WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Wann der BU-Versicherer die Beweistlast für eine verbesserte Gesundheit trägt

20.11.2025 – Ein Steinmetz braucht für sein Handwerk Kraft und Geschicklichkeit. Als Betriebsleiter muss er zudem mental stets auf der Höhe sein. Weil das bei einem Mann aus Hessen nicht mehr gegeben war, erhielt er zu Recht eine BU-Rente. Die vertraglich vereinbarte Leistungspflicht gilt laut einem aktuellen Urteil so lange weiter, bis der Anbieter einen verbesserten Gesundheitszustand zweifelsfrei beweisen kann.

Eine einmal anerkannte Rente wegen Berufsunfähigkeit (BU) darf nicht ohne eindeutigen medizinischen Nachweis einer erheblichen gesundheitlichen Verbesserung eingestellt werden. Denn die Beweislast liegt in solchen Streitfällen vollständig beim Versicherer – nicht beim Versicherten.

Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem Urteil vom 10. September 2025 betont. Damit folgten die Frankfurter Richter der Einschätzung des Landgerichts Darmstadt, das bereits in erster Instanz die Ansprüche des Versicherten vollständig anerkannt hatte.

Die beklagte Versicherungsgesellschaft wurde demnach dazu verurteilt, weiterhin die vertraglich vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente zu leisten. Doch damit gab sich das Unternehmen nicht zufrieden und ging gegen das Urteil des Landgerichts in Berufung, das nun aber rechtskräftig wurde.

Steinmetz ist gesundheitlich eingeschränkt

In dem Rechtsstreit ging es um einen Steinmetzmeister. Der Mann leidet an einer chronischen depressiven Störung und einer schwer einstellbaren Diabeteserkrankung. Daneben bestehen weitere gesundheitliche Einschränkungen seiner körperlich anspruchsvollen Tätigkeit.

Als selbstständiger Handwerksmeister war der Versicherte für sämtliche Arbeitsbereiche seines Familienbetriebs verantwortlich. Diese umfassten neben der handwerklichen Arbeit auch Kundengespräche und die Büroorganisation, was ein hohes Maß an Konzentration erfordert.

Folglich erkannte sein Versicherer die Berufsunfähigkeit an und zahlte die vereinbarte Rente. Drei Jahre später stieß er jedoch ein Nachprüfungsverfahren an. Dieser in § 174 VVG geregelte Mechanismus soll verhindern, dass Leistungen trotz verbesserter Gesundheit fortgeführt werden.

WERBUNG

Versicherer beauftragte neue Gutachten

Die Versicherungsgesellschaft beauftragte hierfür neue medizinische Gutachten. Diese kamen zu dem Ergebnis, dass der Mann inzwischen fit genug sei, um seine Tätigkeit wieder aufzunehmen. Deshalb stoppte der Versicherer sämtliche Zahlungen und verlangte die regulären Versicherungsbeiträge.

Die von dem Steinmetz beauftragten Rechtsanwälte prüften das Vorgehen des BU-Versicherers eingehend. Demnach wiesen die Gutachten methodische Mängel auf, waren teilweise widersprüchlich und beruhten nicht auf belastbaren Fakten. Die Leistung einzustellen, sei damit rechtlich nicht haltbar.

Im Rahmen des anschließenden Gerichtsverfahrens vor dem Landgericht Darmstadt wurde der Mann erneut durch Sachverständige untersucht. Deren Diagnose zufolge bestanden die psychischen und physischen Einschränkungen in einem Ausmaß weiter, das eine Berufsausübung unmöglich machte.

Leistungsanerkenntnis des Versicherers bindend

Dem medizinisch-psychiatrischen Gutachten der unabhängigen Experten zufolge lassen sich die Symptome weder durch Therapie noch durch Medikamente entscheidend verbessern. Die Richter beider Instanzen sahen keinen Anlass, an der Glaubwürdigkeit der Einschätzungen zu zweifeln.

Das erste Leistungsanerkenntnis des Versicherers bleibe somit bindend. Das Berufungsgericht verpflichtete ihn daher dazu, die Rente weiterzuzahlen, rückständige Zahlungen zu erstatten, den Versicherten von Beiträgen zu befreien und die vertraglichen Überschüsse auszukehren.

Denn die Versicherungsgesellschaft trage die volle Beweislast dafür, dass es ihrem Kunden gesundheitlich besser geht, und muss dies durch objektive medizinische Fakten belegen. Bestehen Zweifel oder liegen keine eindeutigen Beweise vor, bleiben die Ansprüche des Versicherten bestehen.

Psychische Leiden vollwertiger BU-Grund

Oliver Ostheim (Bild: OK Rechtsanwälte)
Oliver Ostheim (Bild: OK Rechtsanwälte)

„Viele Versicherte geraten in Nachprüfungsverfahren in eine enorme Beweis- und Drucksituation“, sagt Oliver Ostheim. Der Fachanwalt für Versicherungsrecht ist Partner der auf solche Fälle spezialisierten Kanzlei Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim & Klaus PartmbB in Darmstadt.

„Dieses Urteil zeigt klar, dass Versicherer ihre einst gegebene Leistungszusage nicht ohne handfesten Nachweis zurücknehmen dürfen“, ordnet Ostheim die Entscheidung aus Hessen ein, die er für den Handwerksmeister erstritten hat.

Besonders bedeutsam sei die Entscheidung für Versicherte mit psychischen Erkrankungen. Depressionen und andere seelische Leiden haben zwar rein rechtlich denselben Stellenwert wie körperliche. Doch viele BU-Versicherer stuften Erstere zu Unrecht als nur vorübergehend ein.

Christian Hilmes

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Gesundheitsreform · Rente · Versicherungsvertragsgesetz
 
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
9/10-Sperre in der KVdR – BMG sieht Vermittler in der Pflicht
14.2.2019 – Mit der 9/10-Regelung soll ein Vorteilshopping – als junger Mensch in die PKV und im Ruhestand in die GKV – verhindert werden. In der Antwort einer Kleinen Anfrage der Linksfraktion dazu verweist die Bundesregierung auf Informationspflichten des Vermittlers. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Hebeln Versicherer das VVG aus?
18.10.2017 – Einzelne Versicherer wollen durch Gerichtsurteile das VVG zum Nachteil der Versicherten uminterpretieren, beklagt der Makler Matthias Helberg. Streitpunkt ist die sogenannte „spontane Anzeigepflichtverletzung“. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Kommt es auf die Infektionsklausel an?
11.1.2016 – Still und leise hat sich die Infektionsklausel in der Berufsunfähigkeits-Versicherung zum Marktstandard entwickelt. Über Sinn und Unsinn dieser Leistungserweiterung schreibt Versicherungsmakler Philip Wenzel in einem Gastbeitrag. (Bild: Doris Köhler) mehr ...
 
Haftungssicher vermitteln mit Beratungsstandards
31.10.2012 – Wenn die bedarfsgerechte Absicherung am Gesundheitszustand, Beruf oder Hobby des Kunden scheitert, ist ein professionelles Konfliktmanagement des Vermittlers gefragt. Dafür wollen Michael Franke und Hans-Ludger Sandkühler rechtssichere Standards schaffen. mehr ...
 
Münchener Verein bietet neues Kinderkonzept
13.9.2010 – Laut Eigenwerbung ist der neue Bündeltarif zur Kinderabsicherung ein „Rund-um-sorglos-Paket“. Wie flexibel dieses gestaltbar ist und welche Lücken bleiben. mehr ...
 
Immer weniger Erwerbsunfähigkeits-Tarife erfüllen die Marktstandards
10.6.2025 – Welche Offerten in 17 Kriterien jeweils mindestens dem Standard entsprechen, hat Infinma untersucht. Bei den neu eingeführten Notenklassen (basierend auf der Anzahl der positiven Abweichungen) blieb die Top-Note „Gold“ unbesetzt. Immerhin viermal gab es „Silber“. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Hansemerkur will mit Tieren, Beamten und Riester wachsen
8.5.2025 – Der traditionell auf Selbstständige ausgerichtete Krankenversicherer aus Hamburg will unter die größten Sieben der PKV-Branche vorstoßen. Hierfür setzt er auf einen neuen Tarif für Beamte. Des Weiteren wird der einst von Mario Gómez beworbene „Riestermeister“ zurück aufs Feld geschickt. (Bild: Holger Reher) mehr ...
WERBUNG