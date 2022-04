Wann das Widerspruchsrecht (nicht) verwirkt ist

21.4.2022 – Bei Abschluss eines Lebensversicherungs-Vertrages hatte in der Widerspruchsbelehrung der Hinweis gefehlt, dass ein Widerspruch der Schriftform bedarf. In so einem Fall wird einem Versicherungsnehmer nicht die Möglichkeit genommen, sein Widerspruchsrecht im Wesentlichen unter denselben Bedingungen wie bei einer zutreffenden Belehrung auszuüben. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 9. März 2022 entschieden (7 U 30/21).

Der Kläger hatte im November des Jahres 2000 eine Lebensversicherung abgeschlossen. Dabei wurde er in hervorgehobener Schrift auf sein ihm zustehendes 14-tägiges Widerspruchsrecht hingewiesen.

Diese Frist ließ der Versicherte verstreichen. Dem Vertragsabschluss widersprach er schließlich im März 2019.

Kein Hinweis auf Schriftform

Den verspäteten Widerspruch begründete der Mann damit, bei Vertragsabschluss nicht ausreichend über seine Rechte aufgeklärt worden zu sein.

Die Widerspruchsbelehrung habe keinen Hinweis darauf enthalten, dass die Schriftform eingehalten werden müsse. Es sei lediglich von einer „rechtzeitigen Absendung“ die Rede gewesen. Sein Widerspruchsrecht sei daher auch nach Jahren noch nicht verwirkt.

Der Versicherer räumte zwar ein, dass die Belehrung einen Fehler enthalten habe. Der Mangel sei jedoch so marginal, dass er nicht zur Unwirksamkeit des Vertragsabschlusses führe. Der Versicherte habe folglich kein Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

Nicht übersehbare Widerrufsbelehrung

Dieser Argumentation schloss sich das Frankfurter Oberlandesgericht an. Es wies die Klage auf Rückabwicklung des Vertrages als unbegründet zurück.

Die Richter waren nach der Beweisaufnahme überzeugt, dass der Betroffene die Widerrufsbelehrung aufgrund ihrer drucktechnischen Hervorhebung sowie ihrer Platzierung beim Durchblättern der ihm überlassenen Unterlagen nicht übersehen konnte.

Dies gelte auch für den Fall, dass der Mann nicht nach der Belehrung über eine Widerspruchsmöglichkeit gesucht haben sollte. Denn sie habe ihm selbst bei einer flüchtigen Durchsicht der Unterlagen sofort ins Auge fallen müssen.

Verwirktes Widerrufsrecht

Es sei zwar richtig, dass die Belehrung keinen Hinweis darauf enthalten habe, dass ein Widerspruch schriftlich zu erklären sei. Das führe aber nicht dazu, dass der Mann dem Vertragsabschluss nach Ablauf der 14-Tage-Frist noch widersprechen konnte.

Denn der Fehler des Versicherers sei auch im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs so geringfügig gewesen, dass dem Kläger nicht die Möglichkeit genommen worden sei, von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Er habe sein Recht nämlich unter denselben Bedingungen ausüben können, wie bei einer ordnungsgemäßen Belehrung. Die Richter sahen keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung zuzulassen.