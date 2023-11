Vorschäden kosten Autofahrerin den Vollkasko-Schutz

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Ein Mann hatte an einer Veranstaltung auf einer früheren Motorrennstrecke teilgenommen und dabei seinen Pkw lädiert. Als er deswegen seinen Vollkaskoversicherer in Anspruch nehmen wollte, kam es zum Streit. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

20.9.2021 –

Ein heißer Herbst in Kraftfahrt deutet sich (noch) nicht an. Aber an einigen Stellen wird an der Preisschraube gedreht: Für Fahrzeuge mit Elektroantrieb gibt es Rabatte, die möglicherweise nur ökologisch, aber nicht ökonomisch sinnvoll sind. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...