Versicherer zeigt sich kleinlich bei Mietwagenkosten

2.9.2019 – Ein Unfallgeschädigter ist in einer Eilsituation nicht dazu verpflichtet, bei der Anmietung eines Mietwagens Angebote mehrerer Unternehmen einzuholen. Der Versicherer des Unfallverursachers muss ihm die Kosten des Mietwagens daher auch dann erstatten, wenn es sich um einen überhöhten Tarif handelt. So entschied das Landgericht Gera in einem Urteil vom 6. Februar 2019 (1 S 27/18).

Der Kläger war mit seinem Personenkraftwagen unverschuldet in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Zwischen den Beteiligten bestand Einigkeit über die grundsätzliche Eintrittspflicht des Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherers des Unfallverursachers.

Zu teuer

Dieser erklärte sich zwar dazu bereit, für den Schaden, der dem Kläger entstanden war, aufzukommen. Einwände erhob er jedoch gegen die von diesem geltend gemachten Mietwagenkosten. Denn es sei kein Fahrzeug zu einem „Normaltarif“, sondern zu einem überhöhten Tarif angemietet worden.

Weil man sich in diesem Punkt nicht einigen konnte, landete der Fall schließlich vor Gericht. Dort erlitt der Versicherer in der zweiten Instanz eine Niederlage.

Fehlende Voraussetzung

Nachdem die Beweisaufnahme durchgeführt worden war, zeigte sich das Landgericht Gera davon überzeugt, dass sich der Geschädigte beim Anmieten des Fahrzeugs in einer Eilsituation befand. Er sei daher nicht verpflichtet gewesen, Vergleichsangebote einzuholen.

Der Unfall habe sich am späten Nachmittag ereignet. Die Anmietung erfolgte gegen 17.20 Uhr. Der Kläger habe am Morgen des Folgetages bereits um 5.00 Uhr von seinem Wohnort aufbrechen müssen, um rechtzeitig zu seiner um 6.00 Uhr beginnenden Frühschicht in einer Netzleitstelle zu gelangen. Unter diesen Umständen habe er sich daher nach keiner Alternative umschauen müssen.

Eigenersparnis anrechnen lassen

Anders als der Versicherer meinte, habe sich der Geschädigte auch danach nicht um einen günstigeren Mietwagen bemühen müssen. Denn für eine Anmietung zu einem sogenannten „Normaltarif“ hätte es einer Kreditkarte bedurft. Über die habe der Kläger jedoch nicht verfügt.

Da er ein Fahrzeug gemietet hatte, da der gleichen Klasse wie sein eigener Personenkraftwagen entsprach, muss sich der Geschädigte lediglich eine Eigenersparnis anrechnen lassen. Das hatte er jedoch von Anfang an bei der Berechnung seiner Forderung berücksichtig.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.