Unfallversicherung: Gothaer führt Gefahrengruppen ein

28.3.2018 – Die Gothaer hat eine neue private Unfallversicherung in den Varianten „Basis“, „Plus“ und „Premium“ im Programm. In den sprachlich und gestalterisch überarbeiteten Bedingungen wurden Gefahrengruppen eingeführt. Auf eine Gesundheitsprüfung in den beiden erstgenannten Varianten wird im Rahmen einer Vertriebsaktion bis Jahresende verzichtet.

WERBUNG

Mitte Dezember hatte Dr. Karsten Eichmann, Vorstandschef des Gothaer-Konzerns, im Rahmen der Jahresend-Pressekonferenz diverse Produktneuerungen in der Kompositversicherung angekündigt (VersicherungsJournal 13.12.2017).

Kürzlich informierte der Kölner Versicherer darüber, dass die Gothaer eine neue Produktwelt für Privatkunden auf den Markt bringt. Dabei wurde der Marktauftritt dahingehend vereinheitlicht, dass sämtliche Produktlinien in „Basis“, „Plus“ und „Premium“ umbenannt worden sind.

Überarbeitete Versicherungs-Bedingungen

Darüber hinaus hat der Versicherungskonzern eine Verständlichkeits- und Transparenzoffensive gestartet. Dabei wurden die Bedingungswerke mit Unterstützung des Textlab der Universität Hohenheim sprachlich und gestalterisch überarbeitet.

Unfallbegriff (Beispiel für verständlichere Formulierung) GUB 2014 GUB 2018 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich

von außen

auf ihren Körper

wirkendes Ereignis (Unfallereignis)

unfreiwillig eine Schädigung ihrer Gesundheit erleidet.

Gefahrengruppen in der privaten Unfallversicherung

In der privaten Unfallversicherung hat die Gothaer verschiedene Gefahrengruppen eingeführt. Damit kopiert der Versicherer eine bereits aus der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung hinlänglich bekannte Praxis.

Die Differenzierung nach Berufsgruppen hat in der BU-Versicherung zu einem Preiswettbewerb zulasten vermeintlich risikoträchtiger Tätigkeiten und einer immer stärkeren Berufsselektion geführt, was immer wieder kritisiert worden ist (VersicherungsJournal 16.7.2015, 11.3.2014, 4.4.2013, 31.1.2013).

B1 bis B4

Wie bisher ordnet die Gothaer Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr in die Gefahrengruppe K und Senioren (Personen ab dem vollendeten 67. Lebensjahr) in die Gruppe S ein.

In die Gefahrengruppe A werden Personen ohne körperliche oder handwerkliche Tätigkeit oder aber mit einem Anteil an diesen Tätigkeiten von nicht mehr als 20 Prozent der beruflichen Arbeitszeit eingruppiert. Personen, die zunehmend gefahrgeneigte, eher körperlich-handwerkliche Tätigkeiten ausüben, werden in die Gruppen B1 bis B4 eingeordnet.

Die Einstufung in die Gefahrengruppen wurde aufgrund des mathematisch ermittelten statistischen Grundbedarfs (SGB) vorgenommen, erläuterte die Gothaer auf Nachfrage weiter. Im Rahmen der Kalkulation habe sich gezeigt, dass der SGB innerhalb einer einzigen Gefahrengruppe B nicht bei allen Berufen einheitlich, sondern stark unterschiedlich ist.

„So hat ein Elektrotechniker, der jetzt in die Gefahrengruppe B1 eingestuft worden ist, einen wesentlich niedrigeren SGB als ein Zimmerer, der jetzt in die Gefahrengruppe B4 eingestuft worden ist“, heißt es seitens des Kölner Versicherers.

Beispielberufe für die Gefahrengruppen

In die Gefahrengruppe B1 werden etwa Elektrotechniker, Mechatroniker oder Bäcker- und Konditormeister eingruppiert, so die Gothaer auf Nachfrage des VersicherungsJournals. Als weitere Beispiele nannte das Unternehmen für die

Gefahrengruppe B2: Möbelrestauratoren, Offsetdrucker, Orthopädietechniker;

Gefahrengruppe B3: Berufssoldaten, Landwirte, Polizisten;

Gefahrengruppe B4: Dachdecker, Maurer, Zimmerer.

Neben Personen ab Pflegestufe 3 gehören an die 150 Berufe in die Kategorie „nicht versicherbar“ – von „A“ wie Absprenger über „M“ wie Musical-Darsteller bis „Z“ wie Zirkusreiter.

Die Einführung der Gefahrengruppen B1 bis B4 hat auch Auswirkungen auf die Beitragshöhe. Für Pförtner oder Bäcker reduziert sich durch die Einstufung in die Gefahrengruppe B1 die Prämie nach Unternehmensangaben um bis zu 30 Prozent. Dafür haben sich die Prämien für alle Berufe in der Gefahrengruppe B4 verteuert im Vergleich zur früheren einheitlichen Gefahrengruppe B.

Die Folgen eines Berufswechsels

Die Einteilung in Gefahrengruppen hat zur Folge, dass eine Änderung der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung „unverzüglich“ angezeigt werden muss. Dies gilt nicht bei folgenden Tätigkeiten: freiwilliger Wehrdienst, militärische Reserveübungen und befristete freiwillige soziale Dienste wie etwa der Bundesfreiwilligen-Dienst.

Ändert sich durch den Berufswechsel beispielsweise die Gefahrenstufe von B4 auf B1, so erhöht sich laut Bedingungen die Versicherungssumme. Alternativ kann auch der Beitrag reduziert werden. Für zum Beispiel 100.000 Euro Invaliditätssumme werden dann netto 93 statt zuvor 146 Euro Jahresbeitrag fällig.

Errechnet sich für die neue Berufstätigkeit eine höhere Versicherungssumme, so gilt diese mit Zugang der Mitteilung des Kunden. Auf dessen Wunsch hin kann der Vertrag auch, wie beschrieben, zu der vorherigen Summe bei gesenktem Beitrag weitergeführt werden.

Niedrigere Versicherungssummen (zum Beispiel beim Wechsel von B1 nach B2) bei gleichbleibendem Beitrag werden nach Ablauf von zwei Monaten ab der Änderung wirksam. Optional kann der Vertrag zur vorherigen Versicherungssumme bei erhöhtem Beitrag weitergeführt werden.

Sondergefahren

Nicht als Änderung der Beschäftigung gelten ausnahmsweise auftretende Sondergefahren. Hierzu führt die Gothaer folgendes Beispiel an: „Ein Dachdecker-Meister, der seinen Betrieb ansonsten nur kaufmännisch führt, springt für einen plötzlich erkrankten Gesellen ein, damit ein Auftrag fristgerecht erledigt wird.

Er deckt zusammen mit seinen übrigen Gesellen ein Dach und er übt damit eine Tätigkeit der Gefahrengruppe B4 aus. Nach Erledigung des Auftrags kehrt er an seinen Schreibtisch zurück und geht seiner kaufmännischen Tätigkeit weiter nach.“

Wird eine Sondergefahr in regelmäßigen Abständen ausgeübt, ist dies zwar dem Versicherer mitzuteilen. Allerdings gilt auch dies nicht als Änderung der Berufstätigkeit.

Beispiel: Der oben erwähnte Dachdeckermeister bleibt laut Bedingungstext in die Gefahrengruppe A eingruppiert, auch wenn er „regelmäßig die Dächer, die von seinen Gesellen gedeckt worden sind, hinsichtlich möglicher Fehler [überprüft]. Hierzu muss er diese Dächer notwendigerweise besteigen und den einen oder anderen Dachziegel entfernen und ersetzen“.

Bei Bewusstseinsstörungen kommt es auf die Tarifvariante an

In allen Varianten sind Unfälle bei Rennrisiken ausgeschlossen. Dies gilt jedoch nicht für Fahrten zur Erzielung von Durchschnitts-Geschwindigkeiten (wie etwa Orientierungsfahrten oder Ballonverfolgungsfahrten).

Auch bei Fahrtveranstaltungen und Übungsfahrten mit Go-Karts auf Kartbahnen wird im Falle eines Unfalls geleistet – allerdings nur bei reinen Freizeitfahrten und nicht bei Fahrten, die dem vereinsmäßigen Kartsport zuzurechnen sind. Voraussetzung ist ferner, dass die Karts von dem Kartcenter geliehen sind.

Unfälle aufgrund von Bewusstseinsstörungen durch Medikamente sowie durch Herzinfarkt oder Schlaganfall sind erst ab der „Plus“-Variante mitversichert, Unfälle aufgrund von Bewusstseinsstörungen durch Herz-/Kreislaufstörung erst ab der „Premium“-Variante. Die Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen wird je nach Variante ab 40, 45 beziehungsweise 50 Prozent angerechnet.

Weitere Bausteine

Zu den Unfall-Produktlinien können gegen Aufpreis eine Todesfallleistung bis zu 20.000 Euro, eine Unfallrente bis zu 1.500 Euro monatlich sowie ein Krankenhaustagegeld von bis zu 50 Euro hinzugebucht werden. Optional können auch die Zusatzbausteine „Pflegeleistungen CuraPlus“ oder „Invalidität Zusatzschutz“ abgeschlossen werden, Letzterer aber nur bei der „Premium“-Variante.

Beim Zusatzbaustein „Invalidität Zusatzschutz“ verzichtet die Gothaer bis auf wenige Ausnahmen auf die Berücksichtigung der Mitwirkung. Sollten allerdings eine oder mehrere der Krankheiten Diabetes mellitus, HIV/Aids, Multiple Sklerose, Alkoholsucht, Drogensucht, Parkinson, Morbus Paget, Polyneuropathie oder Morbus Bechterew an den Unfallfolgen mitwirken, so wird auf die Mitwirkung nur verzichtet, wenn der Mitwirkungsanteil weniger als 50 Prozent beträgt.

Ferner leistet die Gothaer im Rahmen des Zusatzbausteins „Invalidität Zusatzschutz“ auch bei Erfrierungen, Sonnenbränden und Sonnenstichen ohne Unfallereignis sowie bei Unfällen infolge von Bewusstseinsstörungen durch eine Herz-/Kreislaufstörung.

Zudem werden die Anschaffung beziehungsweise der Umbau von Geräten für Sport- und Freizeitaktivitäten bezahlt und auf die Anrechnung einer möglichen Vorinvalidität bei Auge und Gehör verzichtet.

Vertriebsaktion und Preisbeispiele

Im Neu- und Änderungsgeschäft verzichtet die Gothaer bis zum 31. Dezember 2018 auf die Gesundheitsprüfung in den Produktlinien „Unfall Basis“ und „Unfall Plus“. Dieser Verzicht gilt bis zu einer Höchstleistung bei Vollinvalidität von 750.000 Euro. Hierbei ist nach Unternehmensangaben die Kombination aus Rente, Invaliditätssummen und Progression zu beachten.

Für den Einjahresvertrag zahlt ein Pförtner (Gefahrengruppe B1) für 75.000 Euro Invaliditätssumme jährlich brutto 83,00 Euro („Basis“), 151,64 Euro („Plus“) beziehungsweise 213,44 Euro („Premium“). Ein Zimmermann (Gefahrengruppe B4) zahlt einen Jahresbeitrag von brutto 130,31 Euro („Basis“), 238,79 Euro („Plus“) beziehungsweise 363,13 Euro („Premium“).

10.000 Euro Todesfallleistung beispielsweise kosten laut dem Gothaer-Onlinerechner 7,86 Euro („Basis“), 9,96 Euro („Plus“) und 11,24 Euro („Premium“) pro Jahr zusätzlich.

Die Bedingungen (GUB 2018) mit den Leistungsumfängen für die einzelnen Varianten sowie für die Zusatzbausteine können unter diesem Link (PDF, 968 KB) heruntergeladen werden. Auch ein Online-Abschluss ist möglich.