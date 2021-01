Versicherungsmitarbeiterin klagt wegen Diskriminierung

25.1.2021 – Eine Frau hatte trotz gleichwertiger Arbeit ein geringeres Entgelt als das mittlere Einkommen ihrer männlichen Kollegen erhalten. Dies rechtfertigt die Vermutung, dass sie wegen ihres Geschlechts benachteiligt wird. Wird eine Benachteiligung von dem Arbeitgeber bestritten, so ist es seine Sache, diesen Verdacht durch Vorlage von Beweisen zu entkräften. So das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil vom 21. Januar 2021 (8 AZR 488/19).

Der Entscheidung lag die Klage einer Abteilungsleiterin eines Versicherers zugrunde. Sie vermutete, für gleichwertige Arbeit schlechter entlohnt zu werden als ihre männlichen Kollegen. Die Frau verlangte von ihrem Arbeitgeber daher eine Auskunft über deren durchschnittliches monatliches Bruttoentgelt im Sinne von § 10 EntgTranspG.

Etappensieg

Dabei stellte sich heraus, dass sowohl das Grundgehalt der Klägerin als auch ihre Zulagen deutlich unter dem ihrer mit vergleichbaren Tätigkeiten betrauten männlichen Kollegen lagen. Mit dem Argument, dass sie ganz offenkundig wegen ihres Geschlechts im Sinne von § 3 EntgTranspG benachteiligt werde, forderte sie die Zahlung des Differenzbetrages.

Der Versicherer behauptete, es gebe gute Gründe für die unterschiedliche Bezahlung. Er wies die Forderung der Beschäftigten daher als unbegründet zurück. Die Abteilungsleiterin zog daraufhin vor Gericht.

Damit hatte sie zunächst keinen Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht Göttingen hatte der Klage zwar stattgegeben. Auf Berufung des beklagten Arbeitgebers entschied das Landesarbeitsgericht Niedersachsen jedoch zu dessen Gunsten. Mit ihrer beim Bundesarbeitsgericht eingereichten Revision errang die Frau nun einen Etappensieg.

Offenkundige Benachteiligung

Nach Ansicht der Richter ist die Abteilungsleiterin gegenüber ihren männlichen Kollegen ganz offenkundig benachteiligt worden. Denn ihr Entgelt sei deutlich geringer als das der Vergleichspersonen. Das begründe die Annahme, dass die Klägerin wegen ihres Geschlechts benachteiligt wurde.

Es sei Sache des beklagten Arbeitgebers, diese Vermutung zu widerlegen. Das Berufungsgericht habe dazu jedoch keine ausreichenden Feststellungen getroffen. Der Fall wurde daher zur abschließenden Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Zum besseren Verständnis: Gemäß § 7 EntgTranspG darf für gleiche oder für gleichwertige Arbeit wegen des Geschlechts der oder des Beschäftigten kein geringeres Entgelt vereinbart oder gezahlt werden als bei einer oder einem Beschäftigten des anderen Geschlechts.