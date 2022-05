Verbringungskosten: In welcher Höhe sind sie angemessen?

1.6.2022 – Verbringungskosten, die eine Kfz-Werkstatt einem Kunden in Rechnung stellt, weil sie über keine eigene Lackiererei verfügt, sind vom Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers dann in vollem Umfang zu übernehmen, wenn sie der Höhe nach ortsüblich sind. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Lünen vom 24. März 2022 (7 C 103/21) sowie aus einer Entscheidung des Amtsgerichts Tettnang vom 17. März 2022 (3 C 836/21) hervor.

In einem vom Amtsgericht Lünen entschiedenen Fall hatte eine Werkstatt einer Kundin nach einem Verkehrsunfall Verbringungskosten in Höhe von knapp 200 Euro in Rechnung gestellt. Diesen Betrag hatte auch der von ihr beauftragte Sachverständige kalkuliert.

Der Versicherer des Unfallverursachers erstattete der Geschädigten zwar den in Rechnung gestellten Betrag. Weil er dessen Höhe jedoch für unangemessen und nicht ortsüblich hielt, ließ er sich von der Frau mögliche Forderungen gegenüber der Werkstatt abtreten. Denn angemessen sei allenfalls ein Betrag von 80 Euro.

Werkstatt verweigerte Auskunft über Kostenkalkulation

Um seine Forderung substantiieren zu können, verlangte er von der Werkstatt eine detaillierte Auskunft darüber, auf welcher Basis die Verbringungskosten kalkuliert worden waren. Die Werkstatt weigerte sich jedoch, ihre Kalkulation offenzulegen. Der Versicherer zog daher vor Gericht. Dort erlitt er eine Niederlage.

Nach Ansicht des Gerichts war die Werkstatt mangels einer entsprechenden Vereinbarung mit ihrer Kundin nicht dazu verpflichtet, ihre Kalkulationsgrundlagen gegenüber dem Versicherer offenzulegen. Unabhängig davon seien die Kosten ortsüblich und angemessen. Sie seien auch von dem Gutachter kalkuliert worden.

Dass dieser als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger quasi auf Zuruf der Werkstatt ungeprüft deren Angaben übernommen habe, sei nicht ersichtlich. Die Klage des Versicherers sei daher abzuweisen.

Alles über 100 Euro unangemessen und nicht ortsüblich?

In einem vom Amtsgericht Tettnang entschiedenen Fall war ein Versicherer ebenfalls der Meinung, dass eine Werkstatt einem Geschädigten zu hohe Verbringungskosten in Rechnung gestellt hatte. Nachdem der Betroffene mögliche Forderungen gegenüber dem Reparaturbetrieb an die Assekuranz abgetreten hatte, landete der Fall vor Gericht.

Dort forderte der Versicherer, dass ihm ein Teil der Verbringungskosten erstattet werden müssten. Denn alles, was über 100 Euro hinausgehe, sei unangemessen und nicht ortsüblich.

Verbringungskosten in Höhe einer Arbeitsstunde

Dem wollte sich das Gericht nicht anschließen. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei es nämlich durchaus ortsüblich, dass Verbringungskosten in Höhe einer Arbeitsstunde in Rechnung gestellt werden. Nichts anderes habe die Werkstatt getan. Auch der mit der Besichtigung des verunfallten Fahrzeugs beauftragte Gutachter sei von einer Stunde ausgegangen.

Zu berücksichtigen sei, dass das Fahrzeug des Geschädigten zur Verbringung in die Lackiererei auf einen Anhänger geladen und später unter gleichen Umständen wieder abgeholt werden musste. Daher sei für die Hin- und Rückfahrt jeweils eine halbe Stunde als angemessen zu betrachten.