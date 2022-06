VZHH: „Rentenversicherungen lohnen sich nur für Schildkröten“

29.6.2022 – Die Beratungsstelle hat errechnet, dass Versicherungskunden im Schnitt 95 Jahre alt werden müssen, damit sich ein privater Rentenversicherungs-Vertrag rentiert. Kunden der Allianz müssten sogar ein Alter von 125 Jahren erreichen. Kritisiert wird, dass die Versicherer die durchschnittliche Lebensdauer „absurd hoch“ ansetzen. Die Unternehmen würden dadurch völlig unangemessen zulasten der Verbraucher profitieren.

Die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH) hat 128 private Rentenversicherungen verschiedener Anbieter geprüft und kommt zu dem Schluss: „Rentenversicherungen lohnen sich nur für Schildkröten“. Dies teilte die Beratungsstelle am Dienstag gegenüber der Presse mit.

Man habe untersucht, wie alt Versicherte werden müssen, damit sie den bis zum Renteneintritt angesparten Betrag in voller Höhe in Form einer monatlichen Rente vom Versicherer ausgezahlt bekommen, heißt es. Das Ergebnis: Im Schnitt müssten Kunden ein Alter von 95 Jahren erreichen, damit sich ein Vertrag rentiere.

Ein Tarif der Allianz führt die unrühmliche Hitliste an

Bei dem Produkt mit dem schlechtesten garantierten Rentenfaktor der Analyse, der Tarif „PrivatRente InvestFlex“ der Allianz Lebensversicherungs-AG, seien sogar mindestens 125 Jahre erforderlich. Bei den drei nachfolgenden Gesellschaften müssten die Kunden mehr als 110 Jahre alt werden, damit die bis zum Renteneintritt angesparte Summe in voller Höhe ausgezahlt würde.

Die Verbraucherschützer sehen die Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, die Gothaer Lebensversicherung AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. auf den Plätzen zwei bis vier der unrühmlichen Hitliste.

Wird die Lebensdauer so hoch kalkuliert, profitieren die Versicherer völlig unangemessen zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Sandra Klug, Verbraucherzentrale Hamburg

VZHH kritisiert Kalkulation der angenommenen Lebensdauer

Zum Vergleich führen sie die Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes (Destatis) an. Demnach liegt gegenwärtig die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern bei 78,6 Jahren und von Frauen bei 83,4 Jahren (VersicherungsJournal 12.7.2021).

„Die Werbeaussage der Versicherer, nur sie würden ein Langlebigkeitsrisiko abdecken, ist zwar richtig. Wenn aber die durchschnittliche Lebensdauer so absurd hoch angesetzt wird, dann kann man solche Versicherungen nur Schildkröten empfehlen“, wird Sandra Klug von der VZHH zitiert.

„Denn je höher die angenommene Lebensdauer der Versicherten ist, umso geringer fällt die gezahlte monatliche Rente aus. Wird die Lebensdauer so hoch kalkuliert, profitieren die Versicherer völlig unangemessen zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher“, so Klug.

Rentenwert ist um fast zehn Prozent gesunken

Die Franke und Bornberg GmbH hat bereits Anfang des Jahres die Rentenwerte der Versicherungs-Unternehmen analysiert (Medienspiegel 1.2.2022). Im Vergleich von 2022 zu 2021 haben der Untersuchung zufolge fast alle Gesellschaften den aktuellen Rentenfaktor zurückgefahren.

Dieser betrug im vergangenen Jahr im Schnitt noch 29,09 Euro, liegt derzeit aber nur noch bei durchschnittlich 25,97 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 3,12 Euro oder 10,73 Prozent.

Den höchsten aktuellen Rentenfaktor bietet die Condor Lebensversicherungs-AG (26,61 Euro), den niedrigsten die BL die Bayerische Lebensversicherung AG (20,43 Euro) mit ihrer nachhaltigen Produktlinie Pangaea Life.

Beim garantierten Rentenfaktor führt die WWK Lebensversicherung a.G. (25,93 Euro) das Feld an. Dicht auf den Fersen ist ihr die Condor Leben (25,92 Euro). Am anderen Ende der Skala hat die Württembergische Lebensversicherung AG (17,69 Euro) die rote Laterne von der Allianz übernommen, die 2021 nur 14,74 Euro garantiert hatte und nun um 6,29 Euro erhöht hat.

Beratungsstelle sieht einen „deutlichen Trend“

Der Entwicklung des aktuellen Rentenfaktors widmet sich auch die VZHH in ihrer Pressemitteilung. Sie kritisiert, dass der Wert in den vergangenen Jahren stetig gesunken sei. „Dabei zeigt sich ein deutlicher Trend: Je jünger der Vertrag ist, desto schlechter ist der Rentenfaktor. Bei Verträgen mit Abschlussdatum ab 2016 gibt es kaum noch Rentenfaktoren über 30“, heißt es.

Hinzu komme, dass die Versicherer in vielen Fällen die Höhe des Rentenfaktors nicht vertraglich zusichern. „Die Unternehmen haben also die Möglichkeit, den Rentenfaktor über die Laufzeit des Vertrages zu senken, ohne dass die Versicherungsnehmer sich dagegen zur Wehr setzen können“, wird berichtet.

Für den Verbraucher ist wichtig, was am Ende raus kommt, nicht warum das so sein könnte. Sandra Klug, Verbraucherzentrale Hamburg

Eckdaten für die Berechnungen fehlen

Auf Nachfrage erklärt Klug, dass die VZHH erstmals einen derartigen Vergleich privater Renten-Versicherungsverträge durchgeführt hat. Die untersuchten Versicherungsverträge würden „etwa Hälfte/ Hälfte“ einen aktuellen Rentenfaktor und einen garantierten Rentenfaktor bieten. Genauere Angaben zu den Eckdaten für die Berechnungen machte sie nicht.

Auf die Frage, warum nicht erklärt wird, wie der Rentenfaktor ermittelt wird oder warum er in den letzten Jahren zurückgegangen ist, zum Beispiel durch die Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent, antwortet die Vertreterin der Beratungsstelle:

„Das ist nicht der Kern unserer Aussage und darauf kommt es aus unserer Sicht nicht an. Für den Verbraucher ist wichtig, was am Ende raus kommt, nicht warum das so sein könnte. Es geht darum, dass die Rentenfaktoren so bemessen sind, dass die Wette auf das eigene Leben selten zu Gunsten des Versicherten ausgehen kann. Verbraucher müssen die Rentenoption prüfen können.“

Auch eine Differenzierung zwischen Verträgen mit aktuellem und garantiertem Rentenfaktor hält sie für nicht erforderlich. „Es ist bei vielen Versicherungsverträgen kaum ersichtlich, um welche Variante es sich handelt. Handelt es sich um weiche, sind die Rentenfaktoren zum jetzigen Zeitpunkt in der Regel höher, so dass unsere Durchschnittsberechnung zu Gunsten der Versicherer ausfällt“, so Klug.