Vom Unterschied zwischen „Versorgung“ und „Entsorgung“

19.3.2018 – Gesetzlich Krankenversicherte, deren Krankenkasse die Kosten für die Anschaffung von Inkontinenzmaterialien übernimmt, haben keinen Anspruch darauf, dass ihnen auch die Kosten für deren Entsorgung erstattet werden. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 15. März 2018 entschieden (B 3 KR 4/17 R).

WERBUNG

Dem Kläger waren von seinem gesetzlichen Krankenversicherer seit Längerem die Kosten für die Anschaffung von Inkontinenzmaterialen erstattet worden. Ende Dezember 2012 beantragte er, ihm auch die Kosten für deren Entsorgung zu ersetzen.

Denn vor seiner Inkontinenz sei für seinen Haushalt eine Restmülltonne mit einem Volumen von 40 Liter ausreichend gewesen. Nun benötige er eine Tonne mit einem Volumen von 120 Liter. Dadurch würden ihm jährliche Mehrkosten von 60 Euro entstehen.

Niederlage in allen Instanzen

Die Krankenkasse des Klägers lehnte den Antrag mit dem Argument ab, dass die Versorgung mit Hilfsmitteln nicht auch einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für deren Entsorgung umfasse. Die Entsorgung unterliege vielmehr der Eigenverantwortung eines jeden Versicherten.

Dem hielt der Kläger entgegen, dass die Kosten mit den Stromkosten für die Aufladung des Akkus eines Elektrorollstuhls vergleichbar seien. Auch diese Kosten würden von den Krankenkassen ebenso übernommen, wie zum Beispiel die Kosten der Versorgung eines Blindenhundes.

Dieser Argumentation wollte sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Schleswiger Sozialgericht, noch das von dem Kläger in Berufung angerufene Landessozialgericht Schleswig-Holstein anschließen. Beide Gerichte hielten die Forderung des Klägers für ebenso unbegründet, wie das in letzter Instanz mit der Klage befasste Bundessozialgericht.

„Versorgung“, nicht „Entsorgung“

Die Richter schlossen sich der Argumentation des beklagten Krankenversicherers an, dass eine Krankenkasse nicht für alles aufkommen muss, was die Gesundheit fördert und mit einer Behandlung im Zusammenhang steht.

Zwar gehöre Inkontinenzmaterial bei Erwachsenen nicht zu den von vornherein von der Leistungspflicht der Krankenkassen ausgeschlossenen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens. Aus den einschlägigen Rechtsgrundlagen für Hilfsmittel ergebe sich aber kein Anspruch auf eine Beteiligung an den Entsorgungskosten.

In § 33 SGB V sei nämlich von der „Versorgung“ mit Hilfsmitteln, nicht aber auch von der „Entsorgung“ die Rede, obwohl in dem Gesetz andere Nebenleistungen genannt würden.

Zumutbare Ausgabe

Im Übrigen sei die Entsorgung von Inkontinenzmaterial nicht mit den von den Krankenkassen übernommenen Stromkosten für die Aufladung des Akkus eines Elektrorollstuhls oder denen der Kosten für die Versorgung eines Blindenhundes vergleichbar.

In den beispielhaft genannten Fällen gehe es nämlich um Vorabmaßnahmen, die den Gebrauch der Hilfsmittel erst möglich machten. Davon könne bei der Entsorgung gebrauchter Inkontinenzmaterialien nicht die Rede sein. Es gehe vielmehr um die Folgekosten nach deren Gebrauch.

Unabhängig davon seien die von dem Kläger geltend gemachten Kosten für die Entsorgung mit gerade mal 60 Euro pro Jahr dermaßen gering, dass es ihm auch aus sozialpolitischen Gründen zumutbar sei, sie aus eigenen Mitteln zu finanzieren.