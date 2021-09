Unklarer Rentenbescheid: Erstattung der Widerspruchs-Kosten?

8.9.2021 – Die Behörden bemühen sich heutzutage in ihren Schreiben um eine bessere Verständlichkeit ihrer Informationen. Rentenbescheide müssen aber trotzdem weiterhin die wesentlichen Elemente enthalten, die zur Prüfung der Richtigkeit der Berechnung der Rentenhöhe unerlässlich sind. Das hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen mit Urteil vom 9. März 2021 entschieden (L 18 R 306/20).

Geklagt hatte eine Frau, der eine Altersrente gewährt worden war. Dem Rentenbescheid waren mehrere Anlagen mit Titeln wie „Berechnung der Rente“, „Versicherungsverlauf“ und „Berechnung der persönlichen Entgeltpunkte“ beigefügt.

Aus den darin enthaltenen Erläuterungen wurde die Rentnerin jedoch nicht schlau. Sie legte daher gegen den Bescheid Widerspruch ein. Gleichzeitig bat sie um die Übersendung für sie nachvollziehbarer Berechnungsunterlagen. Nachdem ihr diese zur Verfügung gestellt worden waren, erklärte sie den Widerspruch für erledigt.

Damit war die Sache jedoch noch nicht abgeschlossen. Denn die Betroffene verlangte, ihr die durch das Widerspruchverfahren entstandenen Kosten zu erstatten. Das lehnte der Rentenversicherungs-Träger ab.

Er begründete dies damit, dass der Widerspruch erfolglos gewesen und der Rentenbescheid bereits vor der Übersendung der ergänzenden Unterlagen ausreichend begründet gewesen sei.

Über das Ziel hinausgeschossen

Dieser Argumentation schlossen sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Aachener Sozialgericht noch das von dem Rentenversicherer in Berufung angerufene Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen an. Beide Gerichte hielten die Klage der Rentnerin auf Kostenerstattung für begründet.

Die Richter kritisierten zwar nicht, dass der Rentenversicherer seit dem Jahr 2015 damit begonnen hatte, das Design der Rentenbescheide zu verändern, wodurch sie persönlicher und verständlicher formuliert und ansprechender gestaltet wurden.

Durch den gleichzeitigen Verzicht auf den Versand bestimmter Anlagen zugunsten von erläuternden Texten sei er jedoch über das Ziel hinausgeschossen. Denn dabei habe er seine Begründungspflicht im Sinne von § 35 Absatz 1 SGB X verletzt.

„Es ist nämlich nicht statthaft, den Text eines Bescheides dadurch zu verschlanken, indem man komplexe, für Laien kaum verständliche Regelungen auf Kosten der Nachvollziehbarkeit weglässt“, so das Landessozialgericht.

Nicht ausreichend verständlich

In dem entschiedenen Fall sei die Berechnung der Rentenhöhe der Klägerin in dem Rentenbescheid nicht ausreichend und für sie nachvollziehbar begründet worden.

Denn trotz der Anlagen „Berechnung der Entgeltpunkte aus den Beitragszeiten“, „Berechnung der Entgeltpunkte aus beitragsfreien und beitragsgeminderten Zeiten“ und „Versorgungsausgleich“ seien wesentliche Begründungselemente, für Versicherte nicht verständlich.

Laien wie die Frau sei es nicht möglich gewesen, nachzuvollziehen, aufgrund welcher Berechnungsgrundlagen sich die mitgeteilte Rentenhöhe ergebe. Ohne ergänzende Auskünfte habe sich ihr insbesondere nicht erschließen können, ob ihre während des Versicherungsverlaufs erzielten Einkünfte zutreffend bei der Ermittlung der Entgeltpunkte zugrunde gelegt worden seien.

Die ihr durch den Widerspruch entstandenen Kosten müssten ihr daher erstattet werden. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben die Richter eine Revision zum Bundessozialgericht zugelassen.