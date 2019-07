Versicherer pocht auf Beweis der Arbeitsunfähigkeit

5.7.2019 – Sind sich ein privater Krankenversicherer und ein Versicherten uneins, ob Letzterer einen Anspruch auf Zahlung eines Krankentagegeldes hat, muss die Einschätzung des behandelnden Arztes durch einen neutralen Sachverständigen überprüft werden. Das hat das Landgericht Heilbronn mit Beschluss vom 21. Juni 2019 entschieden (Be 4 O 50/17).

WERBUNG

Der Kläger hatte bei dem beklagten Versicherer mit Wirkung ab 1. Januar 2015 eine Krankentagegeld-Versicherung abgeschlossen.

Viel Freude hatte der Versicherer nicht an dem Vertragsverhältnis. Denn ab Anfang April des Jahres musste er dem Versicherten ein Krankentagegeld in Höhe von täglich 61 Euro zahlen. Grund dafür war eine linksseitigen Schultersteife in Kombination mit einer Lumboischialgie des Klägers, die zu einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit führte.

Keine gravierende Gebrauchsunfähigkeit

Nach einer Nachuntersuchung, die der Versicherer veranlasst hatte, stellte dieser seine Zahlungen am 25. Juli 2015 ein. Das begründete er damit, dass der Arzt dem Versicherten bescheinigt hatte, in seinem Beruf als selbständiger Gastronom einer Pizza- und Kebabstube voll arbeitsfähig zu sein.

Der Mann sei allein mit dem eigenen Pkw zu den Untersuchungen angereist und habe sich auch ohne Hilfe entkleiden können. Es habe nur noch eine leichte schmerzhafte Bewegungseinschränkung bestanden, die keine Medikamenteneinnahme nötig gemacht habe.

Im Übrigen habe der Arzt keine Atropie der Schultergürtel- oder Armmuskulatur festgestellt. Es könne daher nicht davon ausgegangen werden, dass eine gravierende Gebrauchsunfähigkeit des linken Arms vorliegt.

Fehlender Beweis

Dagegen ging der Versicherte an. Sein behandelnder Arzt habe in einem Gutachten eine andauernde vollständige Einschränkung seiner Tätigkeit in seinem „Ein-Mann-Betrieb“ bescheinigt. Der Kläger verlangte daher, dass das Krankentagegeld fortgezahlt wird.

Ohne Erfolg: Das Heilbronner Landgericht wies seine Klage gegen seinen privaten Krankenversicherer als unbegründet zurück.

Sache eines neutralen Sachverständigen

Nach Ansicht des Gerichts trägt der Kläger die Beweislast für seine Behauptung, weiterhin arbeitsunfähig zu sein. Dieser Beweis sei ihm trotz der Vorlage des Gutachtens nicht gelungen.

Denn im Rahmen eines Anspruchs auf Krankentagegeld komme es, um die Arbeitsunfähigkeit zu ermitteln, auf einen objektiven Maßstab an, der vom Vertrag zwischen Arzt und Patient unabhängig ist. Das Urteil des behandelnden Arztes müsse daher von einem neutralen Sachverständigen zu überprüfen.

Fehlinterpretation durch den Arzt

Der vom Gericht beauftragte Sachverständige war zu dem Ergebnis gekommen, dass der Kläger, wenn auch eingeschränkt, ab dem 25. Juli 2015 zu einer Tätigkeit in seinem Beruf imstande war. Sein linker Arm sei zwar bei „Überkopfarbeiten“ noch nicht vollständig wieder einsetzbar gewesen. Dieses Defizit habe aber durch Einsatz des rechten Arms ausgeglichen werden können.

Nach Ansicht des Gutachters hatte der behandelnde Arzt ganz offenkundig die Begriffe „Arbeitsunfähigkeit“, „Berufsunfähigkeit“, „GdB“ und „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ fehlinterpretiert. Er sei deswegen trotz korrekter Anamnese- und Befunderhebung zu einer Fehleinschätzung gekommen, was die Würdigung zur Arbeitsunfähigkeit angeht.

Bei dem Sachverständigen handelte es sich um einen Mann, der als leitender Oberarzt auf jahrzehntelange Erfahrungen als Gutachter für Gerichte und Versicherer zurückgreifen konnte. Daher hielten die Richter seine Ausführungen für „schlüssig, nachvollziehbar und widerspruchsfrei“. Der Kläger ging daher leer aus.