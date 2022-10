Von den Folgen einer zögerlichen Schadenregulierung

11.10.2022 – Einer Geschädigten fehlten die finanziellen Mittel, um die Reparatur ihres bei einem Unfall beschädigten Fahrzeugs vorzufinanzieren. In solch einem Fall ist sie nicht dazu verpflichtet, dafür einen Kredit zu bedienen. Sie darf abwarten, dass der Versicherer seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, den Schaden zu regulieren. Dies entschied das Amtsgericht Augsburg in einem Urteil vom 12. August 2022 (15 C 1470/22).

Die Klägerin war am 4. Dezember 2021 mit ihrem Pkw unverschuldet in einen Unfall verwickelt worden. Sie beauftragte umgehend einen Sachverständigen damit, ihr Fahrzeug zu besichtigen. Dieser kalkulierte die Nettoreparaturkosten auf rund 4.400 Euro.

Das teilte der Anwalt der Betroffenen kurz darauf dem gegnerischen Versicherer mit. Dabei wies er gleichzeitig darauf hin, dass seine Mandantin finanziell nicht dazu in der Lage sei, die Reparaturkosten vorzufinanzieren. Sie müsse daher einen Kredit aufnehmen, wenn der Versicherer nicht unverzüglich seine Bereitschaft erkläre, den Schaden in vollem Umfang zu regulieren.

Schadenregulierung zog sich in die Länge

Damit ließ sich der Versicherer jedoch Zeit. Er reagierte erst am 5. Januar 2022, indem er mitteilte, dass seine Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Am 27. Januar rechnete er schließlich die Sachverständigenkosten ab und kündigte weitere Prüfungen an.

Nach einer Notreparatur, die am 7. Januar 2022 erfolgte, wurde das Fahrzeug schließlich in der Zeit vom 21. bis 23. Februar 2022 endgültig repariert. Erst mit einem Regulierungsschreiben vom 2. März kündigte der Versicherer die Überweisung eines Teils der Reparaturkosten sowie eines Teils der von der Klägerin geforderten Nutzungsausfall-Entschädigung an.

Die Frau hatte gefordert, ihr für 37 Tage eine entsprechende Entschädigung zu zahlen. Dies lehnte der Versicherer mit dem Argument ab, dass sie gegen ihre Schadenminderungs-Pflicht verstoßen habe. Um einen größeren Ausfallschaden zu vermeiden, sei die Geschädigte dazu verpflichtet gewesen, kurzfristig einen Kredit aufzunehmen.

Rechtzeitiger Hinweis auf fehlende Liquidität

Dem wollte sich das Augsburger Amtsgericht nicht anschließen. Es gab der Klage der Frau in vollem Umfang statt.

Ein Geschädigter müsse den Versicherer des Unfallverursachers frühzeitig darauf hinweisen, wenn er nicht dazu in der Lage ist, die Reparaturkosten aus eigenen Mitteln vorzustrecken. Dies sei durch den Anwalt der Klägerin rechtzeitig erfolgt.

Der Versicherer habe erstmals mit Schreiben vom 5. Januar 2022 auf die Forderungen der Betroffenen reagiert. Diese habe daraufhin unverzüglich eine Notreparatur ihres Fahrzeugs veranlasst. Seine Regulierungs-Bereitschaft habe der Versicherer jedoch deutlich später erklärt.

Zögerliche Haltung der Klägerin verständlich

Nach Ansicht des Gerichts ist es daher nachvollziehbar, „dass die Klägerin zunächst eine Reaktion des beklagten Versicherers abgewartet hat, um festzustellen, ob nunmehr eine zeitnahe Regulierung des Schadens erfolgt oder ob sie sich auf einen längeren Regulierungszeitraum einstellen muss und es in diesem Fall zur Abkürzung der Nutzungsausfallzeit und zur Schadenminderung erforderlich ist, die Reparatur zwischen zu finanzieren“.

Mit anderen Worten: Der Versicherer durfte die Ankündigung der Klägerin, möglicherweise einen Kredit aufzunehmen, nicht so verstehen, dass keine zeitnahe Rückmeldung erforderlich sei und er sich mit der Regulierung Zeit lassen könne.