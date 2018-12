Wanderungsgewinne spiegeln sich in der Rentenversicherung

10.12.2018 – Nach jüngsten Daten der Deutschen Rentenversicherung zahlten Ende 2016 knapp 5,464 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft Beiträge in die Rentenversicherung. Ende 2017 gab es mehr als 1,75 Millionen Rentenzahlungen ins Ausland – darunter befanden sich knapp 237.000 Renten für deutsche Versicherte.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) hat einen „Rentenatlas 2018“ zusammengestellt, in dem Kerndaten zur Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung dargestellt werden. Beschrieben wird dabei auch, wie viele Versicherte mit ausländischer Staatsbürgerschaft in die Rentenversicherung einzahlen und wie viele Renten an Deutsche und Ausländer ins Ausland überwiesen werden.

Höchststand erreicht

Seit mehreren Jahren sorgen hohe Wanderungsgewinne vor allem aus der Europäischen Union (EU) dafür, dass die Bevölkerung in Deutschland insgesamt wächst und der hohe Arbeitskräftebedarf der stetig wachsenden Wirtschaft weitgehend gedeckt werden kann (VersicherungsJournal 16.10.2018, 14.3.2018).

In der Rentenversicherung erreichte die Zahl der Versicherten mit ausländischer Staatsangehörigkeit nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Ende 2016 mit 5.463.575 Personen einen Höchststand. Dazu habe erheblich die Arbeitnehmer-Freizügigkeit in der EU beigetragen.

2012 hatte die Zahl noch bei 3,737 Millionen gelegen. Der Ausländeranteil in der Rentenversicherung stieg von 2012 von 10,5 Prozent auf 14,5 Prozent Ende 2016. Daten für 2017 liegen noch nicht vor.

Knapp eine Million Türken zahlen Rentenbeiträge

Unter den mit ausländischer Staatsbürgerschaft aktiv Versicherten stellen die Türken mit 988.000 die weitaus größte Gruppe. Die größte Gruppe aus der EU kommt aus Polen. Ende 2016 waren 459.000 polnische Staatsangehörige aktiv in der Rentenversicherung registriert. Zudem zählt die Rentenversicherung neben anderen 312.000 Italiener, 294.000 Rumänen und 173.000 Griechen zu ihren Versicherten.

Außerhalb der EU stellen Serben mit 244.000 Versicherten den größten Anteil. 146.000 Versicherte stammen aus Russland und 143.000 aus Kroatien. Insgesamt hält die Rentenversicherung fest, dass sich die Beiträge der ausländischen Versicherten positiv auf die Einnahmeentwicklung auswirkten.

Knapp 237.000 Deutsche beziehen ihre Rente im Ausland

Mit der zunehmenden Zahl ausländischer Arbeitskräfte wachsen am Ende entsprechend auch die Rentenansprüche. 2017 überwies die Rentenversicherung mehr als 1,75 Millionen Renten ins Ausland. Dabei bezogen 236.854 Deutsche ihre Rente im Ausland. Von ihnen lebten 26.197 in der Schweiz und 24.302 in Österreich. Auch in die USA zog es 24.304 deutsche Rentner. Im klimatisch angenehmen Spanien wohnten 20.996 deutsche Rentner.

Insgesamt zählte die Rentenversicherung Ende vergangenen Jahres 1,514 Millionen ausländische Rentner. Die größte Gruppe stellen hier italienische Rentner mit 366.853.

Italienische Gastarbeiter gehörten zu den ersten, die in den 1960er Jahren nach Deutschland angeworben worden waren. Eine große Gruppe stellen auch spanische Rentner (203.983). Alles in allem stieg die Zahl der ins Ausland gezahlten Renten in den vergangenen 25 Jahren um mehr als das Doppelte.

Der „Rentenatlas 2018“ steht unter diesem Link als Download (PDF-Datei, 14,8 MB) zur Verfügung.