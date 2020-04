Unterversicherungs-Verzicht nur bei korrekten Quadratmetern

14.4.2020 – In der Wohngebäudeversicherung von Ein- und Zweifamilienhäusern haben Quadratmeter-Pauschaltarife oft den fiktiven Wert 1914 abgelöst. Das führt zu einer reduzierten Anzahl von Fragen, die bei der Antragstellung zu beantworten sind. Doch die verschiedenen Berechnungsmethoden verunsichern und erschweren die Vergleichbarkeit von Altverträgen und aktuellen Angeboten. VersicherungsJournal sprach mit Marcus Stephan, Vorstandsmitglied der Interrisk, über das bei dem Unternehmen verwendete Wohnflächenmodell.

VersicherungsJournal: Die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group berechnet die Prämie in der Wohngebäudeversicherung nach dem Quadratmetermodell. Zur Wohn- und Nutzfläche zählen auch Wintergärten und Schwimmbäder. Warum werden beispielsweise Terrassen, Heizungskeller oder Garagen nicht mitgerechnet?

Marcus Stephan: Diese Räume, Gebäude- oder Grundstücksbestandteile weisen in aller Regel keine Ausstattung auf, die eine Nutzung zu Wohnzwecken möglich macht. Sie haben (meist) keinen Bodenbelag, keine aufwendige Ausstattung an Elektrik oder Leitungswasser-Versorgung. Außerdem sind diese Räume standardmäßig in allen Ein- oder Mehrfamilienhäusern enthalten, daher ist ihre gesonderte Bewertung nicht notwendig. Sie sind sozusagen „eingepreist“, sind im Grundwert pro Quadratmeter enthalten.

VersicherungsJournal: Spielt die Region eine Rolle bei der Berechnung?

Marcus Stephan (Bild: Frank Widmann)

Stephan: Der Prämienkalkulation liegen, unabhängig vom Wert des Gebäudes, Sturm- und Leitungswasserzonen, auch Elementarzonen zugrunde, die regional sehr unterschiedlich sein können. Diese wirken sich letztlich auf die Höhe der Prämie aus.

VersicherungsJournal: Wie unterstützen Sie Makler bei der Berechnung der „richtigen“ Versicherungssumme?

Stephan: Aufgrund unseres Berechnungsmodells, dem die Quadratmetergröße der Wohnfläche zugrunde liegt, ist die Berechnung äußerst einfach. Wir akzeptieren die Ermittlung der Größe nach mehreren Methoden, die auch innerhalb unseres Angebotsrechners ausführlich erläutert werden. So ist zum einen das tatsächliche Ausmessen von Räumen möglich. Wir akzeptieren jedoch auch die Angabe nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV), der DIN 277, nach Bauplänen, aber auch aufgrund der Ermittlung durch einen Sachverständigen.

Somit ist für „alle Fälle“ eine anerkannte Ermittlungsmethode zur Hand. Neben der Angabe der Wohnfläche werden einige wenige Ausstattungsmerkmale abgefragt, die den Wert eines durchschnittlichen Gebäudes erhöhen oder verringern. Wir fragen nach: Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, Baujahr, Nutzung als Wochenend- oder Ferienhaus, Bauart, Unterkellerung, Schwimmbad/ Sauna/ Whirlpool, Solar- oder Photovoltaikanlage.

VersicherungsJournal: In welchen Fällen fragen Sie beim Makler/ Antragsteller nach, ob die gemachten Angaben hinsichtlich der Wohn- und Nutzfläche tatsächlich korrekt sind?

Stephan: Wir gehen grundsätzlich von einer korrekten Angabe durch den Makler aus. Nachfragen sind vorstellbar bei Angabe einer weit unterdurchschnittlichen Angabe einer Fläche, beispielsweise weniger als 50 Quadratmeter Wohnfläche bei einem Einfamilienhaus.

VersicherungsJournal: Unter welchen Voraussetzungen vereinbaren Sie einen Unterversicherungs-Verzicht?

Stephan: Ein Unterversicherungs-Verzicht gilt als vereinbart, sofern Fläche, Gebäudetyp, Gebäudealter, Nutzung oder andere im Antrag aufgeführten Merkmale, die für die Beitragsberechnung relevant sind, korrekt angegeben wurden.

VersicherungsJournal: Was sind die häufigsten Gründe für Unterversicherung?

Stephan: Der häufigste Grund ist die Nichtmeldung von baulichen Veränderungen oder Ausstattungsmerkmalen.

VersicherungsJournal: Mit welchen Maßnahmen bemühen Sie sich, Unterversicherung zu verhindern?

Stephan: Hier setzen wir auf einen einfachen Aufbau des Antrages, möglichst wenige Fragen und natürlich ausführliche Erläuterungen zu den Antragsfragen.

VersicherungsJournal: Wird sich die Bedeutung des Vertriebskanals „Makler“ in der Gebäudeversicherung Ihrer Meinung nach verändern?

Stephan: Wir sind davon überzeugt, dass der Makler auch in Zukunft eine tragende Rolle spielen wird. Dennoch ist am Markt vieles im Umbruch. Es ist wichtig, sich den veränderten Kundenanforderungen zu stellen und die Chancen technischer Möglichkeiten für sich (als Makler) zu nutzen.

VersicherungsJournal: Auf welche Erfolgsfaktoren setzt die Interrisk in den nächsten Jahren?

Stephan: Wir verstehen uns als Versicherer, der nicht nur eine umfassende Absicherung bietet, sondern im Fall der Fälle wirklich für seine Kunden da ist. So können wir unsere Wohngebäudekunden zum Beispiel über unser Handwerker- und Dienstleisternetzwerk rund um die Uhr unterstützen. Solche Services und Zusatzleistungen bieten wir in vielfältiger Weise bereits seit Jahren auch in allen anderen Sparten an. So wird der Versicherungsschutz für Kunden erlebbar und werthaltig.

Die Fragen stellte

Eva-Bettina Ullrich.