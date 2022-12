Versicherer bezweifelt Unfallhergang und verweigert Leistung

30.11.2022 – Gibt ein Versicherter den erstbehandelnden Ärzten gegenüber an, dass er wegen eines Ohnmachtsanfalls stürzte, hat sein privater Unfallversicherer wegen dieser Darstellung das Recht auf Ausschluss der Leistung. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Saarbrücken vom 30. September 2022 hervor (5 U 107/21).

Der im Jahr 1956 geborene Kläger hatte Anfang September 2016 einen häuslichen Unfall erlitten. Den erstbehandelnden Ärzten gegenüber gab er an, dass er zu seinem klingelnden Telefon habe gehen wollen.

Beim Aufstehen habe er sich am Couchtisch gestoßen. Plötzlich habe eine kurzfristige Ohnmacht eingesetzt, die ihn zu Fall brachte. Dabei habe er sich eine offene Verletzung am linken Knie zugezogen. Er sei nicht mehr in der Lage gewesen aufzustehen, um das Telefon zu erreichen. Er sei erst mehrere Tage später von einem Freund aufgefunden worden, der den Rettungsdienst rief.

Mann bestreitet Ohnmacht gegenüber seinem Versicherer

Seinem privaten Unfallversicherer gegenüber bestritt der Verletzte, dass eine Ohnmacht den Sturz ausgelöst hatte. Die entsprechenden Angaben in den Krankenhausberichten seien unzutreffend.

Der Versicherer lehnte trotzdem seine Leistung ab. Es spreche alles dafür, dass der Sturz des Versicherten Folge einer bedingungsgemäß vom Versicherungsschutz ausgeschlossenen Bewusstseinsstörung gewesen sei.

Gericht sieht Unfallversicherer im Recht

Dieser Argumentation schlossen sich das Saarbrücker Landgericht als auch das Oberlandesgericht der Stadt an. Die Richter waren nach der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass der Sturz auf eine unmittelbar vorausgegangene Ohnmacht zurückzuführen war.

Nach ihrer Ansicht können auch kurzfristige Kreislaufreaktionen sowie jede Art von Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit die Eintrittspflicht eines privaten Unfallversicherers bei Stürzen ausschließen.

Denn es bestehe bedingungsgemäß kein Versicherungsschutz für Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper ergreifen.

Für eine Leistungspflicht fehlen Anhaltspunkte

Nach der Vernehmung der erstbehandelnden Ärzte bestünden keine Zweifel daran, dass das vom Patienten geschilderte Unfallgeschehen auf einer Geistes- oder Bewusstseinsstörung beruhte. Denn der Senior habe den Ärzten gegenüber angegeben, schon mehrere Tage vor dem Unfall infolge von Ohnmacht gestürzt zu sein. Das findet sich zudem im Rettungsdienstprotokoll unter „Vorgeschichte“ wieder.

Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass diese inhaltlich übereinstimmenden Ausführungen der unterschiedlichen Behandler, die den Sturz des Klägers schlüssig erklären, unrichtig gewesen sein könnten, habe er nicht aufgezeigt.

Ohnehin sei nicht nachvollziehbar, dass mehrere Ärzte unabhängig voneinander eine gleiche „Meinung“ haben könnten, wenn es ihnen das nicht jeweils von dem Patienten geschildert worden wäre. Der Unfallversicherer habe daher zu Recht die Leistung verweigert.

Das Berufungsgericht ließ keine Rechtsmittel gegen seine Entscheidung zu.