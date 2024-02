Vermittlungsausschuss votiert gegen Kfz-Haftpflicht für langsame Fahrzeuge

22.2.2024

Im Streit um Änderungen bei der Kfz-Haftpflichtversicherung hat sich der von der Bundesregierung angerufene Vermittlungsausschuss am Mittwoch auf einen Vorschlag geeinigt. Die Vertreter von Bundestag und Bundesrat empfehlen, die Versicherungspflicht für zulassungsfreie Arbeitsmaschinen und Stapler zu streichen und die bisherigen Regelungen für diese Fahrzeuge beizubehalten.

Mit dem Gesetz (VersicherungsJournal 30.1.2024) soll eine EU-Richtlinie zur Haftpflichtversicherung von Fahrzeugen umgesetzt werden. Die Änderungen waren Mitte Dezember vom Bundestag verabschiedet worden (18.12.2023). Kurz zuvor hatte die Regierung den Entwurf auf Druck externer Fachleute zwar abgemildert. Dennoch fiel er im Bundesrat Anfang Februar durch (6.2.2024).

Umstritten war vor allem die Versicherungspflicht für zulassungsfreie Arbeitsmaschinen und Stapler mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als sechs bis zu 20 Kilometer pro Stunde. Bisher waren diese Fahrzeuge pauschal in allgemeinen Haftpflicht-Versicherungen mitversichert – für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) „eine klare, praktikable und kostengünstige Lösung“.

Nun wird der Bundestag kurzfristig über die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses abstimmen. Nimmt dieser an und bestätigt anschließend auch der Bundesrat in seiner Sitzung am 22. März den Vorschlag, kann das geänderte Gesetz zur Kfz-Haftpflichtversicherung in Kraft treten.