Versicherer empfiehlt Reiserücktritt, verweigert aber die Stornokosten-Erstattung

2.8.2023 – Bietet ein Reiserücktrittskosten-Versicherer seinen Kunden als besonderen Service eine medizinische Stornoberatung an, so sind die durch die Berater erteilten Auskünfte für ihn bindend. Das hat das Amtsgericht München mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 16. Februar 2023 (122 C 7243/22) entschieden.

Eine Frau hatte bei einem Reiseveranstalter eine Pauschalreise gebucht. Bei Abschluss des Reisevertrages schloss sie außerdem eine Reiserücktrittskosten-Versicherung ab.

Versicherungs-Bedingungen weist Krankheit als Grund aus

Unter der Überschrift „Ihr Service-Plus in der Stornokosten-Versicherung“ hieß es in den Versicherungs-Bedingungen:

„Ist Ihre Reise aufgrund von Krankheit, Unfall oder aus anderen Gründen gefährdet? Sind Sie sich unsicher, ob sie ihre Reise antreten können oder doch stornieren müssen? Unsere telefonische Stornoberatung gibt Ihnen hier die richtige Empfehlung. Wir unterstützen Sie bei der Entscheidung, ob und wann sie ihre Reise stornieren sollten.

Haben Sie die medizinische Stornoberatung eingeschaltet und empfiehlt diese, die Reise zu stornieren? Dann sind Sie verpflichtet, ihre Reise unverzüglich zu stornieren.“

WERBUNG

Knoten im Bereich der Schilddrüse führt zur Stornierung

Vor der Reise wurde bei der Touristin ein Knoten im Bereich ihrer Schilddrüse festgestellt. Als frühestmöglicher Termin für eine weitere medizinische Abklärung wurde ihr der Tag vor der geplanten Abreise angeboten.

Weil sie unsicher war, was das für ihre Reise bedeutet, rief sie umgehend die medizinischen Stornoberatung des Reiserücktrittskosten-Versicherers an. Dort wurde ihr von einer Ärztin geraten, die Reise zu stornieren, was sie unverzüglich tat.

Als sie die Stornokosten vom Versicherer ersetzt haben wollte, behauptete der, dass sein Angebot nur in Bezug auf den Zeitpunkt der Stornierung beraten würde. Über die grundsätzliche Frage, ob ein versichertes Ereignis vorläge, würde erst im Rahmen der Schadenbearbeitung entschieden.

Bei dieser Prüfung sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass die Frau keinen Anspruch auf Erstattung der Stornokosten habe.

Gericht spricht Reise-Abbrecherin Recht zu

Zu Unrecht, urteilte das Münchener Amtsgericht. Es sprach der Frau die Erstattung der ihr von dem Reiseveranstalter in Rechnung gestellten Kosten zu.

Nach Ansicht des Gerichts kann offenbleiben, ob im Fall der Klägerin zum Zeitpunkt der Stornierung eine unerwartet schwere Erkrankung im Sinne der Versicherungs-Bedingungen vorlag, die einen Reiserücktritt gerechtfertigt hätte. Der Versicherer sei an den Rat durch die für ihn tätige Ärztin gebunden, die Reise zu stornieren.

Die Kundin habe darauf vertrauen dürfen, dass die Ärztin sie sowohl hinsichtlich des Stornierungsgrundes als auch des Zeitpunkts des Rücktritts richtig beraten hatte.

Frau durfte auf Rat der Ärztin vertrauen

„Wenn die medizinische Stornoberatung der Beklagten – wie von der Beklagtenseite vorgetragen – keine Entscheidung darüber treffen kann, ob tatsächlich ein versichertes Ereignis vorliegt, muss dies gegenüber dem Versicherungsnehmer in der Beratung auch offengelegt werden und auf das Risiko einer abweichenden späteren Entscheidung der Beklagten über den Eintritt des Versicherungsfalls hingewiesen werden“, so das Gericht. Das sei nicht geschehen.

Das Gericht hielt es für höchst fragwürdig, warum der Versicherer seinen Kunden die medizinische Stornoberatung überhaupt als Entscheidungsgrundlage empfiehlt, wenn er dann meint, sich nicht an die Empfehlungen seiner eigenen Beratung halten zu müssen.

Ein solches Verhalten würde in einem eklatanten Widerspruch zu seinen eigenen Versicherungs-Bedingungen stehen. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.