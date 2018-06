Vorwurf des „legalen Betrugs“ gegen die Lebensversicherer

29.6.2018 – In seiner Studie „Legaler Betrug – Wie deutsche Lebensversicherer ihre Kunden hintergehen“ greift Holger Balodis die Branche an und kritisiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, etwa zur Zinszusatzreserve und zum Ausschütten stiller Reserven.

Schon seit Jahren kritisiert der Volkswirt Holger Balodis die Rentenpolitik in Deutschland und die Lebensversicherer. 2013 hat er zusammen mit seiner Ehefrau Dagmar Hühne mit dem Buch „Die Vorsorgelüge – Wie Politik und private Rentenversicherungen uns in die Altersarmut treiben“ (VersicherungsJournal 14.1.2013) für Aufsehen gesorgt.

Holger Balodis (Bild: Balodis)

Nun hat Balodis für das Online-Magazin Rubikon eine neue Studie veröffentlicht: „Legaler Betrug – Wie deutsche Lebensversicherer ihre Kunden hintergehen“ (PDF, 832 KB).

„Niedrigzins für die Branche kein Problem“

Als aktuellen Bezug nennt der Autor das Urteil des Bundesgerichtshof vom 27. Juni 2018 (IV ZR 201/17). Darin hatte das Gericht festgestellt, dass die Kürzung der Bewertungsreserven zulasten der Kunden durch das Lebensversicherungs-Reformgesetz zulässig ist (VersicherungsJournal 27.6.2018).

Diese Änderung war im LVRG vorgenommen worden, um die Kollektive zu stützen.

Dazu schreibt Balodis: „Die Untersuchung belegt, dass der Niedrigzins für die Lebensbranche kein Problem darstellt. Sie kann die versprochenen Garantiezinsen ohne Mühe gutschreiben. Damit wäre eine Kürzung der Bewertungsreserven zu Lasten der Kunden eigentlich nicht zulässig.“

Die Verpflichtungen gegenüber den Kunden lassen sich leicht erfüllen.

Nettoverzinsung über vier Prozent

Er verweist darauf, dass die Versicherer 2016 für das angelegte Kapital einen Zins von 3,35 Prozent erzielt hätten. Unter Berücksichtigung von realisierten Gewinnen durch den Verkauf von Kapitalanlagen erzielten sie unterm Strich sogar eine Nettoverzinsung von 4,36 Prozent.

Das sei kein Ausreißer. Seit vielen Jahren erziele die Branche eine beachtliche Verzinsung auf das Anlagekapital, weit oberhalb des allgemeinen Zinsniveaus.

Quelle: GDV, Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen, 2017, S. 28

(Bild: Studie „Legaler Betrug“)

Aus der Zahlenreihe schließt der Autor: „Die Verpflichtungen gegenüber den Kunden lassen sich leicht erfüllen.“ Er verweist auf den aktuellen Garantiezins von 0,9 Prozent und frühere zwischen 1,25 Prozent und 4,0 Prozent. Da nur Kunden, die von Mitte 1994 bis Mitte 2000 ihren Vertrag abgeschlossen haben, einen Zins in Höhe von 4,0 Prozent bekämen, liege die durchschnittliche Belastung für die Versicherer erheblich niedriger.

Er verweist auf eine Veröffentlichung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), nach der die Branche lediglich eine Verzinsung von 1,9 Prozent auf ihre Kapitalanlagen benötige, um ihre Garantieverpflichtungen zu erfüllen. Daher sei die vielfach verbreitete Behauptung, die Versicherer könnten schon heute am Markt nicht mehr die Garantiezinsen für die Altkunden erwirtschaften, „krass falsch“.

Die Gewinnquellen der Versicherer sprudeln munter weiter – nur eben weitgehend unbemerkt.

Gewinne im Dunkeln

Gleichzeitig mit den stark nach unten korrigierten Auszahlungen an die Kunden entstehe mitunter der Eindruck, dass sich auch die Geschäftszahlen der Versicherer selbst in gleicher Weise im Sinkflug befänden, heißt es in der Studie. Das Gegenteil sei richtig: „Die Gewinnquellen der Versicherer sprudeln munter weiter – nur eben weitgehend unbemerkt.“

Selbst der Jahresbericht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) lege die Erträge nicht in Gänze offen. Sie weise in ihrer Bafin-Statistik Lebensversicherung 2016 und frühere Jahre (Tabelle 141: Zerlegung des Überschusses) nach Ergebnisquellen das Zinsergebnis deutlich zu niedrig aus, weil der milliardenschwere Aufwand für die Bedienung der Garantien einerseits und die Bildung einer sogenannten Zinszusatzreserve (ZZR) andererseits vom Zinsertrag abgezogen wurde, ohne dass dies erwähnt werde.

So weise die Statistik nur moderate Zinserträge aus. Tatsächlich seien sie um ein Vielfaches höher. Dies zeige: „Trotz Nullzinspolitik bleiben die Kapitalerträge eine zentrale Einnahmequelle, die keineswegs versiegt ist.“ Deutlich werde, dass die Nullzinspolitik der EZB nahezu keinen Einfluss auf die Kapitalerträge der Lebensversicherer habe. Sie profitierten von langfristigen Anlagen zu hohem Nominalzins und hätten sich durch diversifizierte Anlagen vom Zinsniveau unabhängig gemacht.

Ob und wann ein Kunde in Zukunft von diesem Reservetopf profitieren wird, ist ungewiss.

Zinszusatzreserve bislang unnötig

Obwohl es kein Problem sei, die Garantiezinsen auszufinanzieren, sei die „Gefahr“ zum Anlass geworden, die ZZR zu bilden. Als Folge nennt Balodis: „Dies mindert formal die Kapitalerträge, damit den Rohertrag und ebenso die Fähigkeit, den Kunden eine versprochene Überschussbeteiligung zu zahlen.

Die Tatsache, dass immer weniger Kunden tatsächlich eine Überschussbeteiligung erhalten, ist wesentlich der Tatsache geschuldet, dass eine Zinszusatzreserve aufgebaut wurde. Von 2011 bis 2017 landeten rund 60 Milliarden Euro in dieser Reserve. Offiziell sollen dadurch die hohen Garantiezinsen für Altverträge abgesichert werden.

Tatsächlich werden sie bislang hierfür nicht benötigt. Ob und wann ein Kunde in Zukunft von diesem Reservetopf profitieren wird, ist ungewiss. Klar ist: Jene Kunden, die in den vergangenen und den kommenden Jahren einen Lebensversicherungs-Vertrag ausgezahlt bekamen oder bekommen werden, gehören nicht dazu. Ihnen wurde und wird massiv die Chance auf höhere Auszahlungsbeträge genommen.“

Kritik an den Kosten

Der Autor kritisiert auch die Kosten der Kapitalanlagen, die in 2016 rund 5,2 Milliarden Euro betragen hätten und über die die Versicherer in der Regel nicht informierten.

Die Kosten für Verwaltung und Risiko hält Balodis für zu teuer und zu hoch kalkuliert. Dadurch zahlten die Kunden zu viel Beitrag. Zudem stört ihn, dass die hier entstehenden Überschüsse die zu niedrig kalkulierten Abschlusskosten subventionieren müssten.

Dadurch könnten in den dem Verbraucher ausgehändigten Produkt-Informationsblättern die besonders im Fokus der Öffentlichkeit stehenden Abschlusskosten sehr viel günstiger dargestellt werden, als sie in Wahrheit sind. Das sei eine Irreführung der Verbraucher.

Gerade in den Jahren mit den niedrigsten Leitzinsen hat sich die Ertragslage deutlich verbessert.

Hohe Überschüsse

Die Gewinnquellen für die Lebensversicherer sprudelten weiter, wird in der Studie festgestellt: „Auch in den Jahren, in denen die EZB den Leitzins auf unter 0,5 Prozent senkte, lag der Rohüberschuss bei über 20 Milliarden Euro.

Gerade in den Jahren mit den niedrigsten Leitzinsen hat sich die Ertragslage deutlich verbessert.“

Quelle: Bundestagsdrucksache 19/1216 vom 18.3.2018, S. 25

(Bild: Studie „Legaler Betrug“)

So wurde der Rohüberschuss verteilt

Aus dem Rohüberschuss 2016 seien den Kunden die sogenannten Direktgutschriften in Höhe von 2,5 Milliarden Euro zugutegekommen.

Die Zuführungen in die Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) in Höhe von 6,5 Milliarden Euro und das Aufstocken der ZZR um 12,4 Milliarden Euro können nach Ansicht des Autors „nicht ernsthaft als Beteiligung der Kunden gewertet werden, da ihnen aus diesen Rückstellungen keine Leistungserhöhungen oder direkten Ansprüche erwachsen“.

Andererseits müsse die Entnahme von 7,7 Milliarden Euro aus der RfB 2016 als Kundenbeteiligung berücksichtigt werden, da hieraus Überschussbeteiligungen finanziert wurden. Die Kunden hätten demnach im Jahr 2016 über den Garantiezins hinaus eine Beteiligung von 10,2 Milliarden Euro (RfB-Entnahme plus Direktgutschrift) erhalten.

Dazu stellt Balodis fest: „Dies entspricht gemessen am Rohüberschuss von 22,7 Milliarden Euro gerade einmal einem Anteil von 45 Prozent. Die tatsächliche Beteiligung liegt damit weit unter den Behauptungen der Branche, die stets kommuniziert, über 90 Prozent der Überschüsse an die Kunden auszuschütten“.

Reserven statt Ausschüttungen

„Eine bewährte Methode, das durch die Einzahlungen der Versicherten angehäufte Geld nicht oder noch nicht an die Versicherten ausschütten zu müssen, ist die Bildung von Reservetöpfen“, schreibt der Autor.

Begründet werde dies in der Regel als Vorsichtsmaßnahme, um den Kunden auch später noch Leistungen bieten zu können. Praktisch bedeute das aber häufig: „Die Kunden bekommen dadurch heute weniger oder nichts. Und müssen möglicherweise auf die aufgesparten Vorteile bis zum Sankt Nimmerleinstag warten.“

Im wichtigsten Reservetopf, der Bewertungsreserve, lägen 165 Milliarden Euro. Daran würden die Kunden nur minimal beteiligt.

In der freien RfB und dem Schlussüberschussfonds parkten die Versicherer Gelder mit der erklärten Absicht, sie möglicherweise später in Form einer Überschussbeteiligung oder einer Art Schlussbonus den Versicherten zuzuteilen. Es sei allerdings ungewiss, ob und wann der einzelne Kunde davon profitieren wird. Beispielsweise könne der Schlussüberschuss jederzeit auf null gesetzt werden, „was viele Kunden in den vergangenen Jahren schmerzhaft erfahren mussten“.

Ein riesiges Finanzmonopoly.

233 Milliarden Euro außerhalb der Reichweite der Versicherten

In der Zinszusatzreserve hätten sich 2017 branchenweit rund 60 Milliarden Euro befunden, die bis Mitte des nächsten Jahrzehnts auf rund 150 Milliarden Euro anwüchsen. Bislang sei aus diesem Topf noch kein Cent an die Versicherten geflossen.

Nehme man alle Reservetöpfe zusammen, hätten sich Ende 2016 rund 233 Milliarden Euro außerhalb der Reichweite der Versicherten befunden.

Dazu kommentiert Balodis: „Es sind Gelder, die ursprünglich von den Versicherten eingezahlt wurden, auf die sie aber nun keinen direkten Anspruch mehr haben. Die Gelder sind investiert und werfen Zinsen ab, die dann wiederum zu einem großen Teil in den Reservetöpfen landen. Ein riesiges Finanzmonopoly.“