Vema-Makler: Die leistungsstärksten Flottenversicherer

17.9.2020 – Die Itzehoer liegt im Kfz-Kleinflottengeschäft an der Spitze der Qualitätsrangliste. Am wichtigsten für das Neugeschäft ist die R+V-Gruppe. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Vema unter ihren Partnerbetrieben. Abgegeben wurden weit über 2.000 Stimmen. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Autoversicherung unter den Vermittlern ihrer rund 3.500 Partnerbetriebe durchgeführt. Dabei wurde neben den Kfz-Einzelverträgen (VersicherungsJournal 10.9.2020) auch das Segment Kfz-Kleinflotte abgefragt.

Im Rahmen der Umfrage sollten die befragten Versicherungsmakler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Für das Kleinflottengeschäft wurden insgesamt 2.058 Stimmen abgegeben.

R+V im Neugeschäft an der Spitze

In der Rangliste setzte sich die R+V-Gruppe mit einem Anteil von fast einem Viertel gegen die Wettbewerber durch. Hierunter hat die Vema die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Kravag Versicherungen und die Condor Allgemeine Versicherungs-AG zusammengefasst. Einzelwerte werden nicht genannt.

An zweiter Stelle folgt die Allianz Versicherungs-AG, für die rund jeder Vermittler votierte. Den Bronzerang sicherte sich die VHV Allgemeine Versicherung AG mit einem Anteil von über einem Zehntel. Knapp dahinter folgt die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG, die annähernd jede zehnte Favoritenstimme auf sich vereinen konnte.

Qualitätswertung: R+V und Allianz nicht auf den vordersten Rängen

In der Qualitätswertung landeten die R+V und die Allianz nicht auf dem Treppchen. Bewertet wurden auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung sowie Schadenbearbeitung. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

Für die R+V reichte es mit einem Mittelwert von 1,90 lediglich zu Platz fünf. Dies ist auf nur leicht überdurchschnittliche Bewertungen in den drei Servicedimensionen zurückzuführen. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt bis zu über 0,7 Punkte.

Die Allianz landete in Sachen Qualität sogar nur an siebter Stelle (Mittelwert: 1,97). Die Produktqualität und die Schadenbearbeitung beurteilten die Befragten leicht überdurchschnittlich, die Antragsbearbeitung leicht unterdurchschnittlich.

Itzehoer gewinnt Qualitätswertung

Die Spitzenposition in der Qualitätsrangliste belegt die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG (Rang fünf in der Neugeschäftsrangliste) mit Top-Beurteilungen in allen drei Segmenten. Der Mittelwert wird mit 1,36 angegeben.

Das Unternehmen spielte nach den Vermittlerurteilen – wie auch schon bei den Kfz-Einzelverträgen – insbesondere hinsichtlich der Antrags- und Schadenbearbeitung in einer eigenen Liga. Der Vorsprung auf die Verfolger beträgt fast 0,5 beziehungsweise über 0,6 Notenpunkte.

Auf dem Silberrang liegt die Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG (SV Sachsen) mit einem Mittelwert von 1,81. Diese findet sich beim Neugeschäft nur an neunter Stelle wieder. Die Gesellschaft kommt auf die zweitbeste Note bei der Schadenbearbeitung. In den beiden anderen Segmenten stand jeweils der drittbeste Wert zu Buche.

Auf Platz drei folgt – wie beim Neugeschäft – die VHV (1,85). Für die Policierung vergaben die Interviewten die zweitbeste Note, für die Produktqualität und die Schadenbearbeitung die jeweils viertbeste Note.

Württembergische knapp vor R+V

In einem engen Rennen um die vierte Position setzte sich die Württembergische Versicherung AG (1,88), die beim Neuzugang lediglich Rang sieben belegt, gegen die R+V durch.

Der Vorsprung von 0,02 Notenpunkten ist vor allem auf die jeweils deutlich überdurchschnittliche Produktqualität (Platz zwei) und Schadenbearbeitung (Platz drei) zurückzuführen. Hinsichtlich der Policierung kam die Württembergische allerdings über eine mittelmäßige Note nicht hinaus.

Um 0,01 Punkte besser als die Allianz schnitt die SV ab. Ein Mittelwert von 1,97 bedeutet Platz sechs. Leicht überdurchschnittlich fiel das Maklerurteil für den öffentlichen Versicherer nur bezüglich der Antragsbearbeitung aus. Bei Produktqualität und Schadenbearbeitung reichte es nur für jeweils mittelmäßige Noten.

Rangverschiebungen nicht überinterpretieren

Deutlich schlechtere Platzierungen erzielten im Vergleich zur letzten Untersuchung von vor zwei Jahren (29.10.2018) die Allianz (von zwei auf sieben), die Alte Leipziger Versicherung AG (von vier auf zehn) und die BGV-Versicherung AG (von fünf auf neun).

Dies sollte allerdings nicht überinterpretiert werden. Denn die Allianz kommt in etwa auf den gleichen Mittelwert wie vor zwei Jahren – und die BGV wie auch die Alte Leipziger verbesserten sich sogar um fast 0,1 Punkte.

Hinzu kommt, dass in der Vorgängeruntersuchung nur sieben (aktuell: zehn) Anbieter namentlich genannt wurde. Dafür waren fast 43 (18) Prozent der Stimmen in der Kategorie „Sonstige Versicherer“ zusammengefasst. Zudem finden sich aktuell auf den Positionen zwei bis fünf mit SV Sachsen, VHV, Württembergischer und R+V gleich vier Anbieter wieder, die vor zwei Jahren nicht aufgelistet wurden.

Diverse weitere Qualitätsumfragen

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt wurden die Ergebnisse in den Segmenten Dread-Disease und Grundfähigkeiten (29.7.2020), Berufsunfähigkeit (20.7.2020), Risikoleben (3.7.2020), Pflegezusatz- (12.3.2020) und Krankenzusatz-Versicherung (11.2.2020) sowie betriebliche Vorsorge (20.1.2020) veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr präsentierte der Maklerverbund die Favoriten seiner Partner in den Bereichen Managerhaftpflicht (28.11.2019), Bauversicherungen (18.11.2019), Betriebshaftpflicht (29.10.2019, 8.11.2019), Rechtsschutz (9.7.2019), funktionelle Invaliditätsabsicherung (25.6.2019) sowie in der privaten Unfallversicherung (5.6.2019, 12.6.2019).