Unfallversicherung: Wie eine Neubemessung zum Eigentor werden kann

28.11.2022 – Ausgangspunkt war, dass sich aufgrund eines allein vom Versicherungsnehmer initiierten Neubemessungsverlangens eine Verbesserung seines Gesundheitszustands gegenüber dem der Erstbemessung ergeben hatte. In diesem Fall ist der Unfallversicherer nicht deshalb an einer (teilweisen) Rückforderung der Invaliditätsleistung gehindert, weil er sich bei der Erstbemessung selbst keine Neubemessung vorbehalten hatte. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 2. November 2022 entschieden (IV ZR 257/21).

Der Beklagte hatte sich am 17. August 2014 bei einem Fahrradunfall am Bein verletzt. Bei einer Leistungsprüfung durch seinen privaten Unfallversicherer ergab sich eine Invalidität von 3/10 Beinwert. Auf dieser Grundlage zahlte der Versicherer dem Mann eine Invaliditätsleistung in Höhe von rund 13.000 Euro.

In dem entsprechenden Abrechnungsschreiben vom 7. September 2016 hieß es: „Sie können den Grad der Invalidität in der nächsten Zeit noch jährlich überprüfen lassen. Dies gilt nach dem Unfall drei Jahre lang. Sollte sich der Gesundheitszustand verbessern, können wir die zu viel gezahlte Invaliditätsleistung zurückfordern.“

Drastische Kürzung nach Neubemessung

Ein Jahr danach machte der Versicherte von seinem Recht der Neubemessung Gebrauch. Entgegen seinen Erwartungen ergab sich dabei kein höherer, sondern ein deutlich geringerer Invaliditätsgrad.

Auf Grundlage dieser Erkenntnis gestand der Unfallversicherer dem Betroffenen nur noch eine Invaliditätsleistung von knapp 160 Euro zu. Er forderte gleichzeitig, dass der Mann den überzahlten Betrag zurückzahlt.

Der Versicherte wollte der Forderung jedoch nicht nachkommen. Das begründete er damit, dass ein Rückforderungsanspruch des Versicherers ausgeschlossen sei. Denn dieser habe sich in dem Abrechnungsschreiben vom 7. September 2016 selbst keine Neubemessung vorbehalten. Er habe daher davon ausgehen dürfen, die ihm ursprünglich zugebilligte Zahlung behalten zu dürfen.

Invalidität kann in alle Richtungen neu bemessen werden

Dem wollte der Bundesgerichtshof nicht folgen. Er schloss sich der Argumentation der Vorinstanz an, dass dem Versicherer grundsätzlich sehr wohl ein Anspruch auf Rückzahlung des Großteils der Invaliditätsleistung zusteht.

Der Anspruch ergebe sich aus den Versicherungs-Bedingungen. Denn dort heiße es: „Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen.“

Das sei so zu verstehen, dass die Invalidität in alle Richtungen neu bemessen werden könne. Es könne nicht lediglich eine Veränderung zugunsten desjenigen, der die Neubemessung initiiert habe, berücksichtigt werden. Denn eine derartige Einschränkung enthalte der Wortlaut der Klausel nicht.

Zweck und Sinnzusammenhang der Klausel

Zwar finde ein Versicherter im Wortlaut der Bedingungen keine ausdrückliche Antwort auf die Frage, welche Folgen es habe, wenn diese Neubemessung eine geringere Invalidität als die Erstbemessung ergibt.

„Aus dem für ihn erkennbaren Zweck und Sinnzusammenhang der Klausel wird dem Versicherungsnehmer aber deutlich, dass für die Bemessung seiner Invaliditätsleistung die zuletzt innerhalb des Dreijahreszeitraums durchgeführte Neubemessung maßgeblich ist, und zwar unabhängig davon, wer diese beantragt hat“ so der Bundesgerichtshof in der Begründung seiner Entscheidung.

Zurück an die Vorinstanz

Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer müsse zudem erkennen, dass es auch dann nicht auszuschließen sei, dass sich eine Neubemessung nachteilig auswirkt, wenn sich sein Versicherer selbst keine Neubemessung vorbehalten habe.

Der Fall wurde gleichwohl an die Vorinstanz zurückverwiesen. Denn diese hatte es versäumt festzustellen, ob eine Herausgabe des zu viel gezahlten Betrags durch den Versicherten möglicherweise deswegen ausgeschlossen ist, weil dieser durch die Zahlung nicht bereichert wurde.