Versicherer prüfen Anträge nach Corona-Infektion sehr genau

19.5.2022 – Das Wirtschaftsmagazin Capital hat fünf Versicherer nach ihrer Annahmepraxis bei potenziellen Neukunden befragt, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Wie schon vor mehr als einem Jahr, berichten die Gesellschaften, dass Corona bei der Risikoprüfung wie jede andere Erkrankung auch behandelt wird. Es sei nicht geplant, die Tarif- und Preispolitik zu ändern, auch nicht Tarife nach Impfstatus zu unterscheiden.

Die Assekuranz ist strenger geworden. Verbraucher, die nach durchgemachter Corona-Infektion eine private Kranken-, Berufsunfähigkeits- oder Lebensversicherung abschließen möchten, müssen sich auf langwierigere Aufnahmeprozesse einstellen. Teilweise werden Zuschläge fällig und Anträge ausgesetzt.

Dies berichtet die Redaktion des Wirtschaftsmagazins Capital in ihrer aktuellen Ausgabe 6/2022. Befragt wurden fünf Versicherungs-Unternehmen nach ihrer Annahmepraxis bei potenziellen Neukunden, die sich zuvor mit Covid-19 infiziert hatten.

Befragt wurden Debeka, R+V, Signal Iduna, Axa und Allianz

Die Debeka Versicherungen behandeln Corona bei der Risikoprüfung „wie jede andere Erkrankung auch“, wird die Gesellschaft zitiert. Bei Personen mit mäßigen oder schweren Verläufen sowie bei Long-Covid stelle man die Anträge bis zur vollständigen Genesung zurück. Dann werde individuell geprüft, nach welchem Zeitraum eine Aufnahme möglich sei.

Die R+V Versicherungen und die Signal Iduna Versicherungen würden bei Long-Covid einen Risikozuschlag je nach Erkrankung erheben, wie zum Beispiel bei einer Schädigung der Lunge. Für Berufsunfähigkeits- und Lebensversicherungen sei ein folgenloser Krankheitsverlauf ebenfalls entscheidend, heißt es.

Die Axa Versicherungen würden Anträge kritisch durchleuchten, wenn sich bei der Gesundheitsprüfung Folgesymptome ergeben hätten. Die Allianz Versicherungen würden dazu raten, „die fortschreitende Heilung abzuwarten“.

Umfrage im Januar 2021 führte zu vergleichbaren Ergebnissen

Bereits seit Anfang 2021 wurde in Publikumsmedien darüber berichtet, dass sich die Annahmepraxis der Versicherer aufgrund der Pandemie geändert hat. Die Taz sprach sogar von „Covid-19-Willkür in der Assekuranz“.

Eine Umfrage des VersicherungsJournals hatte allerdings schon damals ergeben, dass die meisten Gesellschaften eine Infektion mit dem Covid-19-Virus wie jede andere Erkrankung behandeln. Die vier nach Beitragseinnahmen größten Akteure wurden befragt: die Debeka, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die Allianz und die Axa (19.1.2021).

Kalkulation ist auf ein erhöhtes Leistungsaufkommen ausgerichtet

Für die Tarif- und Preispolitik der Versicherer spielt Corona aktuell noch keine Rolle, berichtet die Redaktion von Capital in ihrer neuesten Ausgabe weiter.

Schon vor gut einem Jahr war der Biometrie-Experte Philip Wenzel in einem Gastbeitrag für das VersicherungsJournal zu dem Schluss gekommen, „dass der offene Leistungsbegriff in der Berufsunfähigkeits-Versicherung nicht nur dafür sorgt, dass die Kunden auch gegen neuartige Krankheiten versichert sind. Die Kalkulation ist dem Anschein nach schon darauf ausgerichtet, dass eine Pandemie vielleicht auch mal mittelfristig für ein erhöhtes Leistungsaufkommen sorgt.“

Dennoch bleibe zu beobachten, ob es unerwartete Langzeitfolgen geben wird, mahnte Wenzel (23.2.2021).

Tarife sollen weiterhin nicht nach Impfstatus unterschieden werden

Das Wirtschaftsmagazin hat zudem herausgefunden, dass gegenwärtig keines der befragten Unternehmen plant, Tarife nach Impfstatus zu unterscheiden – auch nicht die R+V. Vorstandschef Norbert Rollinger wird mit den Worten zitiert, ob sich die Pandemie „je in irgendeiner Weise auf Tarife und Prämien auswirken wird, ist derzeit noch völlig offen".

Im vergangenen September hatte Rollinger in einem Interview noch ganz andere Töne angeschlagen und damit für Aufsehen gesorgt. Seine Kernbotschaft lautete: „Als Versicherungsbranche werden wir früher oder später darüber nachdenken müssen, möglicherweise Tarife nach Impfstatus zu unterscheiden“ (24.9.2021).

Die Branche war damals in Deckung gegangen. Ob das so bleiben wird, ist offen. Schon jetzt würden Krankenversicherer hohe Mehrkosten spüren, merkt die Redaktion von Capital an. Die Debeka habe bisher 81 Millionen Euro für an Corona erkrankte Mitglieder, die Signal Iduna 25 Millionen Euro gezahlt.