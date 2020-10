Versicherungsaufsicht warnt vor zu hohen Garantien

21.10.2020 – Garantien, das bisherige Alleinstellungsmerkmal der Lebensversicherer, müssen immer mehr abgebaut werden. Das fordert die Versicherungsaufsicht. Zwar boomen Biometrieprodukte, doch sie reichen der Branche nicht zum Überleben. Viele hoffen daher auf eine neue Riester-Rente.

Die Versicherungsaufsicht warnt die Lebensversicherer nachdrücklich davor, den Verbrauchern neue Verträge mit zu hohen Garantien anzubieten. Die Assekuranzen müssten intensiv prüfen, welchen Zins sie sich langfristig angesichts des Niedrigzinsumfeldes an den Kapitalmärkten noch leisten könnten.

Schon Produkte, die noch eine Garantie von 0,9 Prozent bieten, sind nach Einschätzung von Experten problematisch, wurde am Dienstag auf der Handelsblatt-Jahrestagung „Strategiemeeting Lebensversicherungs-Wirtschaft“ deutlich.

Frank Grund (Bild: Screenshot Schmidt-Kasparek)

„Wir werden die Berichte der verantwortlichen Versicherungs-Mathematiker an den Vorstand genau prüfen“, warnte Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), die Branche. Nach seiner Ansicht hätten die Unternehmen viel zu lange darauf gewartet, dass der Staat den sogenannten Höchstrechnungszins (HRZ) senken würde (VersicherungsJournal 17.8.2020).

Reformvorschlag zu Riester kommt in Kürze

Mit einer staatlichen Vorgabe ist laut Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen (BMF), erst für das Jahr 2022 zu rechnen. Für 2021 kann das Ministerium nicht mehr tätig werden.

Hintergrund ist zudem, dass eine reformierte Riester-Rente den neuen Empfehlungen des BMF angepasst werden soll. Mit einem Reformvorschlag zu Riester sei in Kürze zur rechnen. Derzeit werde in der Bundesregierung intensiv daran gearbeitet.

Seit 2017 gilt der HRZ von 0,9 Prozent. Eine höhere Garantie dürften die Lebensversicherer ihren Kunden nicht mehr versprechen. Sie können aber Produkte mit geringeren Garantien anbieten.

2019 verkauften nach einer Bafin-Untersuchung noch rund 50 Prozent der Lebensversicherer neue Produkte mit rund 0,9 Prozent Garantie. Das Zinsumfeld habe sich seither aber weiter verschlechtert. „Wer noch Produkte mit Garantien verkauft, muss das gegenüber der Aufsicht sehr gut begründen können“, sagte Grund.

Vertrieb soll sich bei Riester zurückhalten

Der Aufseher verlangt sogar bei Riester-Policen eine Zurückhaltung bei den Verkäufen. Denn bei der staatlich geförderten Riester-Rente ist derzeit noch gesetzlich vorgeschrieben, dass die eingezahlten Beiträge am Ende der Vertragslauzeit garantiert sind.

Solche Garantien können die Lebensversicherer nur bieten, wenn sie in ganz sichere Kapitalanlagen investieren. Doch die werfen keinerlei Rendite mehr ab. Sogar für 30-jährige Bundesanleihen gibt es mittlerweile einen Negativzins.

Die Versicherungsaufsicht fürchtet nun, dass sich Lebensversicherer, die weiterhin hohe Garantien geben, überfordern und diese am Ende nicht leisten können. Hintergrund ist, dass die Versicherer in der Vergangenheit für klassische Kapital-Lebensversicherungen sehr hohe Garantien von bis zu vier Prozent gegeben haben, die sie jetzt in der Niedrigzinsphase erheblich belasten.

20 Lebensversicherer unter intensiver Aufsicht

Obwohl viele Lebensversicherer schon seit längerer Zeit vor allem Policen mit deutlich abgeschwächten Garantien verkaufen, gab es 2019 im Altbestand aller Assekuranzen noch einen Anteil von 72 Prozent klassischer Verträge. Daher hat die Bafin derzeit 20 Lebensversicherer unter besonders intensiver Aufsicht (Medienspiegel 2.9.2020). „Aus heutiger Sicht können aber alle Lebensversicherer ihre Verpflichtungen stemmen“, sagte Grund.

Mehr Sorgen mache er sich um Pensionskassen. Können sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, ist es möglich, dass die Leistungen für Rentner gekürzt werden müssen (22.1.2020, 19.3.2020, 18.9.2020). Dann muss das Trägerunternehmen für die Renten haften.

Die Leistungen der Pensionskassen bestehen fast ausschließlich aus lebenslang laufenden Renten. Deshalb sind sie stärker von der anhaltenden Niedrigzinsphase betroffen als Lebensversicherer.

Guido Bader (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Staat soll 2022 aktiv werden

Scheinbar rechnet die Branche damit, dass Lebensversicherer vielleicht aus Wettbewerbsgründen weiterhin zu hohe Garantien versprechen. Daher hat Dr. Guido Bader, Mitglied des Vorstandes der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aktuarsvereinigung e.V. (DAV), das Bundesfinanzministerium deutlich dazu aufgefordert, am 1. Januar 2022 den Höchstrechnungszins endlich zu senken.

Im Dezember wird die DAV dem BMF hierzu eine Empfehlung geben. „Welchen Wert wir nennen werden, ist derzeit noch nicht klar, er wird aber auf keinen Fall über 0,5 Prozent liegen“, so Bader.

Ende 2019 hatte die DAV empfohlen, den Wert auf 0,5 Prozent zu senken (30.4.2020, 11.12.2019). Nach Einschätzung des Versicherungs-Mathematikers liegt vor der Branche noch ein steiniger Weg, da sich die gesetzlich vorgeschriebene Zinszusatzreserve immer mehr in die Bestände der Lebensversicherer „fresse“ (30.1.2020).

Renteninfo kann zu mehr Neugeschäft beitragen

Bader hofft, dass es hier keine weiteren Verschärfungen durch die Europäische Union geben wird. Die die Lebensversicherer stark belastende Niedrigzinsphase sei politisch gewollt. Nach Einschätzung von Bader gebe es aber auch eine Grenze nach unten. Viel weniger als jetzt würden die Menschen nicht akzeptieren. Andernfalls könnte es zu Unruhen kommen, weil sich die Sparer enteignet sehen würden.

Zwar würde das Geschäft mit biometrischen Produkten, vor allem der neuartigen Grundfähigkeits-Versicherung, gut laufen. „Doch von der Biometrie können nur eine Handvoll Versicherer leben, wir brauchen daher die Altersvorsorge“, sagte Bader.

Sehr positiv bewertete er die säulenübergreifende digitale Renteninformation (27.8.2020). Das würde zu mehr Transparenz führen. „Die Menschen erkennen dann ihren Bedarf“, so Bader. Daher rechnet er damit, dass die Renteninfo zu mehr Neugeschäft beitragen kann.

Peter Schwark (Bild: Screenshot Schmidt-Kasparek)

Riester-Reform umstritten

Keine Einigung erzielten Verbraucherschützer, Versicherungs- und Fondslobbisten in einer Diskussion um eine Reform der Riester-Rente. Die Verbraucherschützer vom Bund der Versicherten e.V. (BdV) und der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZVB) hoffen, dass Lebensversicherer möglichst nicht an einer künftigen staatlichen geförderten Altersvorsorge beteiligt werden.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und ein Vertreter der Union Investment Privatfonds GmbH hingegen erwarten, dass die neue staatliche Vorsorge als unkompliziertes Produkt den Absatz wieder anfeuert.

Das versprechen sich die beiden Branchen von Angeboten mit geringen Garantien und einer rund 50-prozentigen Förderquote (21.7.2020). „Wir sollten eine große Reform machen und was ganz Neues darstellen, damit wir wieder Schwung in die Kundenkommunikation reinbekommen“, forderte Dr. Peter Schwark Mitglied der Geschäftsführung des GDV.