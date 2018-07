Versicherungspflicht auch für selbstständige Krankenpfleger

4.7.2018 – Honorarkräfte, welche von Krankenhäusern eingestellt werden, um Auftragsspitzen oder eine generelle Personalunterdeckung auszugleichen, unterliegen der Sozialversicherungs-Pflicht. Das hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 14. März 2018 entschieden (L 8 R 1052/14).

Geklagt hatte ein Krankenpfleger, der als Honorarkraft knapp vier Monate auf zwei Stationen einer neurologischen Fachklinik tätig gewesen war.

Bei der Deutschen Rentenversicherung beantragte er die Feststellung, dass er diese Arbeiten als Selbstständiger verrichtet habe und somit keine Sozialversicherungs-Beiträge abzuführen seien.

Diesen Antrag lehnte der Rentenversicherungs-Träger ab. Er ging von einem sozialversicherungs-pflichtigen Arbeitsverhältnis aus.

Niederlage in zwei Instanzen

Zu Recht, urteilten sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Kölner Sozialgericht, als auch das von dem Kläger in Berufung angerufene Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. Beide Gerichte zeigten sich davon überzeugt, dass in seinem Fall in allen Zweigen der gesetzlichen Sozialversicherung eine Versicherungspflicht bestand.

Entscheidend sei, dass der Kläger während seiner Tätigkeit vollständig in die organisatorischen Abläufe der Klinik eingebunden gewesen sei. Sowohl die Schichtzeiten als auch die Dienstpläne seien für ihn verbindlich gewesen.

Unzureichende Merkmale einer selbstständigen Tätigkeit

Der Kläger habe sich außerdem an den patientenbezogenen Therapieplänen und den ärztlichen Vorgaben orientieren müssen.

In diesem Rahmen hatte er zwar möglicherweise ein wenig mehr Gestaltungsspielräume gehabt als seine angestellten Kollegen. Dies reicht nach Ansicht der Richter aber nicht aus, um von einer Weisungsfreiheit auszugehen, die typisch für einen Selbstständigen ist.

Der Kläger habe seine Pflegeleistungen nämlich nicht eigenverantwortlich organisieren dürfen. Er habe außerdem kein unternehmertypisches wirtschaftliches Risiko getragen. Seine Klage wurde daher als unbegründet zurückgewiesen. Die Richter sahen auch keine Veranlassung, eine Revision zum Bundessozialgericht zuzulassen.

Vergleichbare Entscheidung

Das Dortmunder Sozialgericht war in einem ähnlichen Fall bereits im Jahr 2013 zu einer gleichen Einschätzung gelangt, wie jetzt das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen.

Nach Ansicht der Dortmunder Richter kommt es für die Beurteilung, ob eine versicherungspflichtige Tätigkeit vorliegt oder nicht, auf deren tatsächlichen Merkmale an. Vertragliche Vereinbarungen, die den Anschein einer selbstständigen Tätigkeit erweckten, seien hingegen nicht entscheidend (VersicherungsJournal 11.3.2014).