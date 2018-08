Von den beruflichen Risiken eines Leichenbestatters

2.8.2018 – Ein Bestattungshelfer, der sich beim Anheben eines Leichnams eine Muskelverletzung zuzieht, steht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 19. Juli 2018 entschieden (L 6 U 1695/18).

Der zum Zeitpunkt seines Unfalls 39-jährige Kläger ist seit dem Jahr 2002 als Bestattungshelfer tätig. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Abholung von Verstorbenen.

Brennender Schmerz

Im August 2016 wollte er zusammen mit einem Kollegen den Leichnam einer 80 Kilogramm schweren Frau abholen. Dazu sollte die Tote von ihrem Bett auf eine am Boden stehende Trage gehoben werden.

Beim Anheben des Leichnams verspürte der Kläger plötzlich ein Knacken sowie einen brennenden Schmerz direkt oberhalb des rechten Ellenbogens. Unmittelbar darauf bildete sich im Bereich der Bizepsmuskulatur eine Wulst. Dem Kläger war es anschließend nicht möglich, die Leiche erneut anzuheben.

Ein im Krankenhaus zunächst diagnostizierter Biszepssehnenabriss bestätigte sich später zwar nicht. Der Kläger war wegen des Vorfalls dennoch für vier Wochen arbeitsunfähig.

Kein Arbeitsunfall?

Den Vorfall als Arbeitsunfall anzuerkennen, lehnte die für ihn zuständige Berufsgenossenschaft derweil ab. Das begründete sie unter anderem damit, dass Vorgänge, welche „üblich und selbstverständlich“ seien, nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen würden.

Im Übrigen könne schon deswegen nicht von einem Arbeitsunfall ausgegangen werden, weil bei dem Vorfall durch die Willens- und Kraftanstrengung ein vom Versicherten gesteuertes inneres Geschehen vorgelegen habe. Ein derartiges Geschehen erfülle jedoch nicht den Unfallbegriff.

Gesetzliche Anforderung erfüllt

Mit seiner gegen die Entscheidung der Berufsgenossenschaft eingereichten Klage hatte der Bestattungshelfer sowohl beim Reutlinger Sozialgericht, als auch beim vom gesetzlichen Unfallversicherer in Berufung angegangenen Landessozialgericht Baden-Württemberg Erfolg. Beide Instanzen hielten die Klage für begründet.

Nach Überzeugung der Richter erfüllt der vom Kläger geschilderte Vorfall die gesetzliche Anforderung an einen Arbeitsunfall. Denn seine Verletzung sei Folge eines von außen auf seinen Körper einwirkenden Ereignisses gewesen. Dazu gehöre auch eine (mechanische) Krafteinwirkung.

Innerer Zusammenhang

Unter einer von der Berufsgenossenschaft angenommenen nicht versicherten inneren Ursache sei hingegen ein Kreislaufkollaps oder Herzinfarkt zu verstehen. Ein Versicherter, der auf ausdrückliche oder stillschweigende Anordnung seines Arbeitgebers zur Ausübung seiner versicherten Tätigkeit eine Kraftanstrengung wie die des Klägers unternehme und dabei einen Gesundheitsschaden erleide, stehe folglich unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

„Denn geschützt sind nach dem Gesetzeszweck alle Verrichtungen, die in einem sachlichen, inneren Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit stehen. Eine Differenzierung in nicht versicherte ‚übliche‘ und versicherte ‚unübliche‘ Tätigkeiten gibt es nicht“, so das Gericht.

Im Übrigen sei die zeitlich begrenzte äußere Krafteinwirkung bei dem Versuch, die Verstorbene anzuheben, die wesentliche Ursache des Gesundheitsschadens des Klägers gewesen. Die Berufsgenossenschaft müsse den Vorfall daher als Arbeitsunfall anerkennen.