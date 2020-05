Versicherer muss Reisekosten für Schwerbehinderte übernehmen

27.5.2020 – Will ein infolge eines Fehler eines Dritten Behinderter verreisen, so hat der Schädiger beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherer die durch die Behinderung entstehenden Mehrkosten der Reise zu übernehmen. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10. März 2020 hervor (VI ZR 316/19).

Die heute knapp 32-jährige Klägerin hat wegen einer fehlerhaften medizinischen Behandlung bei ihrer Geburt einen schweren Dauerschaden erlitten. Sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen und bedarf einer Rundumbetreuung und -pflege.

Schmerzensgeld und Rentenzahlung

Vom Haftpflichtversicherer der Geburtsklinik wurden ihr unter anderem ein Schmerzensgeld sowie eine monatliche Rente zum Ausgleich der Betreuungskosten gezahlt. Die Rentenzahlung endete mit dem 25. Lebensjahr der Frau.

Für die Zeit danach wurde im Rahmen eines Vergleichs vereinbart, dass die unter Beachtung der dann vorliegenden medizinischen Notwendigkeit tatsächlich entstehenden und nachzuweisenden Pflegekosten gezahlt werden sollten. Dabei sollten gesetzlichen Leistungen sowie Leistungen von Sozialversicherungs-Trägern angerechnet werden.

Reise nach Gran Canaria in spezialisiertes Hotel

Mitte Mai 2014 reiste die Klägerin in Begleitung ihrer sie betreuenden Eltern sowie einer weiteren Pflegeperson für eine Woche nach Gran Canaria. Die Unterbringung erfolgte in einem auf die Bedürfnisse von Schwerbehinderten spezialisiertes Hotel. Da eine Rundumbetreuung notwendig war, war sie auf die drei Begleiter angewiesen.

Ein entsprechender Urlaub inklusive Flug hätte für einen nicht behinderten Menschen 600 bis 800 Euro gekostet. Der Frau entstanden unter anderem wegen des Rollstuhltransports und der Hotelunterbringung Kosten in Höhe von 1.740 Euro für sie selbst und 1.430 Euro für jede Begleitperson.

Von der Beklagten, der Klinik, beziehungsweise von deren Haftpflichtversicherer verlangte die Reisende, ihr die Mehrkosten unter Anrechnung ersparter Aufwendungen für Verpflegung zu erstatten.

Der Versicherer hielt die Forderung für unbegründet. Denn ein Ausgleich eines Betreuungsmehraufwands im Fall einer Reise sehe der zwischen ihm und der Klägerin seinerzeit abgeschlossenen Vergleich nicht vor. Im Übrigen habe keine medizinische Notwendigkeit für die Reise bestanden. Eine solche Notwendigkeit sei aber Gegenstand des Vergleichs.

Keine Frage der medizinischen Notwendigkeit

Dieser Argumentation wollten sich weder die Vorinstanzen, noch der in letzter Instanz mit dem Fall befasste Bundesgerichtshof anschließen. Die Richter sämtlicher mit dem Fall befassten Gerichte hielten die Klage der Behinderten für begründet.

Nach ihrer Ansicht ist es unerheblich, dass die Urlaubsreise der Klägerin als solche nicht medizinisch notwendig gewesen war. Denn medizinisch notwendig sei auf jeden Fall ihre Rundumbetreuung während der Reise gewesen.

Begriff „Pflege- und Betreuungskosten“ ist weit auszulegen

Die durch die Reise entstandenen Mehrkosten seien auch nicht durch das der Klägerin gezahlte Schmerzensgeld abgegolten gewesen. Ein Schmerzensgeld diene nämlich dazu, „einen gewissen Ausgleich dafür zu schaffen, dass die Klägerin bei einer Urlaubsreise niemals den Genuss verspüren werde wie ein Mensch ohne die Beeinträchtigung, die sie durch die fehlerhafte ärztliche Behandlung erlitten hatte“.

Der Begriff „Pflege- und Betreuungskosten“ ist nach Meinung des Bundesgerichtshofs weit auszulegen. Er umfasse nach dem allgemeinen Sprachgebrauch jene Aufwendungen, die für die Pflege und Betreuung eines Betroffenen anfallen. Diese Kosten würden jedoch auch bei einer Ortsveränderung wie zum Beispiel einer Urlaubsreise entstehen.

Weitreichende Ansprüche

Würde man der Argumentation der Beklagten folgen, so könne die behinderte Frau ihren Aufenthaltsort nur aus medizinischen Gründen verändern. „Hierdurch wäre aber der der Klägerin gegen die Beklagte zustehende Schadensersatzanspruch in einer der Interessenlage der Parteien nicht entsprechenden Weise verkürzt. Der Klägerin wäre eine Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben, wie beispielsweise an einem Familienfest oder einer Theateraufführung, erschwert“.

Der Anspruch der Frau erstrecke sich auf alle Vermögenseinbußen infolge der Schädigung, die ihr bei ihrer Geburt zugefügt worden war. Ein Schädiger habe nämlich jenen Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn das Schadenereignis nicht eingetreten wäre. Die Klägerin habe daher einen Anspruch auf Ersatz der entstandenen Mehrkosten und die der sie begleitenden Personen.