Unfallversicherer: Kein Krankenhaustagegeld für Reha

4.2.2020 – Sehen die Bedingungen einer Unfallversicherung vor, dass bei einem Aufenthalt in Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten kein Krankenhaustagegeld gezahlt werden muss, so gilt das auch für einen Aufenthalt in einer Rehaklinik. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 8. Januar 2020 entschieden (IV ZR 240/18).

Die Klägerin war Anfang Juli 2011 in ihrer Wohnung von einer Leiter gestürzt. Wegen der dabei erlittenen Verletzungen wurde sie an der Wirbelsäule operiert. Um die Blessuren gänzlich auszuheilen, besuchte sie anschließend für drei Wochen in eine Rehaklinik.

Krankentagegeld aus Unfallversicherung für Aufenthalt in Rehaklinik?

Die Frau hatte eine Unfallversicherung mit Einschluss einer Krankenhaustagegeld-Versicherung abgeschlossen. Für den Aufenthalt in der Rehaklinik forderte die Versicherte entsprechende Leistungen ein

Zu Unrecht, befand der Bundesgerichtshof. Dessen Richter hielten die Klage ebenso wie die der Vorinstanzen für unbegründet.

Bundesgerichtshof: Vergleichbar mit Sanatorium

Nach Ansicht der Richter hat sich der Unfallversicherer der Klägerin zu Recht auf den Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen berufen. Darin heißt es: „Krankenhaustagegeld entfällt bei einem Aufenthalt in Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten.“ Dieser Ausschluss beinhalte auch Aufenthalte in einer Rehaklinik.

„Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer wird nämlich aufgrund des allgemeinen Sprachgebrauchs Rehakliniken und die in den Bedingungen genannten Sanatorien als vergleichbare Einrichtungen ansehen“, so der Bundesgerichtshof.

Der ältere und früher übliche Begriff des Sanatoriums sei inzwischen zumindest teilweise durch den der Rehaklinik ersetzt worden. „Rehaklinik“ sei folglich ein Synonym für „Sanatorium“. Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer könne wenigstens erkennen, dass sein Versicherer mit der Ausschlussklausel den Zweck verfolge, Abgrenzungs-Schwierigkeiten zu Krankenhaus-Aufenthalten zu vermeiden.

Deutlicher Unterschied zwischen Kur- und Krankenhaus-Aufenthalt

Anstalten für Kur- und Sanatoriums-Behandlungen sowie die für Rehabilitations-Maßnahmen bildeten eine Gruppe, die sich deutlich von Krankenhäusern unterscheide. Dem stehe auch nicht entgegen, dass auch ein Aufenthalt in einer Rehaklinik unter ärztlicher Überwachung stattfinde und auf einem umfassenden Behandlungsplan basiere.

Aus den Versicherungs-Bedingungen des Vertrags Klägerin gehe ausreichend deutlich hervor, dass Krankenhaustagegeld-Zahlungen bei einem Aufenthalt in Einrichtungen, in denen sich Patienten nach einem Unfall typischerweise länger aufhalten als in einem Krankenhaus, nicht Gegenstand des Vertrages sind. Auf die Art der Ausgestaltung der jeweiligen Behandlung komme es dabei nicht an.