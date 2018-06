Vollversicherung: Die größten privaten Krankenversicherer

21.6.2018 – Die Rangliste der privaten Krankenversicherer nach Vollversicherten wird auch im Jahr 2017 von der Debeka angeführt. Die Koblenzer kommen mit weit über 2,3 Millionen Personen auf einen fast drei Mal so hohen Bestand wie die Axa auf Rang zwei. Die Kölner überholten im aktuellen Ranking die DKV. Die Signal Iduna zog an der Allianz vorbei auf Position vier. Dahinter liegen Huk-Coburg und die Continentale, wie Zahlen des Branchendienstes PKV-Wiki zeigen.

Um etwa 15.000 Vollversicherte ist der Bestand der Branche im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Spannbreite zwischen den einzelnen Anbietern war auch 2017 gewaltig und lag zwischen fast 30.000 Personen Zuwachs und beinahe 20.000 Personen Rückgang.

Dies zeigen Daten des Branchendienstes PKV-Wiki (Versicherungswiki e.K.), die auf dieser Internetseite veröffentlicht wurden. Basis sind die Geschäftsberichte beziehungsweise Unternehmensangaben.

Axa überholt DKV

Am stärksten zulegen konnte ein weiteres Mal der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., der seinen Vollversichertenbestand zum Jahresende 2017 auf fast 2,365 Millionen ausbaute. Damit festigten die Koblenzer ihre Spitzenposition – der Abstand zum ärgsten Verfolger beträgt fast 1,57 Millionen Personen.

Die seit vielen Jahren zweitplatzierte DKV Deutsche Krankenversicherung AG musste nach einem weiteren Minus – im vergangenen Jahr von knapp 20.000 Vollversicherten – die Axa Krankenversicherung AG an sich vorbeiziehen lassen. Letztere erzielte 2017 mit einem Plus von gut 4.700 auf fast 800.000 Personen den zweitgrößten Zuwachs nach der Debeka.

Signal zieht an Allianz vorbei

Die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die aus der Verschmelzung von Deutscher Ring Kranken auf die Signal Kranken (VersicherungsJournal 16.8.2017) hervorgegangen ist, hatte einen mittleren vierstelligen Vollversichertenzuwachs zu verzeichnen. Dadurch konnte sie die Allianz Private Krankenversicherungs-AG vom dritten Platz verdrängen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Allianz ihrerseits knapp 6.700 Vollversicherte verloren hat.

Rang fünf geht unverändert an die die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG (knapp 615.800 Vollversicherte), die ihren Vorsprung vor der Continentale Krankenversicherung a.G. auf rund 6.700 Personen mehr als vervierfachte.

An siebter bis neunter Stelle liegen unverändert die zur Versicherungskammer Bayern (VKB) gehörende Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK), die Central Krankenversicherung AG sowie die Barmenia Krankenversicherung a.G. Die Vollversicherten-Bestände der drei vorgenannten Gesellschaften betragen zwischen knapp 330.000 und rund 300.000.

Hansemerkur festigt Rang zehn

Die Hansemerkur Krankenversicherung AG festigte die zehnte Position, die sie zwei Jahre zuvor von der Halleschen Krankenversicherung a.G. übernommen hatte (VersicherungsJournal 9.8.2016). Die Hansemerkur erzielte im vergangenen Jahr einen mittleren vierstelligen Zuwachs (auf fast 250.000 Vollversicherte), während es bei der Halleschen einen Rückgang im niedrigen vierstelligen Bereich gab.

Keine Veränderung gab es auf den Plätzen zwölf bis 14 – die Reihenfolge lautet weiterhin Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) vor Gothaer Krankenversicherung AG vor Inter Krankenversicherung AG. Die Vollversicherten-Bestände liegen zwischen gut 160.000 und knapp 140.000 Personen. Dabei rückte die Inter durch ein nur in etwa halb so großes Minus auf rund 2.000 Vollversicherte an die Gothaer heran.

Von der Universa Krankenversicherung a.G., die im vergangenen Jahr die Inter überholt hatte, lagen bis zum Redaktionsschluss keine Zahlen vor. Auf Nachfrage bat ein Unternehmenssprecher um Verständnis, „dass wir die Geschäftszahlen immer erst nach der Mitgliedervertreter-Versammlung einheitlich veröffentlichen.“ Dies werde dann spätestens Ende Juli der Fall sein. Keine Zahlen gab es zu Redaktionsschluss zudem von der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH).

Keine weiteren Rangverschiebungen

Auf den weiteren Plätzen gab es keine Veränderungen. Kleinster privater Krankenversicherer nach Anzahl der Vollversicherten ist die Ottonova Krankenversicherung AG mit 25 Personen. Die Gesellschaft aus München hatte erst im letzten Jahr die Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) erhalten (VersicherungsJournal 23.6.2017).

Das Bestandsminus der 30 Gesellschaften, von denen bis zum Redaktionsschluss Vollversichertenzahlen vorlagen, beläuft sich auf rund 14.800 Personen. 40 Prozent der Anbieter konnten dabei ihren Vollversichertenbestand netto ausbauen (VersicherungsJournal 20.6.2018).