Verlust einer Grundfähigkeit: Was bedeutet „aus eigener Kraft“?

15.8.2025 – In Grundfähigkeitsversicherungen ist häufig vorgesehen, dass der Leistungsfall eintritt, sobald ein Versicherungsnehmer sich nicht mehr „aus eigener Kraft“ aufrichten kann. Das Oberlandesgericht Köln hat nun klargestellt, dass diese Formulierung nicht eng ausgelegt werden darf. Eine Rente ist auch dann zu zahlen, wenn der Versicherte sich mit Hilfe von Hilfsmitteln wieder aufrichten kann.

Ein 1960 geborener Selbstständiger machte im Januar 2019 Leistungen aus seiner Grundfähigkeitsversicherung geltend. Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen gilt hier der Versicherungsfall als eingetreten, wenn „infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls“ eine der versicherten Grundfähigkeiten verloren geht. In diesem Fall ging es um „Knien und Bücken“.

In den Vertragsbedingungen hieß es konkret zu „Bücken/Knien“: „Ein Verlust liegt vor, wenn die versicherte Person nicht mehr in der Lage ist, sich aus eigener Kraft zu bücken oder hinzuknien, um mit den Fingern den Boden zu berühren, und sich danach wieder aufzurichten.“ Der Mann legte dazu ein fachärztliches Gutachten vor und forderte die vereinbarte Monatsrente von knapp 2.130 Euro.

Versicherer verweigert die Zahlung: Aufrichten mit Hilfsmitteln möglich

Der Versicherer verweigerte die Zahlung und präsentierte das Gegengutachten eines Sachverständigen. Dabei beharrte er auf einer sehr strengen Auslegung der entsprechenden Klausel. Konkret wurden zwei Gründe angeführt, weshalb der Versicherungsfall nicht eingetreten sei:

Der Versicherungsnehmer könne sich zwar nicht mehr bücken und mit seinen Fingern nicht den Boden berühren. Doch sei er nach wie vor in der Lage, sich hinzuknien. Der Versicherungsfall liege erst vor, wenn der Versicherte sich weder bücken noch hinknien könne, folglich beide Kriterien gleichermaßen erfüllt seien.

Der Versicherungsfall liege auch deshalb nicht vor, da der Versicherungsnehmer sich mit Hilfe eines Hilfsmittels kniend wieder aufrichten könne, zum Beispiel durch Festhalten an einem festen Gegenstand oder Griff. Wer ein solches Hilfsmittel benutze, handle immer noch „aus eigener Kraft“. Erst wenn das Aufrichten nur noch mit Unterstützung einer dritten Person möglich sei, sei die Bedingung für den Verlust der Grundfähigkeit erfüllt.

OLG Köln sieht Verlust der Grundfähigkeit

Daraufhin zog der Versicherungsnehmer vor Gericht und verlangte die rückwirkende Zahlung der Grundfähigkeitsrente ab 2019 sowie die Erstattung der seitdem gezahlten Versicherungsbeiträge, da die Vertragsbedingungen im Leistungsfall eine Beitragsfreistellung vorsehen.

Das Oberlandesgericht Köln entschied mit Beschluss vom 11. Juli 2025 (20 U 163/23) zugunsten des Versicherungsnehmers und wies die Berufung des Versicherers zurück. Damit bestätigte es das Urteil des Landgerichts Köln vom 26. Mai 2023 (O 553/20), wonach der Versicherer zur Zahlung der Rente verpflichtet sei.

Nach Überzeugung des Gerichts war die versicherte Grundfähigkeit „Knien/Bücken“ beim Kläger bereits Anfang 2019 im Sinne der Vertragsbedingungen nicht mehr gegeben. Grundlage dieser Einschätzung waren die – nach Ansicht der Richter – schlüssigen und widerspruchsfreien Ausführungen eines gerichtlichen Sachverständigen, der bereits vor dem Landgericht ausgesagt hatte.

Schilderungen des Sachverständigen plausibel und glaubwürdig

Laut Gutachten zeigen Röntgenaufnahmen in beiden Knien eine Arthrose, die deutlich über das altersübliche Maß hinausgeht. Hinzu kommt ein Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule, der auch eine Nervenwurzel beeinträchtigt. Dies führt zu Schmerzen und Ausstrahlungen, vor allem ins rechte Bein.

Der Sachverständige hielt die Schilderungen des Klägers aufgrund seiner langjährigen Erfahrung für glaubhaft. Anzeichen für eine Simulation oder Übertreibung der Beschwerden – wie vom Versicherer unterstellt – sah er nachvollziehbar als äußerst unwahrscheinlich an.

Entscheidend ist Verständnis eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers

Allgemeine Versicherungsbedingungen seien so auszulegen, „wie ein durchschnittlicher, um Verständnis bemühter Versicherungsnehmer sie bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und unter Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs versteht“, hob das Gericht zur Begründung hervor.

Maßgeblich seien dabei die Verständnismöglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse und auch seine Interessen. Vorrang habe bei der Auslegung der Versicherungsbedingungen der Wortlaut. Zweck und Sinnzusammenhang der Klauseln seien ergänzend zu berücksichtigen, soweit sie für den Versicherungsnehmer erkennbar seien.

„Aus eigener Kraft“ bedeutet nach allgemeinem Verständnis „ohne Hilfsmittel“

Hier kam das OLG Köln zu der Einschätzung: „Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer wird der in Streit stehenden Formulierung ‚aus eigener Kraft‘ die gemäß dem Wortlaut nächstliegende Bedeutung beimessen, dass es ihm allein aufgrund seiner eigenen körperlichen Kräfte, also auch allein und im freien Raum ohne gegenständliche Hilfsmittel oder die Hilfe einer anderen Person noch möglich sein müsste, sich wiederaufzurichten“.

Es erschließe sich kein Sinn der Klausel, der hinreichend deutlich für ein gegenteiliges Verständnis sprechen würde, so ergänzte das Gericht.

„Nach dem überzeugenden Ergebnis des Sachverständigengutachtens ist es dem Kläger weder möglich, sich aus einer knienden noch aus einer hockenden Position selbständig aus eigener Kraft wiederaufzurichten. Es kommt daher bereits nicht entscheidend darauf an, ob der Kläger sich isoliert betrachtet überhaupt noch hinknien kann“, schlussfolgerte der zuständige Senat.

Zwischenzeitliche Insolvenz des Klägers

Während des Berufungsverfahrens eröffnete das Amtsgericht Aachen am 10. April 2024 das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Klägers. Das führte zu einem weiteren Konfliktfeld:

Der Insolvenzverwalter wollte das Verfahren kurzzeitig stoppen, um zu prüfen, ob die Grundfähigkeitsrente in die Insolvenzmasse fällt und damit den Gläubigern zugutekommt. Der Kläger hielt die geltend gemachte Grundfähigkeitsrente jedoch für unpfändbar.

Der Senat folgte der Sicht des Klägers im Grundsatz. Die Rente unterliege dem bedingten Pfändungsschutz gemäß § 850b Absatz 1 Nummer 1 ZPO, weil sie stark vereinfachend der Sicherung der Existenzgrundlage diene. Grundfähigkeitsrenten seien hier so zu behandeln wie Haftpflicht- und Berufsunfähigkeitsrenten.

Die Rente falle folglich nur auf Antrag des Insolvenzverwalters in die Insolvenzmasse. Einen solchen Antrag stellte dieser trotz Hinweises nicht, sondern hielt ihn für entbehrlich. Das Verfahren wurde daher ohne Unterbrechung mit den bisherigen Parteien fortgeführt.