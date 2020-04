Wann Bauleiter Sozialversicherungs-pflichtig sind

2.4.2020 – Ein für ein Architekturbüro tätiger Bauleiter unterliegt in der Regel der Sozialversicherungs-Pflicht. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Urteil des Sozialgerichts Dortmund vom 10. März 2020 hervor (S 34 BA 4/19).

Der Kläger war seit dem Jahr 2018 aufgrund eines Rahmenvertrages als selbstständiger Bauleiter in einem Architekturbüro tätig. Er unterlag zwar keinen Weisungen, musste sich aber trotz allem den Terminvorgaben der Firma unterordnen. Das betraf auch Details zur Leistungserbringung sowie der Kontaktaufnahme zu den Kunden des Architekturbüros.

Als Honorar wurde ein Stundensatz von 45 Euro netto vereinbart. Die Tätigkeit des Mannes bestand im Wesentlichen in der Überwachung von Baustellen der Auftraggeber des Büros. Einen Zeitnachweis musste er nicht führen, nur Fotos und Tagesberichte zur Dokumentation des Baufortschritts erstellen.

Deutsche Rentenversicherung: keine selbstständige Tätigkeit

Die Deutsche Rentenversicherung Bund stellte angesichts dieser Umstände die Versicherungspflicht des Bauleiters in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsförderung fest. Das hielt dieser für falsch. Er zog daher gegen den Rentenversicherer vor Gericht. Dort erlitt er eine Niederlage.

Nach Ansicht des Dortmunder Sozialgerichts hat der Kläger keine selbstständige Tätigkeit ausgeübt. Er sei vielmehr abhängig beschäftigt gewesen.

Als maßgebliches Indiz für eine abhängige Beschäftigung werteten die Richter, dass der Mann in die Arbeitsorganisation des Architekturbüros eingegliedert gewesen sei und seine Arbeitsleistung dabei in eigener Person erbringen musste. Er sei bei der Erledigung seiner Aufgaben außerdem an die Vorgaben des Betriebs gebunden gewesen, welche dieser mit den jeweiligen Kunden vereinbart hatte.

Sozialversicherungs-Pflicht aufgrund fehlendem Unternehmerrisiko

Denen gegenüber sei der Kläger nicht als selbstständiger Vertragspartner, sondern als Mitarbeiter des Architekturbüros aufgetreten. Auch hinsichtlich seiner Arbeitszeiten sei er nicht wirklich frei gewesen. Diese hätten sich vielmehr nach den sich ergebenden Notwendigkeiten der betrieblichen Aufgabenstellungen der Firma gerichtet.

Hinzu komme, dass der Mann kein eigenes Kapital eingesetzt und damit auch kein erhebliches Unternehmerrisiko getragen habe. Auch die Zahlung einer festen Stundenvergütung spreche nicht für eine selbstständige Tätigkeit. Für den Bauleiter müssten daher zu Recht Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung abgeführt werden.