erteilen, welche zur Prüfung und zum Umfang eines Schadens dienlich sei.

„Dabei ist es grundsätzlich Sache des Versicherers, welche Angaben er zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält, um seine Entscheidung über die Leistungspflicht auf Basis ausreichender und gesicherter Tatsachen treffen zu können“, so das Gericht.

Vermögensverhältnisse müssen unter Umständen offengelegt werden

Dazu könnten auch Fragen nach den Vermögensverhältnissen eines Versicherten oder seiner Angehörigen gehören. Denn daraus könnten sich Anhaltspunkte zu dessen finanzieller Interessenlage ergeben.

Im Übrigen liege es auf der Hand, dass abhängig vom Wert der laut Stehlgutliste gestohlenen Gegenstände ein gesteigertes Interesse eines Versicherers an der Aufklärung der Vermögensverhältnisse eines Versicherten bestehe.

Ein besonderes Interesse des Versicherers an einem Nachweis der Einkommensverhältnisse ergebe sich in dem vorliegenden Fall auch daraus, dass er in Erfahrung gebracht habe, dass der Ehemann der Versicherten im Schuldenregister eingetragen sei und zwar mit dem Hinweis, dass eine Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen sei.

Unter Würdigung der Gesamtumstände habe sich der Hausratversicherer daher zu Recht geweigert, den Schaden zu regulieren.