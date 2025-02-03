Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Unglück auf Reiterhof: Unbezahlte Helfertätigkeit vom gesetzlichen Unfallschutz gedeckt

11.2.2026 (€) – Regelmäßige Hilfstätigkeiten auf einem Gestüt können auch dann unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung fallen, wenn hierfür weder ein Arbeitsvertrag besteht noch ein Entgelt gezahlt wird. Entscheidend sei, dass die Handlungstendenz der ausführenden Person auf den Betrieb ausgerichtet sei. Das zeigt ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Arbeitsrecht · Gesetzliche Krankenversicherung · Gesetzliche Unfallversicherung
Kann ein Beinaheunfall als Arbeitsunfall gewertet werden?
20.1.2026 – Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn sah ein Auto auf den Gleisen stehen, während sich der Zug näherte – doch zum Zusammenstoß kam es nicht. Ob ihn der Vorfall dennoch derart traumatisiert hat, dass er dienstunfähig wurde, musste das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt entscheiden. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Bei dieser Art Krankschreibung droht eine fristlose Kündigung
12.11.2025 – Nicht alle Angebote der Fern- und Telemedizin erfüllen die Vorgaben einer rechtmäßigen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Dies musste ein entlassener IT-Experte erfahren, der vor Gericht gegen seinen Arbeitgeber geklagt hatte. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Sind Fußball-Nachwuchsspieler mit Fördervertrag gesetzlich unfallversichert?
30.9.2025 – Bei einem Freundschaftsspiel der U-16-Mannschaft brach sich ein junger Fußballspieler das Schlüsselbein. Die Unfallkasse meinte, es habe kein unfallversichertes Beschäftigungsverhältnis bestanden. Das Hessische Landessozialgericht sah dies anders. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Wann ein Kreuzbandriss bei einem Profisportler kein Arbeitsunfall ist
14.7.2025 – Leistungssportler haben in der Regel nicht nur ein eigenes Interesse daran, in Zeiten ohne gemeinschaftliches Training fit zu bleiben, sondern fühlen sich auch gegenüber Trainer und Verein dazu verpflichtet. Insofern hat das Sozialgericht Landshut kürzlich ein hartes Urteil gefällt. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Bundesregierung verlängert Weiterbildungsförderung für Soloselbstständige
21.3.2025 – Wer förderfähig ist – und welche Schritte Interessierte unternehmen müssen, um einen Zuschuss bis zu 4.500 Euro für Qualifikationsmaßnahmen zu erhalten. (Bild: Moerschy, Pixabay CC0) mehr ...
 
Sportverletzung eines 15-Jährigen kann Arbeitsunfall sein
3.2.2025 – Ein Nachwuchsfußballer verletzte sich bei einem Spiel schwer. Für die Folgen verlangte er Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung. Weil die Berufsgenossenschaft ablehnte, musste ein Gericht entscheiden, ob der geschlossene „Fördervertrag“ ein versichertes Arbeitsverhältnis war. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
