Versicherer versucht Forderungsausfalldeckung einzugrenzen

17.12.2019 – Kann ein in einem Versäumnisurteil festgelegter Geldbetrag nach der Zerstörung eines nicht mehr transportfähigen Mobilheims nicht vollstreckt werden, kann der Geschädigte seinen eigenen Privathaftpflicht-Versicherer in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist lediglich, dass dort das Risiko eines Forderungsausfalls mitversichert ist. Das hat das Landgericht Coburg mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 21. September 2018 entschieden (22 O 133/18).

WERBUNG

Geklagt hatte ein Mann, der Eigentümer eines fahruntüchtig gemachten und stationär ausgebauten Mobilheims war. Das stand auf einem Campingplatz.

Diese Unterkunft des Klägers wurde bei einem Brand vollständig zerstört. Das Feuer war ausgebrochen, weil ein Nachbar in unmittelbarer Nähe unsachgemäß mit einer Gasflasche hantiert hatte.

Nicht zuständig?

Seinen Schaden machte der Mann gegenüber dem Verursacher des Brandes geltend. Bei dem war jedoch nichts zu holen. Denn der Nachbar hatte erst kurz vor dem Schadenereignis eine eidesstattliche Versicherung zu den Vermögensverhältnissen (früher „Offenbarungseid“) leisten müssen. Ein gegen ihn ergangenes Versäumnisurteil half dem Kläger daher wenig.

Der Geschädigte wollte daher seinen Privathaftpflicht-Versicherer in Anspruch nehmen. In dem Vertrag war nämlich auch das Risiko eines Forderungsausfalls versichert.

Der Versicherer hielt sich jedoch für nicht zuständig. Das begründete er unter anderem damit, dass das Forderungsausfallrisiko für transportable Mobilheime bedingungsgemäß vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sei.

Außerdem stamme das vom Versicherten gegen den Brandverursacher erwirkte Versäumnisurteil nicht aus einem „streitigen Verfahren“ oder gerichtlichen Vergleich. Auch das sei bedingungsgemäß für eine Eintrittspflicht erforderlich.

Voraussetzungen erfüllt

Diese Argumente vermochten das Coburger Landgericht nicht zu überzeugen. Es gab der Klage des Versicherten unter Abzug einer vereinbarten Selbstbeteiligung in vollem Umfang statt.

Nach Ansicht der Richter ist ein Versicherungsnehmer bei einer Forderungsausfall-Versicherung grundsätzlich so zu stellen, als wäre der Schädiger selbst versichert. Diese Voraussetzung sahen sie in dem entschiedenen Fall als erfüllt an.

Der Versicherer könne sich auch nicht darauf berufen, dass das Mobilheim des Klägers bedingungsgemäß vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sei. Die entsprechende Klausel beziehe sich nämlich nur auf transportable Mobilheime.

Um ein solches habe es sich bei dem des Klägers jedoch nicht gehandelt. Denn es habe nach dem Umbau nicht mehr fortbewegt werden können und sei daher eher als versichertes Wochenendhaus anzusehen.

Sache des Versicherers

Im Übrigen sei die Frage, was unter einem „streitigen Verfahren“ zu verstehen sei, in den Versicherungs-Bedingungen nicht eindeutig formuliert worden. Das aber gehe zulasten des beklagten Versicherers.

Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer habe die entsprechende Klausel nämlich so verstehen dürfen, dass auch ein Versäumnisurteil ausreiche. Denn ein klagender Geschädigter habe es nicht selbst in der Hand, ob sich der Schädiger gegen eine Klage wehre.

Angesichts des erst kurz vor dem Schadenereignis von dem Schädiger geleisteten Offenbarungseids sei der Kläger auch nicht zu weiteren aussichtslosen Zwangsvollstreckungs-Maßnahmen gegen den Brandverursacher gezwungen gewesen. Er habe vielmehr direkt seine Forderungsausfall-Versicherung in Anspruch nehmen dürfen.

Rechtskräftig

Der beklagte Versicherer wurde daher dazu verurteilt, seinem Versicherten den in dem Versäumnisurteil gegen den Brandverursacher festgesetzten Betrag zu zahlen. Er selbst musste sich lediglich die vereinbarte Selbstbeteiligung anrechnen lassen sowie seine Ansprüche aus dem Versäumnisurteil an seinen Versicherer übertragen.

Der kann dann nach Ansicht des Gerichts in Zukunft selbst versuchen, das Geld von dem Verursacher des Schadens zurück zu erlangen. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.