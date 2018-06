Von den psychischen Leiden eines Versicherungsvermittlers

29.6.2018 – Ein Versicherungsvermittler, der behauptet, berufsbedingt unter einer Depression zu leiden, hat keinen Anspruch auf Leistungen durch die gesetzliche Unfallversicherung. Das hat das Bayerische Landessozialgericht mit einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 27. April 2018 entschieden (L 3 U 233/15).

Geklagt hatte ein selbstständiger Versicherungsfachwirt, der Versicherungen aller Art vermittelte. Er war freiwilliges Mitglied der gesetzlichen Unfallversicherung.

Im Jahr 2014 zeigte er der Berufsgenossenschaft an, dass er unter einer wiederkehrenden schweren Depression sowie unter einem Burn-out-Syndrom leide. Er beanspruchte daher Leistungen des gesetzlichen Unfallversicherers.

Seine Erkrankung sei Folge seiner Tätigkeit als Versicherungsvermittler. Als solcher müsse er sich nicht nur mit schwierigen Kunden und Kollegen herumplagen; er habe auch lange Arbeitszeiten.

Fehlende medizinische Erkenntnisse

Die Berufsgenossenschaft lehnte eine Anerkennung der Beschwerden des Versicherten als Berufskrankheit ab. Die von ihm geltend gemachten Erkrankungen seien nämlich nicht in die Berufskrankheitenliste aufgenommen.

Es würden auch keine gesicherten medizinischen Erkenntnisse darüber vorliegen, welche Krankheitsbilder durch Stress verursacht würden und welcher Personenkreis hiervon besonders betroffen sei. Es lägen insbesondere keine Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Tätigkeit als Versicherungsvermittler im Vergleich zur übrigen Bevölkerung ein höheres Risiko berge, an Depressionen oder einem Burn-out-Syndrom zu erkranken.

Keine Berufskrankheit aufgrund von Stress

Der Fall landete schließlich vor Gericht. Dort erlitt der Kläger sowohl vor dem in erster Instanz mit der Klage befassten Sozialgericht Regensburg, als auch beim Bayerischen Landessozialgericht eine Niederlage.

Nach Einholung eines psychiatrischen sowie eines psychotherapeutischen Gutachtens zeigten sich die Richter davon überzeugt, dass bei dem Kläger keine in der Berufskrankheitenliste erfasste Erkrankung vorliegt. Die von ihm geltend gemachten Depressionen sowie das Burn-out-Syndrom seien folglich nicht als Berufskrankheiten aufgrund von Stress anzuerkennen.

Keine „Wie-Berufskrankheit“

Es lägen auch keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber vor, die es ermöglichen würden, die Erkrankungen als sogenannte „Wie-Berufskrankheit“ anerkennen zu können.

„Da die gesetzliche Regelung in § 9 Absatz 2 SGB VII keinen Auffangtatbestand und keine allgemeine Härteklausel beinhaltet, genügt es nicht, wenn in einem Einzelfall berufsbedingte Einwirkungen die rechtlich wesentliche Ursache einer nicht in der Berufskrankheitenliste enthaltenen Krankheit sind. Es müssen vielmehr zumindest die Voraussetzungen für die Aufnahme in diese Liste erfüllt seien“, so das Gericht.

Dafür fehle es aber im Falle von Erkrankungen, die möglicherweise auf Stress zurückzuführen seien, an den erforderlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Im Zusammenhang mit Depressionen würde eine Vielzahl möglicher Ursachen diskutiert. Dabei sei, verglichen mit der Allgemeinbevölkerung, für die Tätigkeit als Versicherungsvermittler keine gruppentypische Risikoerhöhung feststellbar, welche eine Anerkennung als „Wie-Berufskrankheit“ rechtfertigen könnte. Der Kläger geht daher leer aus.