Versicherer lassen Grenzen fallen

18.4.2019 – Die Gothaer führt im Privatkundengeschäft einige neue Bausteine ein. Der BDAE hat ihren Auslandrechtsschutz erweitert, die Continentale ihre private Haftpflicht und die GEV die Bauherrenhaftpflicht- und Bauleistungsversicherung.

Nach dem gewerblichen Geschäft modernisiert die Gothaer Allgemeine Versicherung AG nun die Produktwelt für Privatkunden. Dabei führt sie zur Hausratversicherung die Bausteine „Internet Schutz“, „Elektronik Schutz“, „Smart Home Schutz“ und „Kunst & Mobilien Schutz“ ein. Zudem wurden die Multirisk-Produkte erweitert.

Drei Schäden sind versichert

Der „Internet Schutz“ tritt bei einem Vermögensschaden durch Diebstahl von Identitäts- und Zahlungsmitteldaten (Phishing, Pharming, Hacking, Skimming, Cash-Trapping) sowie beim Online-Shopping und bei Online-Buchungen ein.

Die Jahres-Höchstentschädigung für Vermögensschäden aufgrund missbräuchlicher Verfügung Dritter auf Konten beträgt 15.000 Euro. Pro Jahr sind drei Versicherungsfälle versichert. Vermögensschäden aufgrund von Konflikten mit Online-Händlern sind pro Jahr mit maximal 7.500 Euro versichert. Pro Jahr sind drei Versicherungsfälle versichert. Voraussetzung ist eine Mindestschadenhöhe von 50 Euro.

Der „Elektronik-Schutz“ versichert alle elektronischen Geräte des Haushalts gegen spezifische Risiken wie Bruch-, Sturz- und Feuchtigkeitsschäden, Bedienungsfehler und unvorhergesehene Ereignisse. Für diese Gefahren ist die Entschädigung auf 10.000 Euro begrenzt. Im ersten Jahr der Anschaffung werden Geräte zum Neuwert erstattet, danach zum Zeitwert.

Höhere Entschädigung

Gothaer-Kunden, die eine Smart Home-Anlage der Kooperationspartner Abus-Gruppe oder Robert Bosch GmbH installiert haben, erhalten beitragsfrei den Smart-Home-Baustein mit höheren Entschädigungsgrenzen.

So steigen der Kostenersatz für Einbruchsicherungen um 500 Euro, die Entschädigungsgrenze für Bargeld außerhalb Wertschutzbehältnissen um 2.000 Euro und der Schadensersatz bei grober Fahrlässigkeit bei Verletzung von Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften um 2.000 Euro.

Zur Premium-Hausrat-Variante kann der Baustein „Kunst & Mobilien Schutz“ hinzugekauft werden. Er versichert gehobene Hausratwerte, Kunst, Schmuck, Antiquitäten, Sammlungen, auch mit mehreren Wohnsitzen im In- und Ausland und Versicherungssummen von mindestens 250.000 Euro.

Nahezu alle Schäden, die zu Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen von versicherten Werten führen, sind versichert. Wertsachen sind über diesen Baustein beispielsweise bis zur Versicherungssumme gedeckt.

Neuerungen in PHV

Über diese Bausteine hinaus kann in den Multirisk-Produkten „Wohnung&Wert“ sowie „Heim&Haus“ der „Extra Schutz“ vereinbart werden kann. Dieser beinhaltet eine Allgefahrendeckung für den Hausrat sowie bei dem Produkt „Heim&Haus“ auch für das Wohngebäude. Darüber hinaus sind auch Schäden durch Identitätsdiebstahl und andere Cyber-Risiken abgesichert.

Auch die Privathaftpflicht-Versicherung wurde erneuert: So wurde der Premium-Tarif um die Deckung bei geliehenen Fahrzeugen erweitert. Hier besteht Versicherungsschutz, wenn das geliehene Fahrzeug mit dem falschen Treibstoff betankt wurde. Zudem greift ein SFR-Retter, wenn mit dem Fahrzeug ein Haftpflichtschaden verursacht wird.

Bei einem Vollkaskoschaden übernimmt die Gothaer die Selbstbeteiligung. Außerdem sind verschiedene Entschädigungsgrenzen, zum Beispiel für Schlüsselverlust erhöht worden. Dieses Produkt-Update gilt zum unveränderten Beitrag.

Rechtsschutz ohne Limit

Der Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V. hat die Leistungen seines weltweiten Auslands-Rechtsschutzes für deutsche Beschäftigte „EXPAT LEGAL“ erweitert. Seit 1. April ist die Versicherungssumme pro weltweitem Rechtsschutzfall unbegrenzt. Ohne Limit ist zudem die in Europa ausstellbare Kaution.

Weltweit steht der BDAE je Fall nun für Kaution bis zu 500.000 Euro ein. Für Mediation werden Kosten bis zu 6.000 Euro pro Kalenderjahr übernommen.

Eingeschlossen sind der Beratungsrechtsschutz zu Sorgerechtsverfügungen (in Deutschland und Europa), 500 Euro für die Erstellung einer Patientenverfügung, Park- und Halteverbotsverstößen, wenn Punkte drohen (in Deutschland und Europa) sowie ein Firmen-Pkw, der Betrieb einer Photovoltaik-Anlage bis zu 15 Kilowatt-Peak (kWp) sowie der Beratungsrechtsschutz für Fragen zur Rente oder Pension.

Großeltern mitversichert

Risikoträger ist die Arag SE. Sie verzichtet auf Einrede der Vorvertraglichkeit, wenn der Vertrag bereits fünf Jahre besteht. Zudem wurde Kreis der Versicherten auf im Haushalt lebende Verwandte zweiten Grades erweitert.

Den Versicherten steht zudem das Beratungstelefon „Arag JuraTel“ für 20 europäische Länder sowie deutschsprachigen Anwälten in den USA zur Verfügung. „EXPAT LEGAL“ kostet pro Jahr 196,32 Euro und „Expat LEGAL Plus“, der auch Arbeits-Rechtsschutz einschließt, 357 Euro.

Preise gesenkt

GEV Grundeigentümer-Versicherung VVaG hat die Leistungen der Bauherrenhaftpflicht- sowie der Bauleistungs-Versicherung erweitert und senkt die Prämie um bis zu 40 Prozent beziehungsweise bis zu 16 Prozent.

Versichert ist sowohl die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als privater Bauherr als auch als Haus- und Grundbesitzer für das zu bebauende Grundstück und das zu errichtende Gebäude mit Deckungssummen von fünf Millionen Euro für Personen- und Sachschäden. Die Vermögensschäden sind jetzt in gleicher Höhe mitversichert.

Die beitragsfreien Sublimits für Bauen in Eigenleistung wurden von 5.000 Euro auf 25.000 Euro erweitert. Mitversichert ist das Gewässerschadenrisiko, sofern es sich nicht aus einer Anlage (zum Beispiel Heizöltank) ergibt.

Neu in den Versicherungsschutz aufgenommen, wurden Schäden an Erdleitungen sowie Frei- und Oberleitungen und Schäden an Fahrzeugen und Containern, die durch Be- und Entladen entstehen.

Steigendem Umweltbewusstsein Rechnung getragen

Neu in den Versicherungsschutz der Bauleistungs-Versicherung wurden die Kosten für Dekontamination und Entsorgung aufgenommen.

Im Deckungsumfang enthalten ist die Versehensklausel, Schäden durch innere Unruhen, Streik und Aussperrung, Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten sowie Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit.

Zudem wurden die Sublimits für Schadensuchkosten, den Austausch oder die Verfüllung von Baugruben (Baugrund- und Bodenmassen) sowie zusätzliche Aufräumungskosten auf 50.000 Euro erhöht. Darüber hinaus wurde sowohl für Bauherrenhaftpflicht- wie auch die Bauleistungs-Versicherung die Innovationsklausel eingeführt.

Hohe Forderungsausfall-Deckung

Die Continentale Sachversicherung AG hat in der XXL-Variante ihres Privathaftpflicht-Tarifs „ProtectionPlus“ einige Leistungen, die zuvor extra versichert werden konnten, kostenlos eingeschlossen. Dazu gehört beispielsweise die Forderungsausfall-Deckung mit einer Versicherungssumme von 30 Millionen Euro.

Neu in der XXL-Variante sind die Innovationsklausel und der Opferschutz mit einer Versicherungssumme bis 50.000 Euro. Mitversichert sind nun auch gewerbsmäßige Tagesmütter und Babysitter sowie Flugmodelle bis ein Kilogramm. Sowohl in XXL wie auch XL werden mindestens die Leistungen der GDV-Musterbedingungen garantiert.

Der neue „Kfz-Baustein“ sichert unter anderem Schäden an Mietwagen im Ausland sowie durch eine falsche Betankung ab. Der neue „Öko-Baustein“ versichert Schäden, die zum Beispiel durch eine Erdwärme- oder Solaranlage entstehen können.