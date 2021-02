Vema: Die leistungsstärksten Anbieter von Bauversicherungen

5.2.2021 – Die Allianz führt die Vema-Qualitätswertung im Geschäft mit Bauleistungs-Versicherungen an. Dahinter folgen Helvetia und VHV. In Sachen Bauherrenhaftpflicht setzte sich die Haftpflichtkasse gegen Basler und Allianz durch. Letztere belegt in Sachen Neugeschäft aber nur jeweils hintere Plätze. Die Gothaer, die beim Neugeschäft schlechtestenfalls an zweiter Stelle liegt, landete bei der Qualität nur unter ferner liefen.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Bauversicherungen unter ihren etwa 3.700 Partnerbetrieben durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 936 Nennungen für die Bauherrenhaftpflicht-Versicherung ein. Zu den Bauleistungs-Versicherungen wurden 913 Stimmen abgegeben.

Die Favoriten der Vema-Makler im Neugeschäft

Im Segment Bauherrenhaftpflicht setzte sich mit großem Vorsprung die Gothaer Allgemeine Versicherung AG gegen die Wettbewerber durch. Bei den Bauleistungs-Policen mussten die Kölner der Alten Leipziger Versicherung AG den Vortritt lassen.

An dritter Stelle liegt jeweils die VHV Allgemeine Versicherung AG vor der Mannheimer Versicherung AG. Den Silberrang im Bereich Bauleistung sicherte sich die Haftpflichtkasse VVaG.

Qualitätswertung: Gothaer nur auf hinteren Plätzen

In der Qualitätswertung zeigt sich eine völlig andere Reihenfolge. Bewertet wurden auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung sowie Schadenbearbeitung. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Die Gothaer etwa, die in beiden Neugeschäftswertungen auf dem Siegertreppchen steht, kommt in der Qualitätsrangliste über die Positionen sieben (Bauherrenhaftpflicht) beziehungsweise neun (Bauleistung) nicht hinaus.

Dabei wird die Produktqualität in beiden Segmenten nur leicht überdurchschnittlich beurteilt. In Sachen Antrags- und Schadenbearbeitung schneidet das Unternehmen jeweils schlechter als der Schnitt ab. Die Noten fallen um bis zu 0,5 Punkte niedriger aus als bei den jeweiligen Spitzenreitern.

Bauleistung: Allianz vor Helvetia

In der Bauleistungs-Versicherung machte die Allianz Versicherungs-AG – beim Neugeschäft an achter Stelle – mit einem Mittelwert von 1,62 das Rennen. Dies ist vor allem den Topbenotungen in Sachen Leistungs- (1,60) sowie Antragsbearbeitung (1,67) geschuldet. In dem anderen Bewertungsbereich liegen die Münchener weniger als 0,1 Punkte hinter dem führenden Anbieter zurück.

Den Silberrang sicherten sich die Helvetia Versicherungen (Mittelwert: 1,68), die in der Neugeschäftswertung nur Position zehn belegen. Die Umfrageteilnehmer vergaben in Sachen Antrags- und Leistungsbearbeitung jeweils die zweitbeste Note. Die Produktqualität beurteilten die Interviewten als nur leicht überdurchschnittlich.

In einem engen Rennen um den dritten Rang behielt die VHV die Oberhand (1,74). Die Befragten bescheinigten den Hannoveranern die jeweils zweitbeste Produktqualität und Policierung sowie die drittbeste Regulierung. Gründe für die Diskrepanz zwischen der Neugeschäfts- und der Qualitätsrangliste sind der Vema-Untersuchung nicht zu entnehmen.

Alte Leipziger und Basler teilen sich Rang vier

Auf dem geteilten vierten Platz liegen das Vema-Deckungskonzept der Alten Leipziger und die Basler Sachversicherungs-AG (jeweils 1,76). In direkter Schlagdistanz zu diesen beiden Akteuren befindet sich die R+V-Gruppe (1,77).

Eine bessere Platzierung verhinderte bei allen drei vorgenannten Anbietern die nur mittelmäßige Leistungsbearbeitung. Der Rückstand auf Spitzenreiter Allianz beträgt jeweils um die 0,3 Notenpunkte. Hinsichtlich der Antragsbearbeitung ist der Rückstand zwar jeweils nur in etwa halb so groß. Die Noten liegen jeweils aber nur im Bereich des Durchschnitts.

In Sachen Produktqualität bekam die Alte Leipziger wie der Qualitätssieger die beste Benotung. Für die Basler steht der zweitbeste Wert zu Buche, für die R+V der drittbeste.

Im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung (VersicherungsJournal 18.11.2019) schnitt die Allianz um 0,2 Punkte besser ab und verteidigte die Spitzenposition. Die Helvetia feierte den Neueinstieg in die Spitzengruppe, aus der die Ergo Versicherung AG und die Mannheimer herausgefallen sind. Die VHV zog an der weiterhin an vierter Stelle liegenden Alten Leipziger vorbei auf den dritten Rang.

Bauherrenhaftpflicht: Die leistungsstärksten Anbieter

In der Qualitätsrangliste im Segment Bauherrenhaftpflicht setzte sich wie schon 2019 die Haftpflichtkasse gegen die Wettbewerber durch (Mittelwert: 1,50). Bezüglich der Antrags- und der Schadenbearbeitung kam die Gesellschaft jeweils mit Abstand am besten weg.

Bei der Produktqualität schnitt das Unternehmen um über 0,1 Punkte schlechter ab als die Bereichssiegerin Basler (beim Neugeschäft auf Platz acht). Insgesamt liegt Letztere erneut an zweiter Stelle (1,65).

Hauchdünn dahinter folgt die Allianz (1,66), die sich in Sachen Neugeschäft nur auf Rang zehn wiederfindet. Platz sechs bei der Produktqualität standen jeweils zweite Plätze in den beiden anderen Serviceaspekten gegenüber.

