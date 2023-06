Versicherungskäse: Zwei Anbieter werden für ihre Produkte „ausgezeichnet“

29.6.2023 – Die Helvetia gewinnt den unrühmlichen Preis seitens der Jury, die Advigon bekommt ihn seitens des Publikums. Das konnte in diesem Jahr erstmalig via Online-Abstimmung seinen Favoriten für den Amtsinhaber der unsinnigsten Versicherung abgeben. Bei der Abstimmung zeigte sich: Jury und Publikum haben einen sehr unterschiedlichen Blick darauf, was wirklich Käse ist. Denn die Abstimmenden fanden das Helvetia-Produkt weniger unsinnig.

Der seit 2015 vom Bund der Versicherten e.V. (BdV) verliehene Versicherungskäse geht in diesem Jahr an die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland, und deren „Easy All@Home Geräteversicherung“. Mit dieser sollen mehrere Geräte „easy“ geschützt werden können (VersicherungsJournal 5.7.2022).

Die Jury bemängelt jedoch, dass dies gar nicht wie angekündigt leicht von der Hand geht. Die Geräte müssten erfasst, Fristen eingehalten und Ortungsfunktionen aktiviert werden. Daneben sind viele Geräte gar nicht versicherbar und bei bereits bestehendem Versicherungsschutz durch andere greift die „All@Home“-Absicherung nicht.

„Wir als Jury denken: Wer ‚easy‘ vorbereitet sein will, wenn eins der ‚All@Home‘-Geräte beschädigt wird, der bildet besser eine Rücklage und verzichtet auf die Geräteversicherung“, lässt sich Jurymitglied Alexander Beurmann in einer Meldung des BdV zitieren.

Publikums-Nicht-Liebling: Kluft zwischen Jury- und Wähler-Entscheidung

Die „Easy All@Home Geräteversicherung“ musste sich gegen zwei Konkurrenten aus der Menge an Vorschlägen (6.6.2023) durchsetzen. Das waren die „Advigon.Krebs-SCHUTZ“ von der Advigon Versicherung AG (1.8.2016) und die „Niederschlags-Versicherung“ des Onlinevermittlers Wetterheld Beteiligungs GmbH (Medienspiegel 24.2.2023). Risikoträger ist die Wakam S.A.

In diesem Jahr erstmalig konnte das Publikum seinen Versicherungskäse losgelöst von der Jury auswählen.

Bei der zwischen dem 5. und 25. Juli laufenden Online-Abstimmung wurde das Produkt „Advigon.Krebs-SCHUTZ“ mit rund 51 Prozent der Stimmen als der Publikums-Nicht-Liebling gewählt. 35 Prozent bekam die Niederschlags-Versicherung, während die Jury-Wahl von Helvetia vom Publikum nur 14 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte.

Preisträger in guter Gesellschaft: Ergo, Targo und LVM ehemalige Gewinner

In den vergangenen Jahren durften unter anderem die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (VersicherungsJournal 30.6.2020), die Targo Lebensversicherung AG (29.3.2021) und die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (1.4.2022) die unrühmliche Auszeichnung mit nach Hause nehmen. Die gesamte Liste der Preisträger ist auf der Seite des BdV zu finden.

Zur Jury gehörten in diesem Jahr Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH), Dr. Achim Tiffe (Rechtsanwalt in der Kanzlei Juest & Oprecht und Vereinsmitglied beim Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (IFF)), Britta Langenberg (Expertin Vorsorge und Versicherungen der Bürgerbewegung Finanzwende e.V.) und Alexander Beurmann (Geschäftsführer der Falken Sammer Deppner GmbH & Co. KG).