Versicherer hadert mit Schutzbrief-Klausel

2.12.2020 – Ist in einem Fahrzeugschutzbrief für den Fall des Rücktransports des versicherten Fahrzeugs eine maximale Fahrzeughöhe vereinbart worden, kommt es auf die tatsächliche Höhe und nicht auf die in der Zulassungs-Bescheinigung genannte an. Das hat das Amtsgericht München mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 26. Oktober 2020 entschieden (191 C 5230/20).

Der Kläger verfügte für sein Wohnmobil über einen Fahrzeugschutzbrief. Nachdem das Auto wegen eines Motorschadens in der Schweiz liegengeblieben war, rief er bei dem Schutzbriefversicherer an, um einen Rücktransport nach Deutschland zu veranlassen.

Mit dem erklärte sich der Versicherer einverstanden. Der Kläger beauftragte daraufhin ein Transportunternehmen, welches das Wohnmobil nach Deutschland zurückbrachte.

Wohnmobil zu hoch

Nach Abschluss des Vorgangs erklärte sich der Versicherer überraschend nicht dazu bereit, die entstandenen Kosten in Höhe von rund 2.500 Euro zu übernehmen. Das begründete er damit, dass das rollende Heim laut Fahrzeugbrief 3,40 Meter hoch sei.

In den Versicherungs-Bedingungen sei jedoch vereinbart, dass eine Höhe von 3,20 Meter einschließlich Ladung nicht überschritten werden dürfe, um einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für einen Rücktransport zu haben.

Dem hielt der Versicherte entgegen, dass er vor dem Transport nicht nur die Dachklimaanlage des Wohnmobils abgebaut, sondern auch den Druck der Reifen und den der Luftfederung reduziert habe. Dadurch habe er die Höhe auf 3,06 Meter reduzieren können.

Das vermochte den Versicherer nicht umzustimmen. Er behauptete, dass es auf die Höhe im demontierten Zustand nicht ankomme. Ausschlaggebend sei einzig der Eintrag in den Fahrzeugpapieren.

Eine Frage der tatsächlichen Höhe

Der Versicherte reichte daraufhin Klage beim Münchener Amtsgericht ein. Das hielt seine Forderung für berechtigt.

Das Gericht hielt es zwar für zulässig, dass die Klausel in den Schutzbriefbedingungen eine maximale Höhe von 3,20 Meter vorsah.

Das Argument des Versicherers, dass bei einer Höhenüberschreitung ein besonders teurer Spezialtransport notwendig sei, dessen Kosten in dem Beitrag für den Schutzbrief nicht einkalkuliert sei, legte das Gericht jedoch gegen den Versicherer aus. Denn das spreche dafür, dass es nur auf die tatsächliche Höhe bei der Verladung, nicht aber auf den Eintrag in den Fahrzeugpapieren ankomme.

Kein Zuschlag wegen einer Überhöhe

Das finde allenfalls dann eine Grenze, wenn durch Demontagemaßnahmen ein Zustand erreicht werde, mit dem nicht ein Fahrzeug, sondern dessen Einzelteile als Bausatz transportiert werden sollen. Davon könne in dem entschiedenen Fall jedoch nicht ausgegangen werden.

Das Gericht war vielmehr überzeugt, dass das Wohnmobil wegen der von dem Kläger vorgenommenen Maßnahmen am Tag des Transportes keinesfalls höher als 3,20 Meter war. Dafür spreche auch, dass der von Transportunternehmen verlangte Preis keinen Zuschlag wegen einer Überhöhe enthalten habe.