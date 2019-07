Von den Hürden beim Wechsel von PKV zu GKV

5.7.2019 – Ein privat krankenversicherter Ehepartner eines Beamten kann in der Regel auch bei Anrechnung von Kindererziehungszeiten ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr in die Krankenversicherung der Rentner wechseln. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung des Landessozialgerichts Essen vom 9. Mai 2019 hervor (L 5 KR 658/18).

WERBUNG

Die Klägerin ist mit einem inzwischen pensionierten Beamten verheiratet. In der Zeit von 1990 bis 2000 war sie aufgrund einer Berufstätigkeit bei einem gesetzlichen Krankenversicherer versichert. Davor hatte sie sechs Kinder großgezogen.

Seit dem Jahr 2001 verfügt die Frau wegen des Status ihres Ehemannes über einen Beihilfeanspruch in Höhe von 70 Prozent. Zur Absicherung der restlichen 30 Prozent hat sie eine private Krankenversicherung abgeschlossen. Sie bezieht seit 2008 eine Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung.

Erfolglose Klage

Seit dem 1. August 2017 gilt eine Neuregelung des § 5 Absatz 2 Satz 3 SBG V, nach der auf die Mitgliedszeit, die zur Aufnahme in die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) erforderlich ist, für jedes Kind, Stiefkind oder Pflegekind eine Zeit von drei Jahren angerechnet wird. Vor diesem Hintergrund beantragte die Frau bei ihrem ehemaligen gesetzlichen Krankenversicherer eine Mitgliedschaft. Das lehnte die Krankenkasse ab.

Mit ihrer daraufhin eingereichten Klage hatte die Frau keinen Erfolg. Sie wurde vom Essener Landessozialgericht als unbegründet zurückgewiesen.

Vom Ziel des Gesetzgebers

Nach Ansicht der Richter kann die Klägerin nicht von der Gesetzesänderung profitieren. Zwar seien bei ihr für die Erziehung pro Kind drei Jahre auf die erforderliche Mitgliedszeit anzurechnen. Die Klägerin sei am Tag der Gesetzesänderung jedoch schon älter als 55 Jahre gewesen.

Gemäß § 6 Absatz 3a SGB V sei aber für diesen Personenkreis eine Mitgliedschaft in der KVdR ausgeschlossen, wenn in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Versicherungspflicht keine gesetzliche Krankenversicherung bestanden hat. Davon sei im Fall der Klägerin auszugehen. Unabhängig davon sei ihr die Versicherungsfreiheit ihres Ehemanns zuzurechnen.

„Die Neuerung hinsichtlich der Erziehungszeiten ändert nichts am Ziel der Ausschlussregelung, die Beitragszahler vor einer unzumutbaren Belastung infolge eines Wechsels zwischen den Versicherungssystemen der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung zu schützen“, so das Gericht.

Begründung einer leistungsfähigen Solidargemeinschaft

Es sei daher auch verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn Personen versicherungsfrei sein sollen, die der Sphäre der privaten Krankenversicherung zuzuordnen sind und über keinen ausreichenden Bezug zur gesetzlichen Krankenversicherung verfügen. Das sei zum Beispiel bei Ehegatten von Beamten beziehungsweise Pensionären der Fall.

Bei der Sicherung der finanziellen Stabilität und damit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung handele es sich um einen überragend wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Es liege folglich im Ermessen des Gesetzgebers, den Kreis der Pflichtversicherten so abgrenzen, wie es für die Begründung einer leistungsfähigen Solidargemeinschaft erforderlich sei.