Vollversicherung: Die Hoffnung stirbt zuletzt

24.7.2018 – Der Nettoneuzugang in der Krankenvollversicherung wird nach Einschätzung von Assekurata auch in der näheren Zukunft nicht ins Positive drehen. Allerdings koppelt sich der Beihilfe-Bereich von der negativen Entwicklung immer stärker ab, so die Rating-Agentur im aktuellen „Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2018/2019“.

Auch wenn das Schreckgespenst Bürgerversicherung nach der Bundestagswahl im vergangenen Herbst erneut nicht Realität wurde und für ein Aufatmen bei den Privaten Krankenversicherern gesorgt haben dürfte, so dürfte ein Blick in den Koalitionsvertrag „allerdings schnell wieder für Ernüchterung auf Seiten der PKV-Befürworter gesorgt haben.“

Denn in dem Vertag werde die PKV nur an einer einzigen Stelle erwähnt – und zwar bei der der Reform der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), die weiter auf sich warten lasse. „Und so ist zu befürchten, dass der in der vergangenen Legislaturperiode zu beobachtende ‚Waffenstillstand‘ in Bezug auf die PKV weiter andauert“, schreibt die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in ihrem „Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2018/2019“.

Entlastungen für die GKV

Hingegen zeige die Regierung Aktivitäten in Sachen GKV. Mit dem kürzlich verabschiedeten Versichertenentlastungs-Gesetz (GKV-VEG) wird unter anderem die paritätische Beitragsfinanzierung wiederhergestellt. Zudem wird der Mindestbeitrag zur GKV für Selbstständige und Freiberufler auf 171 Euro pro Monat halbiert (VersicherungsJournal 7.6.2018).

Dadurch werde die GKV zum 1. Januar 2019 für den betroffenen Personenkreis deutlich günstiger und damit ein Verbleib im gesetzlichen System attraktiver, stellt Assekurata heraus. „Im Umkehrschluss verringert sich das Neugeschäftspotenzial gerade für diejenigen PKV-Unternehmen, die ihren Fokus bisher stark auf diese Zielgruppe richteten“, so die Analysten.

Wachstum im Beihilfesegment

Vor diesem Hintergrund rechnet Assekurata nicht mit einer Trendumkehr in der Vollversicherung. Hier hat sich der Bestand im vergangenen Jahr zum sechsten Mal in Folge verringert, wie vorläufige Zahlen des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) zeigen (VersicherungsJournal 20.7.2018).

Das Minus betrug dem kürzlich veröffentlichten Rechenschaftsbericht 2017 im vergangenen Jahr 0,2 Prozent beziehungsweise 19.300 nach absoluten Zahlen – auf nur noch 8,753 Millionen Personen.

Assekurata hebt weiter hervor, dass nur die „Normalversicherten“ zurückgingen. Der Bestandsverlust sei mit minus 1,3 Prozent erstmals seit 2014 wieder höher aus als im Jahr zuvor (minus 0,9 Prozent) ausgefallen. Das Beihilfesegment sei im abgelaufenen Geschäftsjahr um 0,9 Prozent erneut gewachsen.

Keine Entspannung…

Auch an der Beitragsfront ist keine Beruhigung in Sicht. Im vergangenen Jahr haben die von Assekurata gerateten Krankenversicherer die Beiträge um 4,3 Prozent im Nicht-Beihilfesegment beziehungsweise von 2,3 Prozent im Beihilfesegment erhöht.

Dies entspreche ziemlich genau dem langjährigen Durchschnitt, so die Ratingagentur. Im Vorjahr waren die Anpassungen deutlich höher (VersicherungsJournal 8.8.2017), was regelmäßig von einem gewaltigen Medienecho begleitet wird.

Allerdings wird die Niedrigzinspolitik nach Einschätzung von Assekurata auch in den nächsten Jahren für Beitragsanpassungen durch weitere Rechnungszins-Absenkungen sorgen. Deshalb sei auch künftig nicht mit Wachstum in der Vollversicherung zu rechnen.

…an der Beitragsfront

Wie die Analysten weiter hervorheben, habe sich durch die Beitragsanpassung zu Jahresbeginn der durchschnittliche unternehmens-individuelle Rechnungszins (duRz) bei den von Assekurata gerateten Krankenversicherern von 3,06 Prozent auf 2,90 Prozent reduziert.

„Trotzdem gelingt es den PKV-Unternehmen bis dato nicht, die Lücke zwischen angesetztem Rechnungszins und aktuariellem Unternehmenszins (AUZ) zu verringern“, stellt Assekurata heraus. Dafür sorge die seit 2012 stetig und spürbar sinkende laufende Durchschnittsverzinsung der Kapitalanlage, die einen wesentlichen Gradmesser für die Höhe des AUZ darstelle, anhand dessen der festzusetzende Rechnungszins ermittelt werde.

Da der AUZ 2018 im Assekurata-Durchschnitt von 2,87 Prozent auf 2,70 Prozent gesunken ist, bestehe beim Rechnungszins rein rechnerisch weiterhin ein Absenkungsbedarf von rund 20 Basispunkten.

„Allein dieser Umstand zieht nach unseren Erfahrungen eine Beitragssteigerung von zwei bis drei Prozent nach sich“, erklärt Gerhard Reichl, Fachkoordinator Krankenversicherung bei Assekurata und Autor der Untersuchung.

Weitere Studiendetails

Allerdings hänge es von der Entwicklung der beiden Rechnungsgrundlagen Sterblichkeit und Schaden ab, ob der Beitragssteigerungs-Bedarf auch umgesetzt werden könne. Denn erst wenn der auslösende Faktor anspringe, seien die Unternehmen zum Prüfen sämtlicher Rechnungsgrundlagen berechtigt.

„Dies schließt dann auch den angesetzten Rechnungszins mit ein, der bislang keinen Bestandteil des auslösenden Faktors darstellt und somit erst zeitverzögert angepasst werden kann“, heißt es in dem Marktausblick.

Der „Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2018/2019“ beschreibt auf 93 Seiten die Lage in der PKV, in der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 18.7.2018), sowie in der Schaden-/ Unfallversicherung. Die Untersuchung und kann für brutto 986,51 Euro auf den Assekurata-Seiten unter diesem Link gekauft werden.