Versicherungsgruppe die Bayerische deklariert Überschussbeteiligung

29.11.2021 – Die BL die Bayerische und die Bayerische Beamten halten die laufende Verzinsung für 2022 konstant auf dem Niveau des laufenden Jahres. Die gesamte Verzinsung liegt beim operativen Akteur bei „bis zu“ 3,05 Prozent und bei der Run-off-Gesellschaft bei 3,05 Prozent.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische hält bei ihren beiden Lebensversicherern die Gesamtverzinsung auf Vorjahresniveau. Dies gab das Unternehmen am Freitag bekannt.

Die operative Tochter BL die Bayerische Lebensversicherungs-AG bietet ihren Versicherungsnehmern für das Jahr 2022 eine laufende Verzinsung von 2,5 Prozent. Hinzu kommen ein Schlussgewinnanteil von 0,25 bis 0,4 Prozent sowie eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,15 Prozent. Daraus resultiert eine Gesamtverzinsung von „bis zu“ 3,05 Prozent.

Auch bei der Muttergesellschaft Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. mit Beständen im Run-off wurde die laufende Verzinsung für 2022 auf 2,5 Prozent festgesetzt. Weitere Komponenten sind ein Schlussgewinnanteil von 0,25 Prozent und eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,3 Prozent, so dass die Gesamtverzinsung bei 3,05 Prozent liegt.

Gesellschaften verfügen über hohe Finanzkraft

Man beweise damit erneut, welchen Mehrwert die eigene Kapitalanlagestrategie in Zeiten von Nullzinspolitik und demographischen Wandel leiste, heißt es bei der Gruppe. Für 2022 wird ein erneut „hervorragendes Geschäftsjahr“ in diesem Bereich erwartet. Die Tochter erwirtschaftet voraussichtlich eine Nettoverzinsung von mehr als fünf Prozent und die Run-off-Gesellschaft von rund 4,5 Prozent.

Die hohe Finanzkraft der beiden Lebensversicherer des süddeutschen Akteurs bestätigte kürzlich eine Auswertung der Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH. Untersucht wurden die Angaben der Lebensversicherer in den SFCR-Berichten gemäß Mindestzuführungs-Verordnung.

Bei 33 von 80 Gesellschaften reichen die Kapitalerträge nicht aus, um die Garantieverpflichtungen zu erfüllen und die gesetzlich vorgeschriebene Reserve zu bedienen. Anders sieht die Situation bei der BL die Bayerische und der Bayerischen Beamten aus. Sie belegen die Spitzenplätze eins und zwei im Ranking der finanzstärksten Marktteilnehmer (VersicherungsJournal 11.11.2021).

Analysehäuser urteilen positiv

Die beiden Lebensversicherer gehören laut einer Auflistung in der Ausgabe 15-16/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) nicht zu den Marktgrößen (13.8.2021). Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH bescheinigte der operativen Einheit im Sommer jedoch erneut ein „exzellentes“ Wachstum (2.7.2021).

Im aktuellen „M&M Rating LV-Unternehmen“ wurde sie von der Morgen & Morgen GmbH zuletzt mit der Höchstnote „ausgezeichnet“ bewertet (8.11.2021). Im aktuellen Unternehmens-Scorings im Bereich Lebensversicherer der Ascore Das Scoring GmbH wird sie mit fünf Kompassen geführt (2.11.2021).

Auch Axa, Nürnberger, Ideal und LV 1871 konstant hohen Überschüssen

Weitere Gesellschaften haben bereits bekannt gegeben, ob für ihre Kunden die private Altersvorsorge auch in Zeiten von Null- und Negativzinsen im kommenden Jahr lukrativ bleibt.

Die Axa Lebensversicherung AG (2,60 Prozent) und die Nürnberger Lebensversicherung AG (2,25 Prozent) halten für konventionelle Policen die laufende Verzinsung konstant auf dem Niveau des laufenden Jahres. Die gesamte Verzinsung beläuft sich bei der Axa auf 3,1 Prozent. Bei der Nürnberger sind es „rund“ 2,5 Prozent – zuzüglich Bewertungsreserven (23.11.2021).

Die Ideal Lebensversicherung a.G. bietet ihren Versicherungsnehmern mit klassischen Policen eine laufende Verzinsung von unverändert drei Prozent. Hinzu kommen ein Schlussüberschussanteil von 0,7 Prozent sowie eine individuelle Beteiligung an den Bewertungsreserven (20.10.2021).

Die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) hält die laufende Verzinsung konstant bei 2,4 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive aller Komponenten liegt bei bis zu 3,35 Prozent (17.11.2021).

