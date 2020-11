Verbesserung der BUV ist nur ein Herumdoktern an Symptomen

3.11.2020 – Die Berufsunfähigkeits-Versicherung funktioniert durchaus im Sinne der Versicherer. So bringen sie auch regelmäßig Weiterentwicklungen auf den Markt. Nur nützen diese nicht den Menschen, die den Schutz am nötigsten brauchen, meint der Biometrie-Experte Philip Wenzel. Es entstehe kein neuer, sondern nur ein einfacherer Leistungszugang für bereits bevorzugte Zielgruppen. Auch zusätzliche Klauseln würden die Probleme der Sparte nicht lösen.

Wenn man mal so leichtsinnig war, den langsamen Tod der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung zu prognostizieren – so geschehen an gleicher Stelle vor eineinhalb Jahren –, dann sollte man auch immer wieder mal seine Prognose überprüfen. Und das auch mal selbstkritisch, wenn es sein muss.

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Damals wurde in einem Beitrag mit dem Titel „Das langsame Sterben der Berufsunfähigkeits-Versicherung“ (VersicherungsJournal 29.4.2019) auf gravierende Probleme in der Produktgruppe verwiesen. Diese gründen unter anderem im Verhalten der Versicherer im Leistungsfall wie auch Hürden bei der Vertragsannahme und einer ausufernden Differenzierung.

Geschäft läuft immer noch

Ich würde mich selbst als Idealisten bezeichnen, neige aber nicht zu Dogmen. Sicherlich gibt es immer zwei Sichtweisen, die jede für sich betrachtet richtig ist.

So ist es richtig, wenn ich behaupte, dass die BU-Versicherung nach wie vor in die falsche Richtung geht. Die Versicherer können aber ebenso für sich beanspruchen, dass das Geschäft immer noch läuft. Und wieso sollte man ein funktionierendes System ändern?

Die Antwort ist recht einfach. Der Weg, den man heute mit den Produkten einschlägt, wird die Gesellschaften so lange begleiten, wie die Versicherungs-Bedingungen im Markt bleiben. Und das sind bei einem laufenden Vertrag auch mal 30 oder 40 Jahre.

Produktverbesserungen für die, die sie nicht brauchen

Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry soll einmal gesagt haben, dass Perfektion nicht dann erreicht sei, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.

Nach diesem Maßstab hat die Berufsunfähigkeits-Versicherung durchaus noch Luft nach oben. Und die Branche ist eher an Imperfektion interessiert. Denn zwei Mal im Jahr bringen die Versicherer neue Tarife auf den Markt, die noch mal mehr Auslöser haben. Dabei werden sie immer noch günstiger. Dies aber halt nur für diejenigen, die vermutlich eh schon eine Versicherung haben.

Wer kein nichtrauchender Akademiker ist, der sein Gewicht hält, ohne dabei zu viel oder zu gefährlichen Sport zu betreiben, muss für eine BU-Versicherung schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Der rauchende Handwerker mit Übergewicht hat da objektiv ein Zugangsproblem.

Kein neuer, sondern einfacherer Leistungszugang

Für mich als Marktteilnehmer, aber vor allem als Marktbeobachter ist interessant, dass die Versicherer durchaus eine Verbesserung anstreben. Ob dabei in Kauf genommen wird, dass die Zielgruppe immer schmaler wird, oder ob das im Sinne der Risikoselektion sogar gewollt ist, sei dahingestellt.

Nur so viel: Alle neuen Klauseln der letzten Zeit schaffen keinen neuen Zugang zur Leistung, sondern einen einfacheren. Dies geschieht schon in Orientierung an den Kunden. Denn der größte Kritikpunkt war und ist, dass im Leistungsfall nicht geleistet wird.

Da mag es ein paar böse Versicherer geben, deren Geschäftsmodell – ziemlich kurzsichtig gedacht – darauf aufzubauen scheint, im Leistungsfall einfach nicht zu zahlen. Im Großteil der Fälle liegt es aber eher daran, dass der Leistungsfall sehr, sehr kompliziert ist.

Im Schadenfall professionell und unabhängig begleiten lassen

Ob eine Krankheit vorliegt oder nicht, wird sich mit Hilfe von Ärzten beweisen lassen. Das Tätigkeitsprofil zu erstellen, ist aber bereits die erste Hürde, die der Kunde alleine vermutlich eher nicht überwinden kann. Woher soll ein durchschnittlich informierter Mensch auch wissen, wie so etwas geht?

Und dass der Nachweis der 50 Prozent nicht nur über die Zeit, sondern auch über das Arbeitsergebnis zu führen ist, muss man auch wissen. Es ist daher nach wie vor angebracht, den Leistungsfall professionell und unabhängig begleiten zu lassen.

Problem wird nicht gelöst

Aber die Branche bringt Lösungen. Zwar nicht für das Problem, aber zumindest für die Symptome.

Eine Arbeitsunfähigkeits-Klausel leistet bereits, wenn man den gelben Schein für sechs Monate einreicht. Die Dienstunfähigkeits-Klausel greift – sofern sie echt ist und eine unwiderlegliche Vermutung darstellt –, wenn die Versetzung in den Ruhestand erfolgt und das amtsärztliche Zeugnis vorliegt. Die Infektionsklausel kommt zum Einsatz, wenn man ein behördliches Arbeitsverbot belegt und die Rollstuhl- und Krebs-Klausel leisten bei einem medizinischen Auslöser.

In 99,9 Prozent der Fälle läge für den Leistungszeitraum auch die Berufsunfähigkeit vor. Der Nachweis ist mit den Klauseln aber viel einfacher.

Nun ist es nicht nur so, dass hiervon allein der Versicherungsnehmer profitieren würde. Der Versicherer spart sich bei allen Klauseln die längere Bearbeitungszeit und zusätzlich bei allen zeitlich befristeten Klauseln die Rückstellungen, um die Finanzierbarkeit der Leistung bis zum Ende darstellen zu können. Aber das sei ihm gegönnt, das ist kein Nachteil für den Versicherungsnehmer.

Es bleibt eine Einzelfallentscheidung

Die ausbleibende Beweislastumkehr, die aufkommt, wenn der Kunde nach Ablauf der Befristung wieder im Erstantragsverfahren zur BU-Leistung steht, wirkt sich allerdings als Nachteil aus.

Selbst bei der Teilzeit-Klausel, die den Nachweis einer mindestens 50-prozentigen Berufsunfähigkeit bei geringer Arbeitszeit erleichtern soll (VersicherungsJournal Archiv), verhält es sich ein bisschen anders. Hier wird versucht, über Bedingungen zu lösen, was am Ende nur die Rechtsprechung klären kann. Doch das Problem ist sehr komplex und wird vermutlich immer eine Einzelfallentscheidung bleiben müssen, um auch die Feinheiten des Einzelfalls berücksichtigen zu können.

Aber immerhin ist die zuletzt aufgekommene Klausel eine Hilfe für den Kunden, der versucht, sich alleine durch den Leistungsfall zu kämpfen. Zumindest, da damit auch auf das Problem aufmerksam gemacht wird. Ob es jetzt hilfreicher ist, die Teilzeit auf Vollzeit hochzurechnen oder die Tätigkeiten als Hausmann zu berücksichtigen, kommt – richtig! – auf den Einzelfall an.

Problem der Berufsgruppen-Differenzierung wird verschärft

Alles in allem betrachtet heißt das für mich, dass die getroffenen Maßnahmen das Sterben der BU-Versicherung nicht nachhaltig aufhalten werden. Den komplexen Leistungsbegriff durch Elemente aus anderen Versicherungen heilen zu wollen, gelingt nur in den Symptomen. Und durch die Verbesserung verschärft sich das eigentliche.

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir die Lösung vom Problem her neu denken müssen. Auch wenn das bedeutet, die Berufsunfähigkeits-Versicherung für den großen Teil des Marktes obsolet zu machen.